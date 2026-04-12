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83′ Bortolussi
Perdiamo anche a Padova, una roba incredibile che facciamo fatica a raccontare, contro una squadra che veniva da cinque sconfitte e che era imbottita di assenze. Non ci sono parole se non andandole a trovare su un vocabolario che, più per deontologia che per educazione, non possiamo usare. Partita indegna quella degli azzurri, una partita giocata con grande paura e palesando la pochezza caratteriale. La totale assenza di attributi. Una traversa scheggiata da Popov (più per caso che altro) ed un solo tiro nello specchio in tutta la partita, un solo tiro!!!! Dall’altra parte, nonostante una squadra tutt’altro che irresistibile, ci sono da segnalare le solite due/tre parate importanti di Fulignati. Sconcertante anche la disposizione iniziale scelta da Caserta che, onestamente e con tutto il rispetto, sta dando davvero poco rispetto a quello che serve a questo gruppo. Nel gol del Padova è racchiusa la prova dell’Empoli, un’azione nella quale si è permesso di fare tutto e di più fino al tiro di Bortolussi che la mette dentro. Solo per la cronaca diciamo che resta qualche dubbio per un rigore non concesso agli azzurri. La stagione adesso diventa complicatissima e rischia seriamente di essere ricordata per qualcosa di negativo. Una stagione dove, complessivamente, si sta vedendo il calcio più brutto da oltre dieci anni. Male molto male, e crediamo che sarebbe giusto mandare in ritiro la squadra fino a domenica prossima dove – si la storiella è sempre la stessa – ci si gioca davvero la vita sportiva. C’è da provare a portare a casa questa salvezza, senza feste, senza gioie, nel più totale anonimato ma, evitando quel dramma che invece, come detto, potrebbe far ricordare questa disgraziata stagione. Male tutti!!! Si salvano i nostri tifosi che stavolta a fine gara non applaudono ed utilizzano espressioni poche simpatiche
PADOVA (3-5-2) : Sorrentino; Sgarbi (46′ Sgarbi), Pastina, Perrotta; Capelli (71′ Ghiglione), Fusi (71′ Di Maggio), Varas, Di Mariano (63′ Caprari), Crisetig; Bortolussi, Favale.
A Disp: Mouquet, Fortin, Belli, Seghetti, Boi, Villa, Faedo, Giunti, Lo Biundo.
Allenatore: Roberto Breda.
EMPOLI (4-4-2) : Fulignati; Ebuehi (70′ Elia), Guarino, Lovato, Moruzzi (87′ Nasti) ; Candela, Ghion, Yepes (80′ Haas), Magnino (80′ Obaretin); Shpendi, Popov (70′ Fila)
A Disp: Perisan, Curto, Romagnoli, Degli Innocenti, Ceesay, Saporiti, Bianchi.
Allenatore: Fabio Caserta.
ARBITRO: Sig. Perenzoni di Rovereto (TN). Assistenti: Galimberti/Colaianni. VAR: Serra/Pairetto.
Ammoniti: 36′ Guarino (E), 62′ Faedo (P),
LIVE MATCH
97′- Triplice fischio di Perenzoni che sancisce la vittoria del Padova ai danni degli azzurri per 1-0, sconfitta pesantissima per la squadra di Fabio Caserta apparsa troppo timida nella ripresa. La situazione diventa sempre più difficile per l’Empoli adesso 15^ con un solo punto di margine sulla Virtus Entella.
96′- Shpendi anticipato da Sgarbi in area, il destro di Yepes respinto. Il Padova allontana la sfera.
95′- Rilancio di Sorrentino con palla che supera la linea mediana del campo.
94′- Elia la mette nel cuore dell’area piccola, Sorrentino non blocca la sfera ma Perenzoni fischia il fallo di Shpendi.
93′- Punizione per gli azzurri affidato al destro di Fulignati. Vedremo se sarà prolungato o meno il recupero per l’episodio del fallo di mano di Sgarbi.
93′- Check completato mantenendo la decisione di campo. Punizione per il Padova affidata al destro di Sorrentino.
92′- Check con il Var in corso. Perenzoni sta dialogando con i componenti del Var che sono Serra e Pairetto.
91′- Gli azzurri protestano per un fallo di mano di Sgarbi. Effettivamente il braccio non sembra attaccato al corpo su tiro di Elia.
90′- Se la prende con molta calma il Padova. Assegnati quattro minuti di recupero.
89′- Viene fischiato un fallo in attacco agli azzurri.
