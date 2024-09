EMPOLI 0 HELLAS VERONA 0

MARCATORI:

EMPOLI: 29 Fuscaldo, 2 Moray, 4 Bacci, 7 El Biache, 9 Akpa-Chukwu(65′ Monaco), 10 Cesari, 15 Falcusan, 18 Lauricella, 23 Huqi, 77 Popov(65′ Campaniello), 91 Rugani

A disposizione: 52 Versari, 8 Bacciardi, 11 Monaco, 21 Trdan, 24 Stickler, 34 Bembnista, 35 Tavernini, 89 Campaniello, 96 Orlandi, 97 Olivieri, 99 Gravelo

ALL. Alessandro Birindelli

HELLAS VERONA: 98 Magro, 4 Dalla Riva, 5 Nwanege, 6 Popovic, 7 Agbonifo, 8 Szimonas, 9Vermesan, 20 Ajayi(15′ Luna), 78 Barry, 80 Cisse, 82 Corradi

A disposizione: 1 Ravasio, 2 Kurti, 10 Pavanati, 17 Bancila, 19 De Battisti, 21 De Rossi, 26 Scharner 28 Luna, 44 Philippe, 90 Nwachukwu, 92 Monticelli

ALL. Paolo Sammarco

Arbitro: Antonio Di Reda

Assistenti: Macchi, Mino

Ammoniti: 58′ Barry (V), 63′ Nwanege (V), 64′ Bacci (E)

Espulsi: 54′ Cisse (V)

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: INIZIA LA PARTITA

2′: Inizia subito forte il Verona con un prolungato possesso palla nella metà campo azzurra

5′: Buona azione dell’Empoli che recupera palla in difesa e Popov combina con Akpa che arriva davanti al portiere ma si fa respingere il tiro in angolo

7′: Ancora una progressione palla al piede di Akpa che sulla sinistra riesce sempre a scappare al difendente ma non a trovare la porta con la conclusione

8′: rischio per la difesa dell’Empoli che su punizione lascia sfilare un pallone pericoloso su cui Fuscaldo è uscito male

13′: Grande azione dell’Empoli con Huqi che lancia in profondità sulla destra per la corsa di cesari che crossa dal fondo per Akpa che in mezza rovesciata la manda di poco sopra la traversa

15′: DI nuovo gioco fermo per l’infortunio di Ajayi, costretto ora al cambio ed entra al suo posto Luna

17′: Provvidenziale il salvataggio di Falcusan sulla linea dopo la conclusione a distanza ravvicinata di Agbonifo

19′: Incrocio dei pali colpito da El Biache al termine di una buona pressione sui portatori avversari.

20′: Gol Annullato a Popov su calcio d’angolo dopo che di testa in torsione aveva battuto il portiere. Secondo l’arbitro fallo durante lo stacco aereo.

22′: Buon primo tempo finora dell’Empoli che arriva con continuità dalle parti del portiere avversario

28′: Ancora una decisione contestabile dell’arbitro che non assegna una calcio di rigore per trattenuta prolungata su El Biache che sulla sinistra aveva seminato il terrore nella difesa avversaria

29′: Ammonito mister Birindelli per protesta

32′: Ennesimo fallo non ravvisato dall’arbitro ancora su EL Biahc che viene caricato da dietro mentre corre sulla fascia

36′: Sempre Akpa che si lascia dietro due difensori avversari e prova a incrociare col destro ma non trova la porta

42′: Grande chiusura di Moray su un’azione molto pericolosa del Verona che si è trovato in are di rigore avversaria in superiorità numerica

44′: Azione tutta di prima tentata dall’Empoli in ripartenza, leggermente fuori misura l’ultimo passaggio di Akpa per El Biache

45′: Concessi due minuti di recupero

47′: Buon recupero palla di Bacci che serve Popov che tenta una conclusione dal limite, finisce tra le braccia del portiere

45’+2: FINISCE IL PRIMO TEMPO 0-0

SECONDO TEMPO

45′: INIZI IL SECONDO TEMPO

47′: Chiude il triangolo con Huqi Lauricella e si invola sulla destra ma il suo tentativo di cross è ribattuto dalla difesa

49′: Super occasione Empoli ! Popov si libera per la conclusione al limite dell’area che viene deviata e sul pallone si avventa Akpa che non riesce a battere il portiere

50′:Che occasione per Popov! l’attaccante ucraino legge bene la linea di passaggio e arriva a tu per tu con Magro che respinge in angolo la conclusione.

52′:Ennesima occasione stavolta per el Biache che salta il marcatore e tira ma la deviazione del difensore smorza il tiro che diventa facile preda del portiere

54′: Brutto episodio : il numero 80 dell’Hellas rifila un pugno a palla lontana a Lauricella e viene espulso dall’arbitro su segnalazione del guardalinee

58′: Buono spunto di Lauricella che dalla destra si accentra e trova in area solo Akpa murato dal difensore

61′: Deviazione fondamentale di Rugani che si oppone alla conclusione in mischia di un avversario dopo un calcio d’angolo

63′: Sul recupero palla di Falcusan buona ripartenza centrale di Popov che viene steso dal 5 del Verona, ammonito.

64′: Punizione battuta male da Bacci che lancia il contropiede avversario ed è costretto a stendere l’avversario lanciato a rete, ammonito dall’arbitro

65′: Cambi Empoli fuori Popov dentro Campaniello, fuori anche Akpa dentro Monaco

69′: Forcing dell’Empoli alla ricerca del vantaggio sfruttando anche la superiorità numerica

71′: Provvidenziale uscita di Fuscaldo dalla sua area di rigore per fermare Agbonifo che era scappato alla difesa

72′: Cambi nel Verona fuori Agbonifo dentro De Battisti, fuori anche Barry dentro Philippe Nell’Empoli fuori Bacci e Cesari dentro Bacciardi e Trdan