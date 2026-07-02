Potrebbe essere quella di oggi la giornata decisiva per la scelta del nuovo allenatore dell’Empoli? È questa la domanda che accompagna il 2 luglio azzurro, una data che potrebbe finalmente portare a sciogliere uno dei nodi più importanti in vista della stagione 2026-27. Dopo l’investitura ufficiale arrivata nella giornata di ieri di Fabio Artico come nuovo direttore sportivo, è atteso proprio da lui il passaggio probabilmente più delicato di queste prime settimane di lavoro: individuare e definire la guida tecnica che dovrà condurre l’Empoli nel prossimo campionato. In realtà Artico era già operativo da diversi giorni negli uffici di Monteboro, ma da ieri è arrivata anche la formalizzazione del suo incarico e adesso l’attenzione può concentrarsi totalmente sulla scelta dell’allenatore.

Questo non significa necessariamente che l’ufficialità del tecnico debba arrivare già oggi. È una possibilità, certo, ma non una condizione indispensabile. Quello che invece ci si attende è che venga presa una decisione definitiva, togliendo almeno uno dei tanti punti interrogativi che stanno caratterizzando un’estate azzurra decisamente anomala. E, permetteteci di dirlo, arrivati al 2 luglio il ritardo sulla tabella di marcia inizia ad essere piuttosto evidente. Ad oggi non ci sono elementi che ci consentano di certificare una scelta già fatta. Le sorprese, nel calcio sono sempre dietro l’angolo e sarebbe sbagliato escluderle. La sensazione, però, continua ad essere quella che vi raccontiamo ormai da diversi giorni: il nome di Guido Pagliuca è tornato prepotentemente in pole position. Sarebbe un ritorno che avrebbe del clamoroso. L’allenatore scelto con convinzione la scorsa estate, poi esonerato dopo appena sette giornate di campionato, potrebbe ritrovarsi oggi a riprendere in mano quel percorso interrotto troppo presto. Lo farebbe con una squadra profondamente diversa e con obiettivi inevitabilmente cambiati, ma con la possibilità di dare finalmente continuità ad un progetto che dodici mesi fa non ha avuto il tempo di svilupparsi. C’è poi un aspetto che ormai conoscono tutti: Pagliuca è ancora sotto contratto con l’Empoli. L’accordo firmato la scorsa estate, con scadenza fissata al 30 giugno 2027, rappresenta inevitabilmente un elemento che pesa nella valutazione complessiva. Ognuno potrà poi dare la propria interpretazione sulle motivazioni che stanno riportando in auge questa candidatura, ma il fattore contrattuale è oggettivamente uno degli aspetti che rendono questa soluzione particolarmente percorribile.

Accanto a questo c’è però anche l’altra componente: la fiducia tecnica nei confronti del tecnico. E qui ribadiamo un concetto che avevamo espresso già al momento dell’esonero. A nostro avviso Pagliuca avrebbe meritato qualche partita in più per poter sviluppare il proprio lavoro e consentire alla squadra di assimilare maggiormente le sue idee di calcio. Considerammo quella decisione affrettata allora, nata più per motivi gestionali e, proprio per questo, oggi un eventuale “Pagliuca bis” può non sorprendere. Naturalmente restano vive anche altre candidature. Se dovessero esserci sviluppi differenti saremo pronti a raccontarli, ma allo stato attuale gli altri nomi spendibili sono quelli di Troise e Andreoletti. Due profili che continuiamo a monitorare ma che, per quanto ci risulta, sembrano oggi inseguire, abbastanza distanti dall’ipotesi che porta al ritorno di Pagliuca. L’aspetto più importante, adesso, è che questo nodo venga finalmente sciolto. Prima internamente, con la decisione definitiva della società e del nuovo direttore sportivo, poi ufficialmente, quando ci saranno tutti i presupposti per l’annuncio. L’Empoli ha bisogno di ripartire e la scelta dell’allenatore rappresenta il primo vero tassello sul quale costruire la stagione 2026-27.