87′- Si gioca il tutto per tutto Fabio Caserta: Nasti per Moruzzi.
86′- Bortolussi pescato in posizione di fuorigioco.
86′- Quattro minuti più recupero a disposizione dell’Empoli per evitare una sconfitta che potrebbe essere gravissima.
85′- Nella circostanza gli azzurri hanno protestato per un presunto fuorigioco di Di Maggio ad inizio azione.
83′- Il Padova si porta in vantaggio, Bortolussi risolve una mischia in area raccogliendo una respinta di Moruzzi facendo esplodere l’Euganeo
82′- Ghiglione premia la corsa di Di Maggio, il suo cross basso intercettato da Lovato in corner.
80′- Altra doppia sostituzione operata da Caserta: Obaretin ed Haas per Magnino e Yepes.
78′- Sugli sviluppi della punizione per l’Empoli il tiro da fuori area di Elia non inquadra la porta di Sorrentino.
77′- Cross da destra di Elia respinto con il braccio da Crisetig. Punizione per gli azzurri.
76′- Si porta in avanti adesso la squadra di Caserta.
74′- Fulignati! prodigioso intervento su colpo di testa a botta sicura di Fulignati. Difesa azzurra completamente tagliata fuori dal cross di Ghiglione, per fortuna ci ha pensato il portiere azzurro.
71′- Nei padroni di casa spazio a Di Maggio e Ghiglione per Capelli e Fusi.
70′- Arrivano le prime sostituzioni per Fabio Caserta: Fila ed Elia per Ebuhei e Popov.
69′- Bella lettura di Guarino ad avere la meglio sull’arrembante Caprari.
67′- Fusi servito da Bortolussi lascia partire un diagonale che finisce a lato.
66′- Dopo la revisione al Var confermata la punizione per gli azzurri
64′- Fulignati! colpo di reni del portiere azzurro ad intercettare un tocco di Lovato che aveva anticipato Bortolussi.
63′- Arriva il primo cambio della gara, lo effettua il Padova: Di Mariano lascia il posto a Caprari
62′- Ammonito Faedo per fallo a centrocampo
62′- Popov scheggia la traversa! Raccoglie il cross di Candela nel cuore dell’area, la sua girata scheggia il legno.
59′ – Azione avvolgente del Padova sulla fascia sinistra poi il cross di Favale è impreciso.
57′- Si riparte dal rinvio di Fulignati.
56′ – Si procura una rimessa laterale lunga il Padova, sinistro si Bortolussi respinto da Lovato.
53′- Gara che si mantiene sui binari dell’equilibrio contraddistinta da molti errori da una parte e dall’altra.
51′- Di Mariano va via a Guarino poi finisce a terra fuori dall’area. Perenzoni assegna rimessa dal fondo agli azzurri.
48′- Ci sta mettendo maggior ritmo ed aggressività la squadra di Breda. Sinistro a giro dal vertice sinistro dell’area di Varas alto sopra la traversa.
46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato dai veneti.
2° Tempo
46′- Si va all’intervallo sullo 0-0 fra Padova ed Empoli, gara molto equilibrata dove si nota tutta l’importanza della posta in palio. Azzurri pericolosi in avvio con Popov, il quale da pochi passi ha impegnato Sorrentino. Fulignati si è opposto d’istinto alla deviazione aerea di Sgarbi.
45′- Assegnato un minuto di recupero.
44′- Fallo in attacco di Popov ai danni di Pastina
43′- Magnono cerca spazio a sinistra, il suo cross per Shpendi fermato dalla retroguardia biancoscudata.
41′- Shpendi! si presenta in area ma si fa ipnotizzare da Sorrentino poi commette fallo. Si riparte con una punizione per il Padova.
39′- Buona lettura di Yepes ad opporsi al pericoloso Varas che lo ferma fallosamente.
37′- La punizione susseguente ha colpito al volto Ebuhei. Si riprende con una palla restituita agli uomini di Breda.
36′- Guarino è il primo ammonito per fallo su Fusi
35′- Shpendi! ancora l’albanese, stavolta su cross di Magnino con palla sopra la traversa
34′- Dalla bandierina Yepes con palla nel cuore dell’area, colpo di testa di Lovato colpisce Shpendi finendo sopra la traversa. Pescato in fuorigioco l’albanese.
33′- Moruzzi sfonda a sinistra lasciando partire un cross per Candela fermato in angolo da Sgarbi.
