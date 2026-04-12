P A D O V A 1 E M P O L I 0

83′ Bortolussi

Perdiamo anche a Padova, una roba incredibile che facciamo fatica a raccontare, contro una squadra che veniva da cinque sconfitte e che era imbottita di assenze. Non ci sono parole se non andandole a trovare su un vocabolario che, più per deontologia che per educazione, non possiamo usare. Partita indegna quella degli azzurri, una partita giocata con grande paura e palesando la pochezza caratteriale. La totale assenza di attributi. Una traversa scheggiata da Popov (più per caso che altro) ed un solo tiro nello specchio in tutta la partita, un solo tiro!!!! Dall’altra parte, nonostante una squadra tutt’altro che irresistibile, ci sono da segnalare le solite due/tre parate importanti di Fulignati. Sconcertante anche la disposizione iniziale scelta da Caserta che, onestamente e con tutto il rispetto, sta dando davvero poco rispetto a quello che serve a questo gruppo. Nel gol del Padova è racchiusa la prova dell’Empoli, un’azione nella quale si è permesso di fare tutto e di più fino al tiro di Bortolussi che la mette dentro. Solo per la cronaca diciamo che resta qualche dubbio per un rigore non concesso agli azzurri. La stagione adesso diventa complicatissima e rischia seriamente di essere ricordata per qualcosa di negativo. Una stagione dove, complessivamente, si sta vedendo il calcio più brutto da oltre dieci anni. Male molto male, e crediamo che sarebbe giusto mandare in ritiro la squadra fino a domenica prossima dove – si la storiella è sempre la stessa – ci si gioca davvero la vita sportiva. C’è da provare a portare a casa questa salvezza, senza feste, senza gioie, nel più totale anonimato ma, evitando quel dramma che invece, come detto, potrebbe far ricordare questa disgraziata stagione. Male tutti!!! Si salvano i nostri tifosi che stavolta a fine gara non applaudono ed utilizzano espressioni poche simpatiche

PADOVA (3-5-2) : Sorrentino; Sgarbi (46′ Sgarbi), Pastina, Perrotta; Capelli (71′ Ghiglione), Fusi (71′ Di Maggio), Varas, Di Mariano (63′ Caprari), Crisetig; Bortolussi, Favale.

A Disp: Mouquet, Fortin, Belli, Seghetti, Boi, Villa, Faedo, Giunti, Lo Biundo.

Allenatore: Roberto Breda.

EMPOLI (4-4-2) : Fulignati; Ebuehi (70′ Elia), Guarino, Lovato, Moruzzi (87′ Nasti) ; Candela, Ghion, Yepes (80′ Haas), Magnino (80′ Obaretin); Shpendi, Popov (70′ Fila)

A Disp: Perisan, Curto, Romagnoli, Degli Innocenti, Ceesay, Saporiti, Bianchi.

Allenatore: Fabio Caserta.

ARBITRO: Sig. Perenzoni di Rovereto (TN). Assistenti: Galimberti/Colaianni. VAR: Serra/Pairetto.

Ammoniti: 36′ Guarino (E), 62′ Faedo (P),

LIVE MATCH

97′- Triplice fischio di Perenzoni che sancisce la vittoria del Padova ai danni degli azzurri per 1-0, sconfitta pesantissima per la squadra di Fabio Caserta apparsa troppo timida nella ripresa. La situazione diventa sempre più difficile per l’Empoli adesso 15^ con un solo punto di margine sulla Virtus Entella.

96′- Shpendi anticipato da Sgarbi in area, il destro di Yepes respinto. Il Padova allontana la sfera.

95′- Rilancio di Sorrentino con palla che supera la linea mediana del campo.

94′- Elia la mette nel cuore dell’area piccola, Sorrentino non blocca la sfera ma Perenzoni fischia il fallo di Shpendi.

93′- Punizione per gli azzurri affidato al destro di Fulignati. Vedremo se sarà prolungato o meno il recupero per l’episodio del fallo di mano di Sgarbi.

93′- Check completato mantenendo la decisione di campo. Punizione per il Padova affidata al destro di Sorrentino.

