Potrebbe essere quella di oggi la giornata decisiva per la scelta del nuovo allenatore dell’Empoli? È questa la domanda che accompagna il 2 luglio azzurro, una data che potrebbe finalmente portare a sciogliere uno dei nodi più importanti in vista della stagione 2026-27. Dopo l’investitura ufficiale arrivata nella giornata di ieri di Fabio Artico come nuovo direttore sportivo, è atteso proprio da lui il passaggio probabilmente più delicato di queste prime settimane di lavoro: individuare e definire la guida tecnica che dovrà condurre l’Empoli nel prossimo campionato. In realtà Artico era già operativo da diversi giorni negli uffici di Monteboro, ma da ieri è arrivata anche la formalizzazione del suo incarico e adesso l’attenzione può concentrarsi totalmente sulla scelta dell’allenatore.
Questo non significa necessariamente che l’ufficialità del tecnico debba arrivare già oggi. È una possibilità, certo, ma non una condizione indispensabile. Quello che invece ci si attende è che venga presa una decisione definitiva, togliendo almeno uno dei tanti punti interrogativi che stanno caratterizzando un’estate azzurra decisamente anomala. E, permetteteci di dirlo, arrivati al 2 luglio il ritardo sulla tabella di marcia inizia ad essere piuttosto evidente. Ad oggi non ci sono elementi che ci consentano di certificare una scelta già fatta. Le sorprese, nel calcio sono sempre dietro l’angolo e sarebbe sbagliato escluderle. La sensazione, però, continua ad essere quella che vi raccontiamo ormai da diversi giorni: il nome di Guido Pagliuca è tornato prepotentemente in pole position. Sarebbe un ritorno che avrebbe del clamoroso. L’allenatore scelto con convinzione la scorsa estate, poi esonerato dopo appena sette giornate di campionato, potrebbe ritrovarsi oggi a riprendere in mano quel percorso interrotto troppo presto. Lo farebbe con una squadra profondamente diversa e con obiettivi inevitabilmente cambiati, ma con la possibilità di dare finalmente continuità ad un progetto che dodici mesi fa non ha avuto il tempo di svilupparsi. C’è poi un aspetto che ormai conoscono tutti: Pagliuca è ancora sotto contratto con l’Empoli. L’accordo firmato la scorsa estate, con scadenza fissata al 30 giugno 2027, rappresenta inevitabilmente un elemento che pesa nella valutazione complessiva. Ognuno potrà poi dare la propria interpretazione sulle motivazioni che stanno riportando in auge questa candidatura, ma il fattore contrattuale è oggettivamente uno degli aspetti che rendono questa soluzione particolarmente percorribile.
Accanto a questo c’è però anche l’altra componente: la fiducia tecnica nei confronti del tecnico. E qui ribadiamo un concetto che avevamo espresso già al momento dell’esonero. A nostro avviso Pagliuca avrebbe meritato qualche partita in più per poter sviluppare il proprio lavoro e consentire alla squadra di assimilare maggiormente le sue idee di calcio. Considerammo quella decisione affrettata allora, nata più per motivi gestionali e, proprio per questo, oggi un eventuale “Pagliuca bis” può non sorprendere. Naturalmente restano vive anche altre candidature. Se dovessero esserci sviluppi differenti saremo pronti a raccontarli, ma allo stato attuale gli altri nomi spendibili sono quelli di Troise e Andreoletti. Due profili che continuiamo a monitorare ma che, per quanto ci risulta, sembrano oggi inseguire, abbastanza distanti dall’ipotesi che porta al ritorno di Pagliuca. L’aspetto più importante, adesso, è che questo nodo venga finalmente sciolto. Prima internamente, con la decisione definitiva della società e del nuovo direttore sportivo, poi ufficialmente, quando ci saranno tutti i presupposti per l’annuncio. L’Empoli ha bisogno di ripartire e la scelta dell’allenatore rappresenta il primo vero tassello sul quale costruire la stagione 2026-27.
Penso che se torna Pagliuca il Presidente lascia definitivamente, si sente dire che si presero in malo modo personalmente e per questo fu esonerato.
Anche secondo me, potrebbe essere segno di un progressivo allontanamento del beatoamato.
Macché…pur di risparmiare passa sopra a tutto
e perché…. Dionisi quando ci abbandonò per passare al Sassuolo? Non mi pare che poi si sia messo a piangere quando lo hanno richiamato.
Io ho sempre avuto l’idea che si doveva dare una scossa alla squadra. Se fosse rimasto Pagliuca, mio modesto parere personale, ci saremmo salvata prima. Ma siamo sicuri che poi avremmo capito che i limiti non erano dell’ allenatore ma dei giocatori scelti?