32′- Guadagna una rimessa laterale l’Empoli nella propria metà campo.
30′- Velenoso il cross di Fusi che non inquadra la porta. Sul proseguimento dell’azione il Padova si procura il terzo angolo.
28′- Pescato in posizione di fuorigioco Shpendi.
27′- Si riprende a giocare con una rimessa laterale per l’Empoli. Sul capovolgimento di fronte Candela ferma fallosamente Di Mariano.
26′- Shpendi prova la conduzione del contropiede prima di rimanere a terra.
25′- Fulignati! intervento d’istinto del portiere azzurro sulla frustata di testa di Sgarbi, poi il cross di Bortolussi dalla linea di fondo non trova compagni sul secondo palo, allontana Popov.
24′- Fischiato un fallo in attacco di Shpendi. Si riparte con una punizione in favore dell’undici di Breda.
22′- Di Mariano in verticale per Varas anticipato dall’uscita in due tempi di Fulignati.
22′- Ebuhei si oppone a Favale concedendo rimessa laterale al Padova.
21′- Non si chiude la triangolazione tra Shpendi e Popov, sul capovolgimento di fronte Fulignati costretto all’uscita con i piedi fuori dall’area.
20′- Dopo un avvio di marca azzurra adesso è il Padova a tenere il pallino del gioco in mano
18′- Candela ferma fallosamente Di Mariano al limite dell’area veneta.
17′- Capelli la mette dentro l’area da destra, Di Mariano di tacco trova il muro di Guarino: palla raccolta da Bortolussi che lascia partire un destro debole controllato da Fulignati.
15′- Parte dal basso l’Empoli ma è impreciso, cross di Capelli direttamente oltre la linea di fondo.
13′ – Impreciso il suggerimento di Ebuhei a cercare Shpendi. Sul proseguimento dell’azione errato il disimpegno di Yepes all’indirizzo di Magnino.
12′ – Candela sfonda a destra, rientra sul sinistro lasciando partire un cross sul quale non arriva Popov.
11′- Approccio alla gara convincente degli azzurri: l’undici di Caserta ha confezionato l’occasione migliore della gara.
9′- Popov!! raccoglie la sponda di Guarino su angolo di Ghion ma sul suo intervento da pochi passi Sorrentino è miracoloso deviando in angolo.
8′- L’Empoli va a guadagnare il secondo tiro dalla bandierina. Storie tese all’interno dell’area biancoscudata.
6′- Confermato il 4-4-2 degli azzurri, rispetto a quanto ipotizzato Candela gioca a destra e Magnino dirottato sulla fascia opposta.
4′- Pareggia repentinamente il conto dei corner il Padova. Di Mariano si incarica della battuta. Matte fuori Lovato, ci prova Favale da fuori. Blocca senza problemi Fulignati.
2′- Il primo angolo della gara è proprio della squadra di Caserta proprio sotto la curva del Padova. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina completamente fuori misura il cross di Yepes.
1′- Gli azzurri giocano il primo pallone del confronto. Magnino subisce un fallo di Capelli dopo pochi secondi.
0′ – Cambio di modulo per mister Caserta che, in partenza, rinuncia al trequarti per giocare con una sorta di 4-4-2. Modulo che comunque necessita della verifica a squadra schierata.
1° Tempo
meno male gioca Popov e Nasti fuori dalle scatole
Ho la sensazione che voglia reggere l’urto della loro motivazione e sorprenderli nel secondo tempo
e se fosse un 352 con Ebuei braccetto dx?
Spero di no, abbiamo visto abbastanza disastri con il 3-5-2. In ogni caso Caserta è impazzito a far giocare titolare il nigeriano.
credo sia un 352, oppure Shpendi è stato messo a fare il trequartista con il 4312…Certo partita giusta per fare sperimentazioni. Speriamo bene.
Scusate volevo dire con Ghion a fare il trequartista.
Sicuramente non sarà un 4-4-2 con Yepes esterno, secondo me 4-3-3/4-3-2-1 con Ebuehi esterno alto (follia).
Caserta il ceco proprio… non se lo Fila.
…..bo Ghion e Yepes ancora insieme e poi non riesce capire dove giocherebbe Ebhuei.
un 4 e non cosa
oggi conta solo vincere, forza!
Per fare gol, bisogna tirare in porta
dietro al nostro condottiero Priamo Horsi per conquistare Padova!!! Avanti azzurro!
forza empoli
sto guardando la curva del Padova incastonata fra le due tribune!?ma chi ha creato questo obbrobrio? sembra Guernica in salsa patavina! Enrico te che sei il nostro massimo esperto in materia, ma cosa fumano gli architetti italiani quando devono progettare gli stadi?
