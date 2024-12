Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, al termine della gara persa con il Torino. Vi anticipiamo la conferenza stampa in formato audio e testo, da domani alle 12 (come da disposizioni della Lega) verrà postato il video. In sala stampa per PE, Alessio Cocchi & Simone Galli

Quanto rammarico c’è per questa sconfitta non meritata?

“C’è molto rammarico per non aver portato un punto a casa, se si va ad analizzare a tutti i numeri. Si è subito un gol dopo una nostra distrazione, il Torino ha giocatori di qualità. Gli episodi oggi ci hanno condannato, noi dobbiamo ragionare su dove possiamo determinare”

Mancato un po’ di cinismo?

“Poi è stato bravo anche Milinkovic-Savic, in altre effettivamente non siamo stati cinici. Abbiamo provato a fare tante cose anche sui calci piazzati che abbiamo provato a fare anche in campo”

Come valuti la prestazione dell’arbitro?

“La prestazione dell’arbitro non la commento, dobbiamo essere anche bravi a stemperare. Lui è giusto che si goda l’esordio, è giovane e lo valuterà chi di dovere”

Quanto c’è bisogno di far rientrare gli assenti?

“Nella difficoltà i ragazzi non meritavano di perdere e il dispiacere è proprio questo. Nonostante i tanti infortuni, stiamo facendo bene. Dobbiamo cercare di recuperare più giocatori possibili”

Il cambio Colombo-Sambia?

“Gyasi rispetto a Colombo attacca più la profondità, è un ruolo che ha sempre ricoperto. Sambia ha un piede devastante, abbiamo avuto tante situazioni in cui poteva determinare e infatti è stato bravo a mettere qualche palla negli ultimi minuti”