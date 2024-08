Non si è ancora chiusa la pista che potrebbe portare il centrocampista ceco Lukas Provod all’Empoli. In un mercato estivo pieno di nomi chiacchierati per il centrocampo della nostra squadra, quello del nazionale della Repubblica Ceca continua ad essere il grande obiettivo, il grande regalo che la società vorrebbe regalare all’allenatore Roberto D’Aversa. Le trattative con lo Slavia Praga, club proprietario del cartellino di Provod, sono ancora in corso. La società ceca non ha chiuso le porte alla cessione del suo gioiello, ma al momento mantiene alta la richiesta economica per il suo cartellino.

L’Empoli vorrebbe chiudere l’operazione con la formula del prestito oneroso più un obbligo di riscatto a 5 milioni di euro in caso di salvezza della squadra. Lo Slavia Praga, dal canto suo, starebbe insistendo per un obbligo di riscatto incondizionato a 7 milioni di euro. Le parti sono quindi al lavoro per trovare quella via di mezzo che possa accontentare tutti, compreso ovviamente il giocatore che, come già emerso nelle scorse settimane, avrebbe già dato la sua disponibilità a vestire la maglia dell’Empoli. Un affare ancora tutto da concludere, ma che rappresenterebbe il grande colpo per il centrocampo azzurro in vista della prossima stagione. Provod resta il grande sogno di mercato per l’Empoli.