A prescindere dagli aspetti tecnico-tattici, Pagliuca non è presentabile a questi livelli. Al massimo in eccellenza
Riproporlo oggi mi sembra una grande presa in giro x noi tifosi ma siccome siamo a raschiare il barile tutto fa brodo
È il segreto di Pulcinella….. ormai manca solo l’ufficialità del ritorno del Benzinaio!!!
Benzinaio perché è un aizzatore?!?!……..mi sembrava di aver capito che lavorava alla Conad di Cecina.
Per il suo outfit, molto fashion, che ricorda appunto un benzinaio, e che del resto è coerente con l’eleganza e la classe generale del soggetto
Che Mr. Pagliuca, la passata stagione abbia fatto degli errori e si sia comportato male e’ sotto gli occhi di tutti, ma visto che non ha ucciso nessuno, non ha fatto delle rapine o violentato donne, credo che sia possibile dargli una seconda chance.
Penso che abbia capito i propri errori, anzi ne sono sicuro, quindi non vedo tutti questi drammi.
Errare humanum est, sono convinto che non perseverera’. Per me non ci sono problemi se sara’ il ns. prossimo allenatore
La cosa che mi dette maggiormente fastidio fu quando durante le partita teneva il rosario in mano.
La mia non è una battuta ma veramente era proprio fuori luogo e soprattutto lui
E si presero anche 4 pere tra l’altro… da un Pescara in condizioni inguardabili
Giusto, e aggiungerei che non è nemmeno il mostro di Firenze visto che è di Cecina…🤣🤣🤣🤣 oioi, mi fate morire dal ridere con codesti dicorsi
Ma seriamente è mai successo di un allenatore esonerato nella stagione precedente che torna in quella successiva????
si SARRI alla lazio per esempio
Andreazzoli a Terni se non sbaglio
ma informarsi? …
poi questa storia del benzinaio se vi avessi ni muso per me non tornate con le vostre gambe!
Io continuo a confidare in tattiche promozionali aggressive lato entourage dell’allenatore, oppure in scaltre strategie lato società per liberarsi del peso del suo contratto.
Non capirei l’ennesima scelta superficiale di inserire un elemento problematico in un contesto già pieno zeppo di problemi…
Il discorso è molto semplice.
La proprietà attuale sta valutando un offerta di acquisto, quindi non possono considerare l’idea di prendere un altro allenatore e mettersi in casa un altro stipendio.
Molto probabilmente la famiglia Corsi non sarà più proprietaria del club per cui non metteranno mai un altro allenatore a libro Paga.
Sarà la nuova proprietà ad occuparsi di questa questione.
Non credo che ci sono altre motivazioni.
Il direttore sportivo lo hanno dovuto prendere perché era una casella mancante.
sono d’accordo, questo immobilismo fa pensare che ci sia qualcosa in ballo per la vendita e può aver senso non aver ancora scelto l’allenatore e tornare su uno già a libro paga.
il DS alla fine lo hai trovato in 2 giorni, un’allenatore di serie C, con stipendio basso che vuole mettersi in mostra , lo trovavi al volo in una situazione normale.
e sono convinto che gente lavora da 30 anni nel mondo del calcio in una situazione normale (quindi non possibilità di vendita societaria) lo sa già che a quest’ora doveva avere già un’allenatore.
ma intanto vende chiunque e quelli sono soldi che non vanno all’eventuale socio…
di certo non volano via, se i giocatori erano di proprietà dell’Empoli andranno in bilancio dell’Empoli come plusvalenza, forse serviva arrivare a un determinato bilancio come condizione minima della vendita?
non siamo dal salumiere che prende i soldi dalla cassa e via, i presidente non è che può prende i soldi così alla leggera come pensano tanti di questo sito, sennò aveva già le fiamme gialle sotto casa
…..meno male che c’è qualcuno che fai dei discorsi logici e sensati.
la confusione regna sovrana
Non essendo un allenatore nuovo, ma sotto contratto non hanno bisogno di pubblicizzare troppo la scelta che sicuramente è già stata fatta, anzi immaginando uno sbigottimento della piazza sceglieranno il momento giusto per riannunciarlo e potrebbe essere anche a ridosso del ritiro.
il problema è che sarà in scadenza di contratto. andrà rinnovato o si aspetta che siano i giocatori a prenderlo a schiaffi quest’ anno?
NOn era meglio a questo punto prendere un mister ad interim (magari dalle giovanili) e farlo scegliere poi dalla nuova proprietà?
