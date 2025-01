CAMPIONATO PRIMAVERA 1, 22A GIORNATA , Domenica 26/01/2025 ore 11:00, Centro sportivo Petroio, Vinci

EMPOLI 0 ATALANTA 1

MARCATORI: 44′ Steffanoni (A)

EMPOLI: 1 Seghetti, 4 Bacci, 5 Tosto, 7 El Biache, 8 Barsotti(77′ Mannelli), 15 Falcusan, 27 Matteazzi(29′ Baralla), 34 Bembnista(81′ Moray), 90 Konate, 97 Olivieri(77′ Bagordo), 99 Gravelo(81′ Monaco)

A disposizione: 52 Versari, 2 Moray, 6 Asmussen, 11 Monaco, 19 Mboumbou, 23 Huqi, 33 Mannelli, 38 Bagordo, 39 Baralla, 46 Berizzi, 77 Popov

ALL. Alessandro Birindelli

ATALANTA: 12 Zanchi, 2 Gobbo, 3 Simonetto, 10 Bonanomi(86′ Ghezzi), 11 Capac(45′ Baldo), 25 Steffanoni, 26 Armstrong, 28 Arrigoni(90’Mensah), 30 Camara(65′ Lonardo), 31 Ramaj, 49 Manzoni

A disposizione: 35 Bugli, 36 Leto, 5 Ghezzi, 13 Isoa, 14 Mencaraglia, 15 Mensah, 19 Tavanti, 21 Baldo, 32 Idele, 45 Damiano, 50 Lonardo

ALL. Giovanni Bosi

Arbitro: Ferdinando Emanuel Toro

Assistenti: Tempestelli, Fratello

Ammoniti: 25′ Capac (A), 62′ Baldo (A), 64′ Konate (E), 82′ Simonetto (A)

Espulsi:

Grandi passi in avanti nonostante il risultato negativo con l’Empoli che rispetto alle scorse gare sembra aver ritrovato quel grinta e quella compattezza di squadra che era mancata finora. Persiste un problema di lucidità sotto porta e qualche carenza tecnica da colmare magari anche con il mercato invernale. Per quanto riguarda la partita di oggi rimane grande rammarico per l’ottima prestazione e per il modo fortunoso in cui si è subito gol. Per il resto l’Atalanta ha fatto qualche tiro da fuori area senza creare grossi pericoli a Seghetti. Sconfitta che farà sicuramente al morale della squadra oltre che alla classifica visto che arriva contro una diretta concorrente per la lotta salvezza. L’Empoli rimane a quota 23 punti al limite della zona retrocessione e nel prossimo incontro dovrà affrontare l’Hellas Verona fuori casa.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita!

1′: Subito, pronti via un recupero palla di El Biache che verticalizza per Gravelo , chiuso in extremis dal difensore.

3′: Cross teso dalla sinistra per El Biache che tenta di rimetterla dentro ma non trova nessun compagno

5′: Ottima partenza dell’Empoli che schiaccia subito in difesa l’Atalanta

9′: Buon inizio gara degli azzurri, manca ancora però la conclusione verso la porta

12′: Triangola bene la Dea sulla destra ma è ottima la chiusura di Tosto

15′: Non riesce a sfruttare bene una punizione dalla trequarti l’atalanta

16′: Riparte subito in contropiede l’Empoli e guadagna un calcio d’angolo con Barsotti

19′: Combinano bene dentro l’area Gravelo ed El Biache con il primo che viene libe3rato alla conclusione ma trova solo l’esterno della rete

23′: Dopo un’azione molto elaborata arriva la Dea alla conclusione da fuori con Manzoni ma ci mette poca precisione

25′: Chiude bene Bacci su un cross teso che avrebbe trovato Manzoni smarcato in area

28′: Gioco fermo per l’infortunio di Matteazzi

29′: Fuori Matteazzi dentro Baralla

30′: Ripartenza di Gravelo che si intestardisce ed entra in area da solo ma viene fermato in extremis dal difensore

33′: Aveva recuperato bene palla Baralla ma viene segnalato un gioco pericoloso ai danni dell’avversario

33′: Conclusione da fuori di Bonanomi, neutralizzata bene da Seghetti

38′: Recupera bene in difesa Barsotti fermando un contropiede che poteva diventare pericoloso

40′: Brutto pallone perso in area da Baralla e Seghetti si oppone bene alla conseguente conclusione di Manzoni

41′: Cade in area dell’Empoli Capac ma l’arbitro non ravvisa un fallo

44′: GOL DELL’ATALANTA! Conclusione da fuori di Steffanoni deviata da un difensore dell’Empoli e traiettoria che beffa Seghetti

45′: Concesso 1 di recupero

46′: Brivido per la difesa azzurra con Manzoni che manda a vuoto il marcatore e va alla conclusione da posizione ravvicinata, anche stavolta trova una deviazione che rischia di fregare nuovamente Seghetti ma stavolta è solo angolo

46′: Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′: Nell’Atalanta fuori Capac dentro Baldo.

45′: Inizia il secondo tempo

48′: Buona prestazione di Barsotti fin qui, lotta su ogni pallone e si fa trovare bene dai compagni

49′: Contropiede sprecato da Konate che è un po’ macchinoso nel controllo e nel servire Gravelo

50′: Filtrante di Bacci per Gravelo, è bravo Zanchi in uscita bassa

53′: Conclusione da fuori di Barsotti che finisce di poco alta sopra la traversa

54′: Provvidenziale la chiusura di Gobbo sul pallone diretto a Gravelo che si sarebbe trovato solo in area

55′: Gioco interrotto per soccorrere un raccattapalle

57′: riprende il gioco con la punizione per l’EMpoli

60′: Contropiede Atalanta che arriva al tiro con Baldo ma trova l’opposizione di Seghetti

62′: Grandi spazi per l’Empoli in questo inizino secondo tempo ma rischia anche di scoprirsi

64′: Fischio dubbio dell’arbitro che invece che fischiare fallo su Konate lo fischia all’attaccante azzurro e lo ammonisce

65′: Nell’Atalanta fuori Camara dentro Lonardo

69′: Empoli che sembra averne di più dell’Atalanta ma risulta poco concreto davanti al portiere

72′: Cross pericolosissimo di Arrigoni per la testa di Lonardo che sfiora soltanto senza riuscire ad indirizzare il pallone

75′: Rischia Falcusan con la trattenuta su Lonardo che poi impegna Seghetti con un tiro potente ma centrale

77′: Fuori Barsotti dentro Mannelli e fuori Olivieri dentro Bagordo

79′: In contropiede ci prova Baralla da fuori e in due tempi il portiere blocca.

80′: Gioco fermo per l’infortunio di Bembnista

81′: Nell’Empoli fuori Bembnista dentro Moray e fuori Gravelo dentro Monaco

86′: Nell’Atalanta fuori Bonanomi dentro Ghezzi

88′: Forcing finale nell’Empoli che negli ultimi 15 minuti è calato

89′: Occasione clamorosa per Baralla sulla respinta del portiere sul tiro di El Biache, forse anche un sospetto tocco di mano del difensore

90′: Nell’Atalanta fuori Arrigoni dentro Mensahù

90′: 6 minuti di recupero

94′: Conclusione disperata di Bagordo dal limite dell’area che finisce fuori

97′: Finisce la partita!