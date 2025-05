La testa è ovviamente tutta al finale di stagione, che potrebbe significare salvezza e nuova serie A, oppure il ritorno in serie B dopo quattro stagioni. Tra due settimane, in ogni caso, si dovrà comunque iniziare a pensare alle tante situazioni contrattuali che l’Empoli dovrà gestire, iniziando a formare la squadra per il prossimo anno. Certo, la categoria farà la differenza nelle scelte. Ci sono però alcune situazioni che al momento sembrano essere destinate ai saluti. Oltre ai prestiti secchi di Kouamè e De Sciglio, che faranno ritorno rispettivamente a Fiorentina e Juve, ci sono sette calciatori in scadenza di contratto.

Si è parlato molto della situazione legata ad Ardian Ismajli, che a gennaio ha “rischiato” di essere ceduto anche perché – essendo appunto in scadenza – poteva essere quello l’ultimo momento per monetizzare. La stagione è scorsa senza novità, con la dirigenza azzurra che ci ha raccontato di una grande disponibilità a trattare, ma senza un nulla di fatto. Ismajli è uno di quelli elementi che potrebbe quindi seriamente salutare senza far entrare un soldo nelle casse. L’albanese però, come detto, è in buona compagnia. Oltre a Kovalalenko e Silvestri, arrivati nella seconda parte di stagione senza gradi pretese, ci sono altri elementi che in stagione sono stati invece protagonisti.

Su tutti, Gyasi ed Henderson. Se non dovesse arrivare qualcosa nei prossimi giorni, i due dovrebbero intendersi liberi di trovare squadra, ed anche in questo caso senza far monetizzare Monteboro. Ovviamente questo, soprattutto se la squadra restasse in serie A, non implica il fatto che si possa trovare un accordo anche a stagione finita. Ci sono poi le situazioni di Haas, purtroppo giocatore compromesso dai troppi infortuni, ed Ebuehi che invece sarebbe in ripresa. Vedremo che tipo di scenario ci sarà per questi elementi.