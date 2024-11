Potrebbe riaprirsi la pista di un trasferimento della Fiorentina allo stadio Castellani Computer Gross Arena. A fare il punto della situazione è un articolo odierno de “La Nazione”.

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha scritto al prefetto, Francesca Ferrandina, per chiedere di sedersi nuovamente tutti intorno a un tavolo. Il tema del vertice che si terrà martedì 3 dicembre è quello dei lavori di ristrutturazione del Franchi ed in particolare c’è la necessità di individuare una soluzione per poterli velocizzare. Secondo quanto riportato dal quotidiano, all’incontro parteciperanno, oltre ovviamente alla sindaca del Comune di Firenze Sara Funaro e alla Fiorentina, anche il governatore Eugenio Giani, esponenti della Lega calcio, il neo primo cittadino di Empoli, Alessio Mantellassi e i rappresentanti del club azzurro. Tutto questo perchè stanno tornando le voci che vorrebbero la Fiorentina giocare alcune gare al Castellani di Empoli. Lo scorso anno fu l’ex sindaca di Empoli Brenda Barnini, a rispondere “picche” alla richiesta dei viola di trasferirsi temporaneamente a Empoli.

Tra le ipotesi che si fanno ci sarebbe quella di chiedere la possibilità di giocare a Empoli le ultime gare casalinghe della stagione in corso mentre per le prime della prossima potrebbe essere chiesto alla Lega l’inversione dei campi per le gare interne. In questo modo, gli operai potrebbero lavorare per circa 150 giorni di fila senza le attuali interruzioni legate alla logistica dell’organizzazione di ogni gara. Così, i tecnici stimano di poter recuperare un po’ di tempo sulla tabella di marcia. Inoltre, un altro aspetto da valutare, è la concreta possibilità che a settembre del 2025 anche lo Stadio Castellani dovrebbe essere oggetto dei lavori di restyling.