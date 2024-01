Gli azzurri perdono in casa l’ultima gara del girone di andata, e lo fanno per 0-3 con il Milan. Un primo tempo difficile con i rossoneri sopra di due grazie a Loftus-Cheek e Giroud su rigore. Nel secondo tempo l’Empoli si sveglia ma non segna, il Milan nel finale fa un contropiede e la chiude con Traorè. Vediamo le immagini salienti della partita: