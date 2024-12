Potrebbe terminare in anticipo la parentesi azzurra di Mattia De Sciglio. Stando alle ultime arrivate in redazione, infatti il Palermo starebbe seriamente pensando al difensore classe 92.

Da Palermo filtra addirittura convinzione del buon esito della situazione, con i rosanero già in contatto con la Juventus e con un contratto che a giugno potrebbe essere definitivo; situazione che sarebbe di gradimento del club bianconero. Ovviamente immaginiamo che anche lo stesso giocatore ambisca a giocare con maggiore regolarità rispetto a quanto non stia accadendo in azzurro.

Da capire la posizione dell’Empoli che ha l’esclusività su De Sciglio fino a giugno.