Se e Caserta da parte mia e guerra totale …
ma ripeto non e che non c’è lo rivoglio… questa sarebbe per me l’ultima presa per il Cu, l, o molto probabilmente potrei fare peggio di Andre!
spiegami la differenza tra lui e Pagliuca? Io non riprenderei nessuno dei 2 ma a logica meglio Caserta con cui non hai avuto nessun litigio e per lo meno ha compattato l ambiente nel finale. Poi te vai sempre contro logica e dici Pagliuca.
Ma ripeto, nessuno dei 2 andrebbe ripreso
Tra i 2 Pagliuca tutta la vita , l’altro troppo mencio , non ha polso per guidare una banda di mocciosetti
viziati , basta badanti !
Caserta almeno è educato e ha dimostrato attaccamento alla causa (tecnicamente discutibile), il Benzinaio pecca su tutta la linea… ma le quattro sberle di Pescara te le ricordi? sembrava il Real Madrid, invece era il Pescara!!!! Sveglia Enrico, troppo cemento nel cervello!!!!
esatto Riccardo
Su transfermarket ci danno 29 giocatori:
seghetti perisan brancolini filippis versari guarino tosto curto indragoli bembnista degli innocenti yepes ignacchiti kaczmarsky belardinelli magnino fabri elia ceesay saporiti busiello orlandi sodero shpendi popov konate’ bianchi nabian campaniello.
Hai messo 5 portieri…e Sodero nn c è
Non io transfermarket, poi credo che Kaczmarsky sia dell’Inter, qualche errore ci può stare
Fabri giocatore di grande talento, in serie D non c’entrava niente quest’anno al Seravezza; vero che la B è altra roba ma io lo terrei
Sono d’accordo, se pur in D ha fatto anche dei bei goal
e se oggi arrivasse il comunicato invece della rescissione con Pagliuca ???
Penso che la scelta sia dettata principalmente dal fatto che Pagliuca è ancora sotto contratto. Ci penserà poi la nuova proprietà a mettere sotto contratto un nuovo allenatore nell’eventualità in cui si renda necessario. In questo momento di transizione probabilmente non si vuole mettere un nuovo stipendio a bilancio. Anche la scelta di tenere Sarri nonostante l’avvio disastroso fu anche dettata anche da ragioni di bilancio. Si rivelò poi una delle migliori decisioni prese nei 35 anni di gestione çorsi. Speriamo si ripeta una storia simile (ci credo poco visto il soggetto ma mai dire mai)
Ma voi nei commenti avete sdoganato il discorso “ci penserà la nuova proprietà…” ma quale nuova proprietà? Vedrete non succederà nulla all’orizzonte…
Al beatoamato non si insegna niente ! Si sta sponsorizzando Pagliuca, si spera che qualche società possa abboccare (difficile) , altrimenti si inizia di nuovo con lui, si aspetta l’evolversi societario, e poi dopo “sette giornate” si esonera e se ne prende un altro con il beneplacito del nuovo socio (se ci sará).
ma non è che la squadra che sceglie l’allenatore per ultima ha un contributo economico??…secondo me noi si punta a quello…ah ah ah…
Non ci sarà nessuna nuova proprietà…svegliatevi.
Diglielo, è come non ci sarà mai un nuovo stadio…. ma si crede ancora alle favole?
Questa proprietà come ti ha tenuto in A, ti riporterà presto in C, per poi finire nei Dilettanti…. beatificate quello che ci porterà alla rovina!!!!
Comunque ripresentarsi con Pagliuca sarebbe da vergognarsi
allora comincia a vergognarti….
Pagliuca e quello giusto …
anche 2 schiaffi a questi bimbi minchia ! altro che tutor per questo viziati!
Più che altro si deve vergognare l’Empoli
Se e Caserta ci hanno preso per davvero per Disagiati sociali , quando fu preso significa la storiella che e venuto lasciando un anno di contratto era una minchiata, super galattica e che in caso di salvezza c’era il prolungamento del contratto …
ripeto questa volta fo guerra vera ! Dopo lo Stadio ora basta ! Tutti meglio il nonno ma Caserta no e una questione di natura neache di principio , non esiste!
Si meglio 2 bestemmie che digli bravi , e poi un corrono in campo , in toscana e permesso e nella nostra matura chi non bestemmia non e toscano !
Ma che sei a libro paga di Pagliuca? ma come fai a difenderlo, che c’hai il cemento della curva che non ci sarà mai, nel cervello!!!???
…..ormai andato completamente
Un deve per forza essere Pagliuca , ma Caserta a questi punti no o lo confermi subito , a questi punti fosse lui ripeto la presa e troppo grossa …
ci sono tanti allenatori Pagliuca a un suo perché dal fatto che e sotto contratto allora se deve essere per risparmio maglio lui , che uno ripreso , come riciclo perché nessuno e venuto !
Meglio il nonno e per dirlo io guarda c’è ne vuole!
Turati non va al Catanzaro…