Dal vivo e molto meglio …
L’errore è stato a monte quando hanno progettato lo stadio con le curve distanti 100 metri dalle due porte.. Adesso stanno rimediando e immagino faranno anche la curva nord.. I Distinti in più li demoliranno, credo.
Il grande colpo del mercato Romagnoli lo tengono in panchina per preservarlo per le partite decisive !
Formazione che non mi convince a dir poco.
Per chi la sta vedendo: con che sistema si gioca?
palla lunga e pedalare!
Si ma 4–4-2? 4-3-3?
ma in una squadra di scarsi fa differenza? io centrocampi del livello scarso di yepes e ghion non li ho mai visti ad Empoli…e lo seguo dal 2001! della serie musacci sarebbe oro colato!
Certo, fa tutta la differenza del mondo. Se poi la vogliamo buttare in caciara va bene…
non sono un tattico! so.solo che non abbiamo più i Saponara, Tavano, Di Natale etc
ci tremano le gambe pazzesco
cominciato il solito gioco di cacca
Candela Moruzzi Yepes Ebuhei che SCEMPIO
Tremore alle gambe , palla sempre dietro , poca personalita’ .Mamma mia che brutta squadra
non se ne leva le gambe neanche oggi.
Sembra una partita di terza categoria
Deve entrare Elia anche con una gamba
Doveva stringere i denti e giocare dall’inizio
quattro punti o ancora meglio sei tra oggi e l’ Entella ed è fatta
Chi segna ? che la danno sempre a fulignati anche da meta’ campo
se non si fanno almeno 2 gol non si vince nemmeno oggi. Ma a vedere dall’andamento, siamo al 44°, niente di rilevante , se non almeno un tiro in porta.
Per fare duo gol, dovremmo intanto tirare in porta. Ma gli attaccanti, quando arriva il pallone in area, fanno 7000 tocchi per aggiustarsi il pallone.
Spero possa mettere Elia e che la smettano di fare questi retropassaggi al portiere anche da centrocampo
Realisticamente possiamo aspirare ad un pareggio.Secondo me hanno più frecce loro considerato che noi uno come Di Mariano non ce l’abbiamo.Unica tattica è cercare di far pressione sperando si facciano goal da soli..
Di mariano 🤣🤣🤣
Elia con una gamba ne vale 1000
Ma se non si tira in porta non si segna. O no? Che pena. Loro hanno tirato di più. Cmq ci sono dei giocatori veramente incapaci fra i nostri. Non voglio fare nomi.
Devi fare pressione sul
Loro
Portatore sin dalla tre quarti loro sperando sbaglino.Son leggermente meglio di noi a livello tecnico, ma anche loro se pressati son soggetti ad errori.
Ghion sta tenendo in piedi la squadra oggi.
C’è paura trasmessa innanzitutto dall allenatore che mette candela e magnino esterni di centrocampo.
Oggi Caserta l’ha cannata in pieno
in 45 minuti Popov avrà toccato 3 palloni, e il più vicino a 20 metri dalla porta. Si riparte con sempre passaggi indietro e nessuno che salta l’uomo. Nessuno che si smarca da una posizione per creare un varco ad un compagno. Mi sembrano 11 rammolliti in campo che devono fare il compitino e poi fermati lì perché se no si suda.Fotografia di un campionato deludente e da dimenticare. Speriamo l’anno prossimo di essere ancora in B.
Fuori Moruzzi e popov dentro elia e nasti
Nasti le sue molte occasioni le ha avute e le ha fallite.
È bene che vada in tribuna per sempre.
Popov ha più pericolosità di lui.
solita domanda…come si rientrerà il secondo tempo?
Moruzzi era sull’isola
Che non c’è.
…che tristezza..i nostri non sono nemmeno sudati…
….il nulla… non una azione costruita con logica …neanche un tiro in porta….squadra deprimente…
Una squadra peggio dell’altra
Ma cosa stiamo combinando, il padova è una squadra da serie D
E non da interregionale.
Noi
ma Caserta dorme in panchina?
non è per caso che si potrebbe cambiare qualcuno?
