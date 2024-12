Il Natale sta finalmente per arrivare e noi siamo entusiasti di condividere con tutti i tifosi azzurri il nostro regalo speciale!

Il video completo di Natale dell’Empoli F.C. è ora online, ed è pronto a regalarvi un momento di magia, calore e, soprattutto, tantissimo affetto! Festeggiamo insieme un Natale Azzurro con Nonna Silvi!

Come avevamo anticipato, il video vede protagonisti Nonna Silvi e i nostri calciatori, che in una veste inedita si cimentano in un’avventura culinaria davvero unica. Con il calore di Nonna Silvi e il suo affetto, i nostri ragazzi si sono messi alla prova in cucina, portando in tavola non solo piatti gustosi, ma anche un’abbondante dose di sorrisi e spirito di squadra. Il video è un inno alla nostra famiglia azzurra, un viaggio che unisce il calore della nostra terra, la passione per il nostro Empoli F.C. e l’autenticità che ci contraddistingue.

Vogliamo condividere con tutti i tifosi azzurri questo momento speciale, che celebra non solo il Natale, ma anche il nostro legame con la città e con i tifosi azzurri. Un legame che cresce giorno dopo giorno, che si rinnova e rafforza ogni volta che ci sostiene con il cuore, in campo e fuori. In questo Natale, sedetevi alla nostra tavola virtuale per ridere e brindare insieme a noi e vivere l’allegria della grande famiglia azzurra che, anche nelle feste, è sempre più unita.

La società, i calciatori e tutto lo staff ti augurano di trascorrere un buon Natale!

Empoli Fc