CAMPIONATO PRIMAVERA 1 8A GIORNATA DI ANDATA , Sabato 19/10/24 ore 13:00- Stadio Riccardo Neri di Castelfiorentino

EMPOLI 2 BOLOGNA 1

MARCATORI: 25′: Popov (E), 48 Huqi (E), 81 Ebone (B)

EMPOLI: 52 Versari, 2 Moray, 3 Majdandzic, 4 Bacci, 18 Lauricella(61’Olivieri), 23 Huqi, 27 Matteazzi(84’Falcusan), 33 Mannelli(84′ Trdan), 77 Popov(68’Akpa), 91 Rugani, 99 Gravelo (68′ Orlandi)

A disposizione: 43 Poggiolini, 6 Asmussen, 8 Bacciardi, 9 Akpa-Chukwu, 10 Cesari, 11 Monaco, 15 Falcusan, 21 Trdan, 34 Bembnista, 96 Orlandi, 97 Olivieri

ALL. Alessandro Birindelli

BOLOGNA: 12 Happonen, 2 Markovic, 4 De Luca(68’Papazov), 5 Labdezki(58′ Tordiglione), 8 Lai(86′ Castillo), 9 Ebone, 11 Ravaglioli, 19 Nesi(58′ Puukko), 24 Baroncioni, 26 Diop(68′ Tirelli), 32 Byar

A disposizione: 1 Pessina, 3 Puukko, 14 Tirelli, 15 Papazov, 17 Gattor, 18 Castillo, 21 Tordiglione, 30 Olivero, 39 Jaber

ALL. Claudio Rivalta

Arbitro: Cristiano Ursini

Assistenti:Cardinali, Iuliano

Ammoniti: 20′ Popov (E), 27′ De Luca (B), 52′ Lai (B), 67′ Gravelo (E)

Espulsi: 94′ Markovic (B)

Partita che è sembrata sempre sotto il controllo degli azzurri che tutto sommato non hanno raccolto fino in fondo quanto seminato, sopratutto se si pensa al brivido finale causato da una disattenzione difensiva su cui si è riaperta la partita. Una partita che ha finalmente mostrato quella solidità di squadra che sembrava un po’ carente nelle ultime gare, pur lasciando ampi margini di miglioramento. Difficile trovare un protagonista solo in una partita gestita bene nel suo insieme, ma fra tutti risaltano sicuramente le prestazioni di Popov, Huqi, Lauricella e Moray. Ottimo il lavoro svolto alla prima da titolare da Gravelo che nel primo tempo in particolare ha fatto girare la testa alla difesa felsinea ma pecca talvolta nel provare a fare tutto da solo invece che servire i compagni. Buono anche l’approccio dei subentrati, tranne forse Orlandi che non sta passando un periodo di grande forma. Vittoria che porta l’Empoli a quota 8 punti in classifica con il prossimo match che vedrà come avversario l’Inter in trasferta.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

1′: Provano subito a dialogare i due attaccanti empolesi che si trovano bene dentro l’area ma non riescono a concludere a rete

6′: Possesso palla principalmente del Bologna con gli azzurri che vanno forte in pressione

10′: Bologna che fa fatica a passare attraverso le fitte maglie della difesa azzurra

12′: Popov viene spesso trovato con la palla lunga ma non trova compagni a cui appoggiarsi

14′: Buono spunto di Gravelo che trova spazio in area, se la porta sul sinistro ma viene murato in angolo da Markovic

17′: Molto attivo finora Gravelo che sfrutta bene la sua rapidità per infilarsi nello spazio

20′: Ammonito Popov per troppa irruenza nel portare pressing ad un avversario

21′: Rischia tanto il portiere del Bologna che in extremis anticipa con la punta Popov dentro l’area

24′: Fa molta fatica l’Empoli a rendersi concreta dalle parti di Happonen

25′: GOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLIIIII!! Azione ben costruita che termina con il tiro di Lauricella da fuori area, Happonen respinge corto e Popov è il più veloce ad avventarsi sul pallone e ribadire in rete