Oggi ci vuole una contestazione che vale per tutte quelle che quest anno non sono mai state fatte
Ormai è tardi, andava fatta prima. Comunque un pareggio sarebbe un bel risultato.
i giocatori non hanno colpe, fondamentalmente sono scarsi e si sono trovati in una situazione più grande di loro. la contestazione va fatta alla società ma pare siano intoccabili sia dalla stampa empolese che dai tifosi. 60 milioni abbiamo fatto l’ anno scorso fra cessioni e paracadute! Dove sono?
Credo che 41 milioni siano andati per ripianare i debiti contratti in 4 stagioni di A.
Ragazzi ci dovrebbero pagare a noi x veder giocare Moruzzi.
È il primo commento sensato che leggo
anche oggi un tiro in porta
senpre forza Empoli
Non lo vede che magnino è cotto?
E Vai si perde . Siamo in C
Ciao B…
mah
A me dispiace per la Primavera. Si meriterebbe il Campionato di Primavera 1
La prossima titolari diversi ragazzi della primavera
vergogna
complimenti alla società
devono chiedere scusa e sparire
empoli – grosseto e che derby sia….
Caserta racchiude il peggio di pagliuca e dionisi.
Si ciao, è l’unico che ha provato a cambiare qualcosa. Rispetto ai due precedenti è Ancelotti
mah i dati non sembrano darti ragione
Sui numeri non so ma secondo me la squadra è messa meglio in campo da quando c’è lui. Oggi sì, ha sbagliato formazione.
ora mi raccomando Caserta dicci Che abbiamo giocato bene. Da lassù nessuno dica niente. Via tuttiiiiii
SERIE C C C NIENTE STADIO E CORSI FUORI DALLE PALLE
menomale non ci sono andato…..poveri bischeri!
che schifo, squadra imbarazzante…
e comunque è normale che il portiere prova a fare la parata e cade su un giocatore avversario sdraiato accanto a lui!??
Fate schifo!!!!! vergogna!!! il vomito
eddai oh in c lo stadio viene meglio curva da 5000 totale 20000 posti
Serie C sicura
Ma che problema c e! a noi ci basta un bel treno con le mani.. FORZA VECCHIO CUORE BIANCAZZURRO anni 80 style
Il pareggio sarebbe stato troppo ma quando è rigore va dato
ci supera la Samp, ci supera il Padova e ci supererà l’Entella!
Solo a fortuna ci potrà aiutare.
Non siamo una squadra con una rosa in grado di vincere una partita in Serie B, 1 vittoria in 10 contro 11 per 80 minuti, in 15 partite: la retrocessione in C sembra al momento la scontata conseguenza delle scelte e delle decisioni della società.
Il rigore a nostro favore c’era, ma neanche un ruchiamo dal VAR. No comment.
In tutto il secondo tempo, sotto di 1-0 in una gara imbarazzante da vincere, tiri totali in porta: 2. Finiamola di piangere per gli arbitri, facciamo ridere
abbiamo fatto KaKare….ma.il rigore era solare e non darlo è segno di malafede
ancora peggio…non si conta più niente nemmeno in serie b…prima questi rigori in b ce li davano
esattamente questo…
Ennesima figura di cacca. La serie C sarà il nostro prossimo palcoscenico.
Non riesco a vedere come possa salvarsi questa squadra
Direi che il calcio ad Empoli è finito
Si chiude il
Sipario signori
Ricordo ancora quando alcuni ultras verranno a muso duro perché qualcuno osava fischiare 🤣 applausi anche oggi immagino??
Certo cosa ti aspetti? Depseraods applaudi anche oggi dai che vi prendono per il c**o… Se ti pagano il biglietto come puoi pensare di fischiare questo scempio che da mesi si sta verificando?
giusto retrocedere. caserta peggio di pagliuca e Dionisi.
Ripartiamo dalla lega pro con un progetto serio e speriamo una nuova proprietà. da troppi anni ad Empoli non si vede più giocare a calcio.
Si merita la Lega Pro e non ce la toglie nessuno.
E QUESTO È IL PEGGIOR ALLENATORE AVUTO QUEST’ANNO
Facciamo pena ma era rigore netto .
Via Caserta richiamare Dionisi
A me fa tristezza la gente che continua a farsi andare bene tutto di questa società allo sbando. Ultras neanche stasera protestiamo mi raccomando, ci regalano il biglietto per Padova e tutti zitti. Mi fa tristezza, ma davvero tanta, chi qua ha scritto di andare a Padova con entusiasmo. Non dico altro che è meglio
Ci voleva giusto l’Empoli per rianimare una squadra proveniente da 5 sconfitte consecutive… Obiettivamente non siamo nemmeno fortunati, vedi traversa di Popov
ma cosa dici?!ha sbagliato 2 gol oggi popov
Sarà vero, intanto il pallone l’ha preso. Il fenomeno Nasti chissà cosa avrebbe combinato.
capolavoro
la prossima settimana giochi la primavera. peggio non può fare
Ho visto poco o niente, ma mi è bastato vedere lo scandalo del gol preso (ridicoli) e lo scandalo del rigore non concesso x noi..
