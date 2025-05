Alessio Baralla, Thomas Campaniello e Edoardo Zanaga sono stati convocati dal tecnico della Nazionale Under 17 Massimiliano Favo per la fase finale dell’Europeo in programma in Albania dal 19 maggio al 1 giugno.

L’Italia debutterà contro la Cechia martedì 20 maggio (ore 20.30) allo Stadio Niko Dovana di Durazzo, prima di affrontare l’Inghilterra venerdì 23 maggio (ore 20.30) all’Arena Egnatia di Rrogozhinë e il Belgio lunedì 26 maggio (ore 20.30) nuovamente a Durazzo.

Le semifinali, alle quali avranno accesso le prime due classificate di ciascuno dei due gironi, sono in calendario giovedì 29 maggio, mentre la finale è in programma domenica 1° giugno (ore 20.30) all’Arena Kombëtare di Tirana.

Empoli Fc