92′- Check con il Var in corso. Perenzoni sta dialogando con i componenti del Var che sono Serra e Pairetto.

91′- Gli azzurri protestano per un fallo di mano di Sgarbi. Effettivamente il braccio non sembra attaccato al corpo su tiro di Elia.

90′- Se la prende con molta calma il Padova. Assegnati quattro minuti di recupero.

89′- Viene fischiato un fallo in attacco agli azzurri.

87′- Si gioca il tutto per tutto Fabio Caserta: Nasti per Moruzzi.

86′- Bortolussi pescato in posizione di fuorigioco.

86′- Quattro minuti più recupero a disposizione dell’Empoli per evitare una sconfitta che potrebbe essere gravissima.

85′- Nella circostanza gli azzurri hanno protestato per un presunto fuorigioco di Di Maggio ad inizio azione.

83′- Il Padova si porta in vantaggio, Bortolussi risolve una mischia in area raccogliendo una respinta di Moruzzi facendo esplodere l’Euganeo

82′- Ghiglione premia la corsa di Di Maggio, il suo cross basso intercettato da Lovato in corner.

80′- Altra doppia sostituzione operata da Caserta: Obaretin ed Haas per Magnino e Yepes.

78′- Sugli sviluppi della punizione per l’Empoli il tiro da fuori area di Elia non inquadra la porta di Sorrentino.

77′- Cross da destra di Elia respinto con il braccio da Crisetig. Punizione per gli azzurri.

76′- Si porta in avanti adesso la squadra di Caserta.

74′- Fulignati! prodigioso intervento su colpo di testa a botta sicura di Fulignati. Difesa azzurra completamente tagliata fuori dal cross di Ghiglione, per fortuna ci ha pensato il portiere azzurro.

71′- Nei padroni di casa spazio a Di Maggio e Ghiglione per Capelli e Fusi.

70′- Arrivano le prime sostituzioni per Fabio Caserta: Fila ed Elia per Ebuhei e Popov.

69′- Bella lettura di Guarino ad avere la meglio sull’arrembante Caprari.

67′- Fusi servito da Bortolussi lascia partire un diagonale che finisce a lato.

66′- Dopo la revisione al Var confermata la punizione per gli azzurri

64′- Fulignati! colpo di reni del portiere azzurro ad intercettare un tocco di Lovato che aveva anticipato Bortolussi.

63′- Arriva il primo cambio della gara, lo effettua il Padova: Di Mariano lascia il posto a Caprari

62′- Ammonito Faedo per fallo a centrocampo

62′- Popov scheggia la traversa! Raccoglie il cross di Candela nel cuore dell’area, la sua girata scheggia il legno.

59′ – Azione avvolgente del Padova sulla fascia sinistra poi il cross di Favale è impreciso.

57′- Si riparte dal rinvio di Fulignati.

56′ – Si procura una rimessa laterale lunga il Padova, sinistro si Bortolussi respinto da Lovato.

53′- Gara che si mantiene sui binari dell’equilibrio contraddistinta da molti errori da una parte e dall’altra.

51′- Di Mariano va via a Guarino poi finisce a terra fuori dall’area. Perenzoni assegna rimessa dal fondo agli azzurri.

48′- Ci sta mettendo maggior ritmo ed aggressività la squadra di Breda. Sinistro a giro dal vertice sinistro dell’area di Varas alto sopra la traversa.

46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato dai veneti.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo sullo 0-0 fra Padova ed Empoli, gara molto equilibrata dove si nota tutta l’importanza della posta in palio. Azzurri pericolosi in avvio con Popov, il quale da pochi passi ha impegnato Sorrentino. Fulignati si è opposto d’istinto alla deviazione aerea di Sgarbi.

45′- Assegnato un minuto di recupero.

44′- Fallo in attacco di Popov ai danni di Pastina

43′- Magnono cerca spazio a sinistra, il suo cross per Shpendi fermato dalla retroguardia biancoscudata.