Applauditeli anche oggi questi vigliacchi .. mi raccomando …
Avete ammazzato Pagliuca e Dionisi e ora Caserta? mettetevi d’accordo
Padova non vinceva da tipo due mesi… mamma mia che imbarazzo.
la logica conseguenza di una squadra scarsa a livello tecnico e morale
anxhe oggi partita insulsa ,ed.onestamente i cambi di Caserta hanno aiutato il Padova
obaretin che entra con i calzini alle cavigle e che in 3 minuti ne combina fino al goal
> Rigore vergognoso non dato a noi….anche questo è un messaggio che non hai più potere e vogliono che tu retrocede ma ….è a
Monteboro …..la responsabilità di tutto, a Gennaio prendi 3 bidoni dell immondizia , ne bastavano 3 normali di Lega Pro
vergognosi
Ma che ritiro, ragazzi non scherziamo. Dentro la primavera già dalla prossima e Filippeschi allenatore. Tanto si retrocede comunque, ma questi qui non li voglio più vedere
Quando non giochi per vincerla, alla fine giusto perderla.
Il Var ci ha penalizzato, il rigore era clamoroso, e sul gol del Padova c’era ostruzione su Fulignati, ma non possiamo attaccarci a quello.
Abbiamo fatto due soli tiri in porta, per il resto non più di tre passaggi di fila.
Il gol subito coppa enorme di Obaretin che al primo pallone toccato con sufficienza ha sbagliato a centrocampo un passaggio facile ed ha dato il là all’azione del Padova.
Per il resto siamo una squadra impalpabile, scarsa di mentalità e qualitativamente, anche oggi quanti passaggi sbagliati.
abbiamo fatto solo 1 tiro in porta. Le traverse e i pali non contano.
I pali fanno parte della porta, le statistiche sbagliano, secondo me.
Tiri 11, tiri in porta 1, ma dove di vuole andate?
Squadra disorganizzata, senza qualità né individuali e né di squadra, ferraginosi nella manovra sempre difensiva, nessun coraggio per una verticalizzazione, nessun affondo, nessun dribbling. Questa squadra non può fare nulla per meritarsi qualcosa. Allenatore confusionario, scelte scontate e senza carattere, ma non ha grosse colpe per le grosse carenze di tutto il collettivo. Come avevo detto se si vuole sperare di vincere bisogna sempre fare 2 gol, ma con questi giocatori e con questa garra non è proprio possibile. Padova, squadra palesemente di serie C che ci scavalca e che se non prende a pallonate è grazie anche alle loro enormi carenze. Si esce anche oggi a testa bassa e ormai non c’è più tempo. Saranno i numeri e la fortuna a decidere il risultato finale. Sinceramente ho visto una partita bruttissima che vorrei cancellare dalla memoria. Che delusione.
si può commentare quando c’è una partita …NOI non abbiamo giocato…il rigore sara anche stato, ma pareggiarla sarebbe stato un furto al Padova …bisogna essere onesti…quindi inutile avercela con quello o con quell’altro…l’unico responsabile è il presidente che da buon codardo non ci mette nemmeno la faccia…manda la figli a fare la paternale …serie C e così sia …ma personalmente non mi incantano più
l’unico giocatore tecnico di questa squadra neanche un minuto in campo.
mi riferisco a Saporiti.
Formazione completamente sbagliata .
Via subito CASERTA e richiamare Dionisi o il ritorno di Andreazzoli serve un miracolo e una scossa .
Rigore netissimo !!!!!!!!!
Andreazzoli? Ahahahah Mavvia
Siamo la squadra più debole delle 20, una rosa non in grado di vincere una partita in B: solo italioti classici giochetti di palazzo potrebbero salvarci, così come fu salvato il Frosinone lo scorso anno: ma la retrocessione in C sarebbe equa, strameritata.
