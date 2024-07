Sembra sfumare una delle opzioni ventilate per questa sessione di calciomercato. Infatti Manuel De Luca, attaccante dalla Samp seguito dagli azzurri, è molto vicino a firmare per la Cremonese. La Samp non avrebbe ceduto in prestito il suo attaccante, ed infatti era ventilata l’opzione di agire mediante uno scambio. In questo poteva rientrare Haas, che però non pareva (stando a quanto di nostra informazione) essere contento delle condizioni che potevano arrivare da Genova. Stando a quanto si legge in rete, e confermatoci da Genova, la Cremonese sarebbe arrivata con i soldi in mano.

Infatti si dovrebbe chiudere a 1,5 milioni più bonus in favore dei grigiorossi e la trattativa sembra che nelle ultime ore abbia preso una discreta accelerata. Dovesse chiudersi la porta per De Luca poco male. L’Empoli sta arricchendo il suo parco attaccanti con Esposito e Colombo – operazioni in dirittura d’arrivo – e sta sondando il mercato per trovare soprattutto degli attaccanti esterni che si rivelino congeniali per D’Aversa. Attendiamo ancora poche ore e, nel caso, andremo a depennare il nome di De Luca dai possibili acquisiti.