29′: Ci riprova ancora Lauricella da fuori col suo sinistro, blocca però il portiere

31′: Stavolta Gravelo tenta la conclusione da posizione defilata con il portiere che respinge lateralmente

35′: Prima vera occasione per il Bologna con Byar che va in slalom tra la difesa azzurra e arriva alla conclusione che termina alta sopra la traversa

40′: Empoli in controllo per il momento della partita

41′: Altro spunto di Gravelo che sfrutta la sponda aerea di Popov e arriva davanti al portiere strozzando però troppo il pallone al momento di concludere

42′: Conclusione deviata di Labdezki dal limite dell’area che trova una traiettoria strana che stava per beffare il portiere

43′: Doppia grande occasione per il Bologna , prima con Baroncioni da fuori e poi con Ebone che con la punta anticipa il portiere ma non inquadra la porta

45′: concessi 2 minut1 d recupero, gioco fermo per colpo alla testa di Matteazzi

45’+2: Ancora Gravelo che si trova davanti al portiere e lo costringe ad un’uscita bassa

45’+3: Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo !

47′: Ottimo recupero di Lauricella che manda in avanti per Gravelo che tenta l’1 contro 1 ma viene chiuso in rimessa laterale

48”: GOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI. Ancora un grande recupero palla di Lauricella che lancia subito lungo per Huqi che brucia tutti in velocità e davanti a Happonen non sbaglia. Primo gol in Primavera per il nazionale albanese.

51′: Ottimo avvio di secondo tempo da parte degli azzurri

56′: Empoli che sembra in pieno controllo della gara e su ogni ribaltamento di fronte rischia di aumentare il proprio vantaggio

58′: Nel Bologna fuori il 5 dentro il 21, fuori anche Nesi dentro Puukko

60′: Gioco fermo ancora per un problema muscolare per Lauricella

61′: Costretto ad uscire l’esterno classe 2007 e al suo posto entra il coetaneo Olivieri

64′: CI prova di testa da posizione ravvicinata Tordiglione ma Versari blocca facilmente

67′: Rischia il neo entrato Olivieri che la tocca di mano in area ma l’arbitro non ravvisa un’infrazione

68′: Nell’Empoli esce Popov ed entra Akpa-Chukwu, esce anche Gravelo e dentro Orlandi. Nel Bologna esce il 4 dentro il 15

73′: Partita più contratta ora con il Bologna che si sbilancia in avanti alla ricerca di un gol per riaprire la partita

77′: Espulso l’allenatore del Bologna Rivalta per proteste

80′: Ora pallino del gioco in mano del Bologna con l’Empoli che aspetta e riparte.

81′: GOL DEL BOLOGNA. Disattenzione difensiva dell’Empoli su rimessa laterale con il 21 del Bologna che fa sponda ed Ebone raccoglie al centro dell’area.

82′: Vicinissimo al gol l’Empoli con Akpa che salta la marcatura del difensore e con la punta prova ad anticipare il portiere ma non inquadra la porta

83′: Ancora Akpa che va via al difensore e costringe Happonen all’ennesima chiusura

84′: Cambio nell’Empoli Matteazzi dentro Falcusan, fuori anche Mannelli dentro Trdan.

86′: Nel Bologna fuori Lai dentro Castillo

90′: Grande pressione sempre del Bologna, Empoli che si chiude a riccio dietro

90′: Concessi 6 minuti di recupero

91′: Prova Orlandi ad autolanciarsi in porta ma viene ravvisato un suo fallo sul difensore

92′: Traversa clamorosa di Baroncioni che aveva lasciato andare il mancino da fuori area

93′: Occasione per l’Empoli! Ancora Akpa che brucia tutti in velocità, salta il portiere ma se la allunga troppo e se la porta fuori

94′: Incredibile quello che è successo ! Errore difensivo di Markovic che lascia rimbalzare il pallone su cui si avventa Trdan per poi venire steso dallo stesso difensore bolognese e l’arbitro estrae il rosso visto che Trdan si sarebbe avviato in solitaria verso il portiere

97′: Finisce così ! Vince l’Empoli 2-1 contro il Bologna.