A termini di regolamento non è mai calcio di rigore! La colpisce di mano è vero, ma con la mano bassa che è a terra e non con la mano alta. Attaccatevi ad un mezzo episodio mi raccomando! Nel secondo tempo siamo andati una volta nella loro metà campo, il Padova ti aveva schiacciato, loro la Vittoria l’hanno cercata e voluta più di noi! Calciatori indegni senza un briciolo di dignità, si meritano 14 ore nelle conce!
non ci rimane che richiamare Dioni si. Caserta,in cui non ho mai creduto anche se ero arrabbiato per gli evidenti limiti di Dionisi, va mandato a casa.. Con lui la squadra non ha gioco assolutamente. Va mandato via.
il rigore c’era perché la palla è stata deviata quando sarebbe potuta capitare fra i piedi di uno dei nostri.
ricordatevi se rimane questa società non ti salvi nemmeno in serie c..qui ci puoi mettere anche Guardiola..ora tifosi becchi e bastonati..vedremo se applaudire anche la serie c..che avanza a grandi passi..
La società in questi anni ha fatto il possibile, ma adesso il calcio “creativo” a certi livelli non basta più.
Quindi benvenga la serie C se ci permette di tenere in piedi la baracca per qualche altro anno, nella speranza che intanto il sistema calcio imploda e torni ad essere più umano e popolare.
Se poi nulla cambierà allora diremo bye bye al professionismo per sempre, insieme a tante altre realtà, anche piu grandi di noi.
La retrocessione porta con se’ il fallimento,quindi la societa’ cambia per forza.Quindi ora tutti coloro che hanno sempre infamato la societa’,anche nei lunghi momenti di gloria,si diano una mossa e trovino o formino una cordata.Il ciclo Corsi e’ chiaramente finito.Forza a trovare il sostituto,non perdete altro tempo,magari si trova chi fa la stadio e costruisce una curva.
non ci rimane che richiamare Dioni si. Caserta,in cui non ho mai creduto anche se ero arrabbiato per gli evidenti limiti di Dionisi, va mandato a casa.. Con lui la squadra non ha gioco assolutamente. Va mandato via.
Abbiamo più possibilità di salvarci con la squadra primavera che con questi molliccioni. Non hanno un minimo di orgoglio. Vergognosi!
a 10 minuti dalla fine viene tolto due centrocampisti . Roba da matti
il passaggio di Obaretin appena entrati è lo specchio del nostro livello. ma anche del calcio italiano in generale, uno con quella capacità tecnica non puo essere arrivato davvero in serie B
stasera dovrebbe avere un orecchio rosso…
mi raccomando diamo 5,5 di voti politici per non farli deprimere come fate sempre per quello che puo’ servire .
Sono riusciti a dividere i tifosi l’unica cosa positiva che c’era …
Non era facile…
Date retta. Cacciate subito l’allenatore e metteteci ad interim Filippeschi che conosce l’ambiente…. ed i suoi polli… Credo sia l’unica speranza per salvarsi…
NON sono d’accordo con il pur bravo Stefano Scarpetti.
Questo NON è il più brutto calcio visto ad Empoli da dieci anni a questa parte, a parer mio è il più brutto da almeno 35-36 anni, forse 40 !!
Con Aglietti o con Martusciello non mi pare fossimo a questi infimi e vergognosi livelli.
Se preso gol con Elia in campo e inutile se non lotti ogni contrasto caschi a terra!
ritiro punitivo per tutta la squadra fino a salvezza raggiunta senza mai tornare a casa e richiamare Pagliuca(modesto allenatore) che almeno li batte nel muro !!
Inoltre mi devo ricredere ma lui ha avuto la media punti più alta di Dionisi e Caserta senza avere neanche quella specie di 3 rinforzi che hanno preso a Gennaio..quindi dimostra nella pochezza di essere migliore degli altri
Rinforzi?….
Ma hai visto oggi che controlli palla e che passaggi facevano Magnino e Candela?…
Senza dimenticare Nasti, l’irritante Nasti.
La cosa buona di Caserta era che aveva fatto fuori Ilie, Obaretin, Ceesay e Nasti.
Ha provato anche schemi diversi, ma i risultati non cambiano, purtroppo….
Sarebbe opportuno un bel ritiro…..bello lungo…..ora basta…
Si continua a criticare l’allenatore, Pagliuca Dionisi e ora Caserta, ci potresti mettere anche Ancelotti ma se la squadra non è per questa categoria è tutto inutile, a monteboro hanno toppato l’impossibile negli ultimi anni , la prossima partita gli farei trovare il Castellani vuoto sarebbe quello che si meritano .
via Caserta questo non può andare in panchina a prenderci per il c…lo..Dionisi subito..ultima chiamata domenica…forza società se esisti sempre io penso di fatevi sentire e cacciate questo allenatore..che ci porta in serie c…
Vuoi perderle tutte? Non ti sono bastati i disastri combinati da Dionisi?
