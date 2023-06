La Lega Serie A ha comunicato che «mercoledì 5 luglio, alle ore 12.00, si terrà la diretta della presentazione del Calendario della Serie A TIM 2023/2024. Il programma, condotto dal volto di Dazn Giorgia Rossi, sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN e sul canale Youtube della Lega Serie A». Con questa nota il massimo campionato italiano di calcio ha annunciato la pubblicazione ufficiale del calendario, prevista per la prossima settimana.

Nei prossimi giorni saranno svelate anche le modalità di sorteggio e tutte le regole da tenere in considerazione per la compilazione del calendario. Nelle ultime stagioni anche la Serie A ha deciso di optare per il cosiddetto “calendario asimmetrico”, con l’ordine delle partite di andata diverso da quello delle gare di ritorno.

Come detto, il sorteggio sarà trasmesso in diretta su Dazn, ma come da tradizione su PE ci sarà la diretta testuale per conoscere assieme il cammino degli azzurri, gara dopo gara.