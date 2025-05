Ultima giornata di campionato, ultimi novanta minuti per decretare quello che sarà il futuro sportivo degli azzurri. Sono aperti tutti gli scenari, dalla salvezza alla retrocessione, passando per il possibile spareggio che potrebbe avere più soluzioni. Una gara, quella di domani, che si giocherà in un Castellani tutto esaurito ma che vedrà l’attenzione anche su altri campi. Vediamo le ultime:

Nessuna novità di modulo per l’ultima stagione di D’Aversa sulla panchina azzurra, avanti con il 3-4-2-1. Non dovrebbero esserci variazioni rispetto alla formazione che è scesa in campo dal primo minuto a Monza, potrebbero esserci gli stessi undici. Come raccontato in settimana, l’unica variabile può essere davanti dove si potrebbe partire con maggiore “pesantezza offensiva” mettendo da subito Esposito e Fazzini dietro a Colombo. Per il resto non riteniamo esserci variazioni.

Gli indisponibili sono: Maleh, Kouamé, Sazonov, Zurkowski, Haas e Pellegri.

Mister D’Aversa pensa unicamente alla partita dell’Empoli, alla vittoria. Il messaggio è non aver rimpianti. Grande gioia per il tutto esaurito dello stadio.

In casa Verona, l’ex Zanetti dovrebbe proporre una sorta di 3-5-1-1. Sono due i dubbi della vigilia che arrivano dal Veneto; il primo è in porta con Perilli che potrebbe essere preferito a Montipò, il secondo è sulla corsia di sinistra dovre Bradaric sembra essere in vantaggio su Frese. Davanti dovrebbero andare Sarr e Suslov. Recuperato anche Harroui, sono tutti a disposizione i calciatori scaligeri.

Il tecnico Zanetti non vuol parlare di calcoli a tavolino o di distrazione dagli altri campi. Il suo Verona andrà in campo per centrare la salvezza.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito.

3-5-1-1: Perilli; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatcoua, Serdar, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Sarr; Suslov.