Queste le parole del tecnico azzurro, Davide Nicola, nella conferenza stampa post gara con la Fiorentina. Per noi in sala stampa, Simone Galli. Vi anticipiamo il tutto in formato testuale:

Per come avevi preparato la partita sei soddisfatto della prestazione?

“Parto da una considerazione importante. Non è scontato quello che stanno facendo i ragazzi, oggi la partita era complessa perché la Fiorentina è una squadra di qualità e difficile da leggere. Sono riusciti a cambiare dove stavamo facendo fatica, volevamo chiudere le loro linee visto che sono bravi a inserirvisi. Sul gol subito siamo rimasti in dieci, non siamo riusciti a essere efficaci, ma per il resto, cambiando il modo di stare in campo nel secondo è stata una partita più coraggiosa e abbiamo avuto occasioni limpide. C’è ancora da fare, ma dobbiamo continuare a lavorare con questa identità“

Come vedi la crescita della squadra?

“I ragazzi stanno crescendo. Abbiamo preparato bene la partita, dobbiamo chiaramente la condizioni in tanti momenti della partita e la capacità di leggere le situazioni. Non perdiamo la trebisonda, ed è una qualità. Tutto il resto sono una conseguenza del lavoro che stiamo facendo in allenamento“.

La squadra è entrata nel secondo tempo con un piglio diverso.

“Io ero convinto di riprenderla e ribaltarla. Davanti c’era una squadra importante, so come lavorano i ragazzi. A loro chiedo di non guardare il risultato, non possiamo pensare troppo al risultato. L’unica cosa che possiamo fare è analizzare l’efficacia della settimana e ripartire. A noi interessa già la prossima partita“

Perché così tanto tempo per cambiare Grassi? Nel rigore di Niang c’è stata ancora una sua indicazione?

“Quello di Cancellieri era uno scherzo per sdrammatizzare. Mi piace che i ragazzi si divertano e che i giocatori si prendono le responsabilità. Sul cambio c’è stato un tempo tecnico che doveva essere osservato, non dovevamo comunque prendere il gol, anche in inferiorità numerica“

Da migliorare la finalizzazione?

“Siamo andati al tiro diverse volte, poi abbiamo sbagliato anche per bravura degli avversari o perché non c’era l’angolo giusto di tiro. Insistiamo su queste cose, dobbiamo migliorare chiaramente“

Cosa ti è piaciuto maggiormente della partita di oggi?

“La capacità di cambiare assetto tattico nel momento in cui si arrivava da un percorso con risultati importanti. Un vestito non può andare bene sempre, tutte le partite sono diverse e dobbiamo essere camaleontici.“

Senti questa aura di allenatore molto capace a subentrare? Credi di aver portato qualcosa in più?

“Io credo che sia difficile rispondere a questa domanda. Ognuno di noi vuol credere a quello che vede. La cosa è molto soggettiva, io credo sono nel lavoro che faccio in settimana, io non motivo nessuno perché nessuno può motivare me. Noi pensiamo che un’altra persona debba motivarci, in realtà ogni persona dovrebbe motivarsi da solo“