41′- Shpendi! si presenta in area ma si fa ipnotizzare da Sorrentino poi commette fallo. Si riparte con una punizione per il Padova.

39′- Buona lettura di Yepes ad opporsi al pericoloso Varas che lo ferma fallosamente.

37′- La punizione susseguente ha colpito al volto Ebuhei. Si riprende con una palla restituita agli uomini di Breda.

36′- Guarino è il primo ammonito per fallo su Fusi

35′- Shpendi! ancora l’albanese, stavolta su cross di Magnino con palla sopra la traversa

34′- Dalla bandierina Yepes con palla nel cuore dell’area, colpo di testa di Lovato colpisce Shpendi finendo sopra la traversa. Pescato in fuorigioco l’albanese.

33′- Moruzzi sfonda a sinistra lasciando partire un cross per Candela fermato in angolo da Sgarbi.

32′- Guadagna una rimessa laterale l’Empoli nella propria metà campo.

30′- Velenoso il cross di Fusi che non inquadra la porta. Sul proseguimento dell’azione il Padova si procura il terzo angolo.

28′- Pescato in posizione di fuorigioco Shpendi.

27′- Si riprende a giocare con una rimessa laterale per l’Empoli. Sul capovolgimento di fronte Candela ferma fallosamente Di Mariano.

26′- Shpendi prova la conduzione del contropiede prima di rimanere a terra.

25′- Fulignati! intervento d’istinto del portiere azzurro sulla frustata di testa di Sgarbi, poi il cross di Bortolussi dalla linea di fondo non trova compagni sul secondo palo, allontana Popov.

24′- Fischiato un fallo in attacco di Shpendi. Si riparte con una punizione in favore dell’undici di Breda.

22′- Di Mariano in verticale per Varas anticipato dall’uscita in due tempi di Fulignati.

22′- Ebuhei si oppone a Favale concedendo rimessa laterale al Padova.

21′- Non si chiude la triangolazione tra Shpendi e Popov, sul capovolgimento di fronte Fulignati costretto all’uscita con i piedi fuori dall’area.

20′- Dopo un avvio di marca azzurra adesso è il Padova a tenere il pallino del gioco in mano

18′- Candela ferma fallosamente Di Mariano al limite dell’area veneta.

17′- Capelli la mette dentro l’area da destra, Di Mariano di tacco trova il muro di Guarino: palla raccolta da Bortolussi che lascia partire un destro debole controllato da Fulignati.

15′- Parte dal basso l’Empoli ma è impreciso, cross di Capelli direttamente oltre la linea di fondo.

13′ – Impreciso il suggerimento di Ebuhei a cercare Shpendi. Sul proseguimento dell’azione errato il disimpegno di Yepes all’indirizzo di Magnino.

12′ – Candela sfonda a destra, rientra sul sinistro lasciando partire un cross sul quale non arriva Popov.

11′- Approccio alla gara convincente degli azzurri: l’undici di Caserta ha confezionato l’occasione migliore della gara.

9′- Popov!! raccoglie la sponda di Guarino su angolo di Ghion ma sul suo intervento da pochi passi Sorrentino è miracoloso deviando in angolo.

8′- L’Empoli va a guadagnare il secondo tiro dalla bandierina. Storie tese all’interno dell’area biancoscudata.

6′- Confermato il 4-4-2 degli azzurri, rispetto a quanto ipotizzato Candela gioca a destra e Magnino dirottato sulla fascia opposta.

4′- Pareggia repentinamente il conto dei corner il Padova. Di Mariano si incarica della battuta. Matte fuori Lovato, ci prova Favale da fuori. Blocca senza problemi Fulignati.

2′- Il primo angolo della gara è proprio della squadra di Caserta proprio sotto la curva del Padova. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina completamente fuori misura il cross di Yepes.

1′- Gli azzurri giocano il primo pallone del confronto. Magnino subisce un fallo di Capelli dopo pochi secondi.

0′ – Cambio di modulo per mister Caserta che, in partenza, rinuncia al trequarti per giocare con una sorta di 4-4-2. Modulo che comunque necessita della verifica a squadra schierata.

1° Tempo