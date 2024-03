EMPOLI 3 CAGLIARI 0

MARCATORI: 13′ Vallarelli (E), 13st, 22st Bonassi (E)

EMPOLI:1 Seghetti, 6 Bacci(26’st Popov), 24 Bacciardi( 26st Cesari), 25 Matteazzi, 28 Indragoli, 29 Tosto, 44 Bonassi(39st Majdandzic), 80 Vallarelli(39st Stoyanov), 87 Nabian(42st Ansah), 96 El Biache, 98 Dragoner

ALL.Alessandro Birindelli

A disposizione: 13 Vertua, 39 Versari, 2 Gaj, 3 Majdandzic, 7 Cesari, 8 Stoyanov, 10 Sodero, 16 Stassin, 17 Ansah, 18 Popov, 71 Pauliuc

CAGLIARI: 24 Wodzicki, 3 Idrissi, 6 Pintus, 11 Sulev, 13 Cogoni (26st Carboni), 17 Malfitano (14st Achour), 22 Vinciguerra, 23 Catena, 32 Simonetta, 45 Knate, 74 Marcolini

A disposizione: 21 Renna, 5 Conti, 9 Achour, 10 Carboni, 15 Balde, 19 Bolzan, 27 Franke, 38 Piseddu,77 Marini

ALL. Fabio Pisacane

Arbitro: Alfredo Iannello

Assistenti: Pistarelli, Bracaccini

Ammoniti: 10′ Simonetta (C), 29′ Malfitano (C), 14st Dragoner (E), 25st Seghetti (E), 31′ Popov (E), 45st Matteazzi (E)

Espulsi: 37′ Simonetta(C)

.Ottima prestazione di squadra quella vista oggi a Petroio da parte dell’Empoli, davvero difficile trovare qualcuno che non abbia giocato bene. Su tutti ottima la prestazione di Nabian, Bonassi e Matteazzi. Nonostante le condizioni del campo non ottimali è stata comunque una partita divertente con le due squadre che non si sono risparmiate fino all’ultimo minuto. Oggi era molto importante vincere anche per dare continuità con le prestazioni delle ultime giornate e dimostrare che la vittoria rocambolesca in casa del Monza non è stata solo un caso. Empoli che sale a quota 32 punti in classifica e si prepara ad affrontare settimana prossima il Bologna.

LIVE MATCH

PRIMO TEMPO

1′: INIZIA IL MATCH a Petroio tra EMPOLI E CAGLIARI

2′: Ottima azione sulla fascia destra dell’Empoli con Nabian che crossa per El Biache che di testa non trova la porta

5”: Recupera palla Nabian e insieme a El Biache si avviano in contropiede, conclusione di Nabian murata dai difensori

7′: Prova l’azione Vinciguerra sulla fascia sinistra ma si trascina il pallone fuori dal campo

9′: Squadre che cercano spesso e volentieri la palla lunga e alta viste le condizioni del campo dovute alla pioggia incessante

10′:Ammonito il 32 del Cagliari per aver fermato una ripartenza di El Biache

13′: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLDELL’EMPOLI HA SEGNATO IL NUMERO 80 VALLARELLI. Conclusione potente da fuori e probabilmente deviata da un difensore su cui il portiere del Cagliari non può fare nulla

16′: Prima ammonito e poi espulso Birindelli per proteste nei confronti dell’arbitro Iannello

20′: Partita molto combattuta con il Cagliari che prova ad inventare qualcosa affidandosi al suo numero 22 Vinciguerra

22′: tentativo di contropiede sempre con El Biche a seguito di un calcio d’angolo in favore degli ospiti, fermato a centrocampo

25′: Pericoloso il Cagliari su punizione, Bacciardi spazza in corner la palla

29′: Bacciardi fermato irregolarmente nel tentativo di ripartire in contropiede da Malfitano,ammonito

34′: Entrambe le squadre fanno veramente fatica a giocare con la palla che non scorre bene sul terreno

35′: OCCASIONE incredibile per l’Empoli con Nabian che scarta un avversario e si avvia in campo aperto ma calcia addosso al portiere

36′: Conclusione di Sulev dal limite dell’area che termina fuori

37′: Secondo giallo per il numero 32 del Cagliari Simonetta per un fallo su Matteazzi

39′: Buona chiusura di testa di Tosto su cross pericolo dalla sinistra

41′: Buon lancio di Indragoli per Nabian chiuso in angolo dalla difesa

43′: Conclusione pericolosissima di Bacci dopo la respinta della difesa su angolo, tiro deviato e ancora corner per l’Empoli

45′: Lancio di El Biache per Matteazzi che si ritrova solo davanti al portiere ma il guardalinee segnala l’offside

45′: Concessi 2 minuti di recupero

46′: Nabian serve Vallarelli dentro l’area che calcia in caduta, tiro neutralizzato facilmente dal portiere

47′: Finisce 1-0 per l’Empoli il primo tempo

SECONDO TEMPO

2′: Mischia pericolosa su calcio d’angolo a favore degli ospiti ma spazza Dragoner

4”:Sponda di petto di Nabian che libera lo spazio al tiro per Bacciardi che non trova la porta

5′: Recupera palla il Cagliari con Idrissi che serve l’11 , conclusone respinta in angolo

6′: Su Angolo colpo di testa del difensore del Cagliari con Tosto che salva la palla prima che entri in porta

9′: Cagliari che nonostante l’inferiorità numerica non rinuncia ad attaccare e pressare

11′: Occasione Empoli con Nabian che sfiora il palo incrociando con il destro dopo un bellissimo assist al volo di Bacciardi

13′; EUROGOL DELL’EMPOLI CON LA ROVESCIATA DI BONASSI. Azione da Playstation dell’Empoli che crossa dalla sinistra con El Biache, sponda di testa di Matteazzi e poi rovesciata incredibile di Bonassi solo al centro dell’area

13′:esce 17 entra 9 Cagliari

14′: Ammonito Dragoner

22′: ANCORA UN EUROGOOOOOL ANCORA CON BONASSI . Il giocatore dell’Empoli tira dai 35 metri un missile che si infila sotto l’incrocio alla sinistra del portiere. 3-0 Empoli

25′: Ammonito Seghetti per perdita di tempo

26′: Fuori 13 dentro 10 del Cagliari

27′: Fuori Bacciardi dentro Popov e fuori Bacci dentro Cesari

30′: Grande azione sulla destra condotta ancora una volta da Nabian per Bonassi che crossa ma al centro non trova nessuno

33′: Bravo Bonassi a fermare con un fallo un pericolo contropiede condotto da Idrissi e Vinciguerra

37′: Cross dalla sinistra di Vinciguerra, esce in presa alta Seghetti

38′: Empoli che non rinuncia ad attaccare ed arriva al tiro con Cesari. Empoli che sostituisce Bonassi ed entra Majdandzic , esce Vallarelli ed entra Stoyanov

42′: Esce Nabian ed entra Ansah

44′: Cagliari che ci prova ancora ma l’Empoli trova grandi spazi in contropiede con i suoi giocatori più veloci

45′:Concessi 3 minuti di recupero

45′:Ammonito Matteazzi

46′: Che occasione sprecata con Popov lanciato in campo aperto solo davanti al portiere la tira addosso all’estremo difensore del Cagliari

48′: Termina 3-0 il match a Petroio in favore dell’Empoli