Dionisi era il meno peggio dati alla mano
No no, sicuramente ha la media punti più bassa di Pagliuca. Non so attualmente quella di Caserta
Dionisi è quello che ti ha portato a questo punto…. quanti errori che abbiamo commesso, una marea…. dai mercati, ai Mister…. onestamente meritiamo tutto questo …. e c’è chi fino alla partita con il Pescara pensava ai playoff!!!!🤦♂️
Dimenticavo…. è quello che si merita il tifoso empolese, troppo compassato, troppo borghese!!!!
E’ da Novembre che ripeto che non c’è sangue nelle vene….non esiste…il risultato e’ figlio di una gestione sportiva sul mercato allucinante…di giugno e di gennaio allucinante….a costruire ci vuole tanto a distruggere un minuto….il pre si de nte sara’ ricordato per i suoi successi ma anche per i suoi fallimenti e questo e’ il piu’ grande di tutti
ricordati la gente ha la memoria corta,se ci riporta in c come quando ci ha preso,tutti si ricorderanno dell’ultime 2 retrocessioni di fila sarebbe una tragedia,un onta dalla quale non si riprenderebbe piu’,ma forse è tutto calcolato………no vendita no stadio si posto fisso e stipendio assicurato,tanto in do vuoi che vadano a lavorare!
ok ora basta vado ad aspettarli branco di…..
Caro Caserta già vedo messo in campo una squadra senza senso , 442 con 1 terzino esterno alto e Magnino dall altra parte , 2 incapaci in mezzo Ghion e Yepes che non velocizzano mai il gioco…..ma ho capito che perdevamo quando hai fatto entrare sulla solita fascia Obaretin con i calzini abbassati ed Elia che non copre mai …..la tempesta perfetta .
Infatti il goal è venuto da uno Scempio in appoggio di Obaretin , angolo e dimenticanza del giocatore , Elia a giro a pressare , in area tutti molli , 3 ribattute perse …
Roba che se la vedi negli Allievi provinciali , invece qui si vedono con tutti gli allenatori che sono passati .
Ennesima sconfitta giusta , hai la fortuna che le altre non viaggiano sennò eri ultimi oggi
Hai perso con tutte quelle che erano sotto di te quando ci hai giocato , squadra modesta nei dirigenti ,
Giocatori scarsi , modesti , indegni , uomini senza dignità …anche se tutta la colpa è a Monte Boro …
Serie C. Ma da quanto lo dico… vergognosi tutti. E si continua ad applaudire. Bene bravi bis
ma io mi ricordo d’estate tanti commenti alla campagna acquisti, questo è un bel pezzo questo è bono di pseudo intenditori…. ora dove sono finiti??? come tanti tifosi che dicevano di tifare la squadra della propria città….ora forse si sono trasferiti…..
mi dispiacerebbe non venire piu’ allo stadio dal lontano 1992,a questo punto lo faccio solo per le amicizie,mi puzza di resa dall’alto cosi’ rimane la proprieta’ senza vendere,non si fa lo stadio e si rimane 30 anni in c con lo stipendio familiare assicurato,tanto dove vuoi che vadano sti incompetenti!
Anche io mi ricordo tanta gente qua che faceva i salti di gioia…
Doveva essere la partita della vita….un solo ammonito.
l’isola felice, che piace a tanti, (anche) a questo può portare.
In ritiro dovremmo andarci noi tifosi, si ma fuori dal Castellani , società e squadra si meriterebbero uno stadio VUOTO!!!!
comunque non si può vedere un allenatore che in 5 partite mette dentro 6 moduli diversi. Non hai Elia riparti dal 4312 e poi si vede con Yepes fuori e dentro Hass o Ignacchiti. Che senso ha il 442 senza Elia con 18 terzini dentro? E mettere Obaretin terzino da ultimo è follia. Poi comunque tordi anche i giocatori. Cristo santo sei 0 0 a 5 minuti dalla fine, non puoi prendere gol, a quel punto va portata a casa. Tutto da vedere in questa situazione se riesci a battere l Entella, ma se anche ce la fai a 42 non ti salvi lo stesso
Infatti no. Sarebbe al massimo spareggio.