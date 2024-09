Vigilia di Coppa Italia per gli azzurri che andranno a giocarsi il passaggio del turno a Torino contro l’attuale capolista del campionato. Gara secca ad eliminazione diretta, calci di rigore in caso . Vediamo le ultime.

In casa azzurra ci sarà sicuramente qualche cambiamento rispetto alla formazione che ha dato il via alla gara di Cagliari. Potrebbe esserci un ritorno al 3-4-2-1 con Esposito e Solbakken dietro l’ex, Pellegri. In mezzo dovrebbe esserci spazio per Haas e la conferma di Anjorin, mentre potrebbe non essere da escludere Cacace a sinistra e Sambia a destra. Potrebbe essere dato riposo ad Ismajli con l’eventuale inserimento di Marianucci.

Mister D’Aversa vede delle opportunità nella gara di domani, anche per qualche ragazzo che verrà chiamato in causa. Il mister non vuole che la squadra perda il suo DNA.

Gli indisponibili sono: Perisan, Ebuehi, Fazzini, Zurkowski, Sazonov, Maleh

Dovrebbe essere un 3-5-2 il modulo di Vanoli con un discreto turn over rispetto al campionato. In avanti dovrebbe riposare Zapata ed al suo posto possibile inserimento per Karamoh. In mezzo possibile chance per Gineitis, mentre a destra potrebbe muoversi Pedersen. Anche Linetty è in predicato di giocare. Da capire se in porta andrà Paleari. Rientra Vlasic ma per lui la partenza dovrebbe essere dalla panchina. In difesa ballottaggio Maripan-Coco. I sicuri assenti sono Schuurs e Vojvoda più i giovani Savva e Ilkhan.

Il tecnico granata non parlerà alla vigilia del match.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Sosa; Sanabria, Karamoh.

3-4-2-1: Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti; Sambia, Haas, Anjorin, Cacace; Esposito, Solbakken; Pellegri.