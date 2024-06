Come ormai scritto più volte, dopo l’addio di Caprile l’Empoli dovrà trovare un nuovo primo portiere. Ruolo che non sarà sicuramente di Perisan, anzi il portiere ex Pordenone potrebbe andare alla Samp. Al vaglio della società ci sono già alcuni nomi di gradimento, a questi si potrebbe però aggiungere quello di una figura che ancora per poco è in casa. Si parla ovviamente di Etrit Berisha, che con l’Empoli ha il contratto in scadenza al 30 di questo mese.

Berisha, come ricorderete, è arrivato in corsa proprio per la sostituzione dell’infortunato Caprile. Con la maglia azzurra, nella passata stagione, ha disputato 14 gare dimostrando sempre una discreta qualità. Poi la stagione si è chiusa con qualche problema fisico. Al momento Berisha è impegnato con la nazionale albanese agli europei. Al termine della competizione non è però escluso che l’Empoli possa parlare con l’ex Torino per sondare la voglia di restare. Da capire se con un ruolo da primo assoluto, o cercando comunque un’altra figura che possa valere il posto da titolare.