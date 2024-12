L’attaccante azzurro Sebastiano Esposito ha parlato in conferenza nel dopo gara del Franchi con la Fiorentina.

Vittoria inaspettata?

“No, perché si parte sempre da 0-0. Se siamo a sinistra della classifica un motivo c’è, ma sicuramente rimane tanto da lavorare. Ci vogliono molti punti in più ancora, più del doppio. Andiamo in campo e pensiamo partita per partita. Sulla carta la Fiorentina è più forte ma poi c’è il campo: con un po’ di fortuna e sacrificio abbiamo vinto”.

C’era Spalletti oggi.

“Non lo sapevo ma mi fa piacere, mi ha fatto esordire con l’Inter a 16 anni. Da qui alla Nazionale però ce n’è di strada e voglio salvare solo l’Empoli”.

Quanto era difficile giocare questa partita, anche per voi?

“Difficilissima, Edoardo lo conosco da anni e ci saremo affrontati centinaia di volte. Conosco bene lui, la famiglia, il padre… Non trovo le parole. Un momento brutto, difficile. Spero stia bene e torni in campo”.

Quanto vi aiuta questa vittoria per Verona?

“Ora possiamo pensarci. Vincere ci dà stimoli in più ma l’obiettivo è salvarci, non dimentichiamolo, ed è ancora lontano”.

State formando la legacy dei fratelli Esposito.

“Con Pio e Salva ho un rapporto bellissimo. Sicuramente Pio mi chiede consigli perché facciamo lo stesso ruolo e ho più esperienza. Siamo giocatori diversi, ma l’obiettivo per noi ogni partita è lo stesso: segnare e far vincere le nostre squadre, speriamo di continuare così”.

Ha l’obiettivo di tornare all’Inter?

“Devo stare attento, voglio evitare articoli… Io ho esordito all’Inter, ci ho fatto anni di settore giovanile e ci ho esordito e giocato anche in Champions. Sicuramente sono molto affezionato all’Inter e mi ha dato tantissimo. Ad oggi non posso pensarci, a maggio tireremo le somme e vedremo”.

Cosa significano esultanza e gol?

“Avevo promesso che avrei fatto quest’esultanza… Questa vittoria con gol mi dà morale, l’ultimo mese e mezzo è stato un po’ complicato. Ho avuto un infortunio ma mi sento bene e spero di continuare”.