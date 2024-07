Da giorni ormai, si rincorrono le voci sull’interesse dell’Empoli per l’attaccante Sebastiano Esposito, un interesse che ha portato le due società, Empoli e Inter, a un accordo di massima. Il trasferimento del giovane attaccante si dovrebbe concretizzare tramite un prestito con diritto di riscatto.L’accordo tra i club sembra praticamente fatto, ma a frenare l’ufficialità della trattativa sarebbe l’incertezza dello stesso Esposito. Fonti vicine alla trattativa, pur non avendo avuto un contatto diretto con il giocatore, riferiscono di una certa esitazione da parte del ventenne attaccante nel trasferirsi all’Empoli. Sebbene l’accordo tra le società sia solido, la mancanza di una ratifica ufficiale potrebbe indicare dei ripensamenti da parte del giocatore.

Le informazioni raccolte finora suggeriscono che Esposito preferirebbe rimanere un altro anno alla Sampdoria, dove ha trovato continuità e possibilità di crescita. Questa preferenza complica non poco i piani dell’Empoli, che vorrebbe assicurarsi Esposito per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Empoli necessita di giocatori altamente motivati, disposti a sposare la causa azzurra con convinzione. La titubanza di Esposito, dunque, potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco. La porta resta assolutamente aperta ma attenzione a quello che potrà succedere nei prossimi giorni. Di certo entro la settimana dovrà arrivare una risposta certa.