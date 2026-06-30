Alla mezzanotte di quest’oggi si chiude la stagione sportiva 2025/26. Sono ben quattordici i contratti che verranno chiusi con i relativi calciatori a non essere più facenti parte della rosa azzurra. Ovviamente le tipologie di scadenza sono di tre specifiche: i prestiti secchi e/o non riscattati, gli obblighi non raggiunti ed i calciatori di totale proprietà a scadenza naturale.
Partendo da questi ultimi, sono quattro i giocatori ai saluti. Si va dai difensori Simone Romagnoli e Tyron Ebuehi, passando per il centrocampista e capitano, Nicolas Haas, chiudendo con il portiere Gasparini. Salutano i tre prestiti secchi Obaretin, Fila e Moruzzi. Si chiude poi con coloro che avevano un obbligo non raggiungo o un diritto non esercitato: Fulignati, Lovato, Candela, Ilie, Ghion, Pellegri e Nasti. A scadenza va poi anche il tecnico Fabio Caserta.
Difficile pensare che qualcuno di questi possa rientrare in gioco ma nel calcio si sa, le vie del Signore sono davvero infinite…
praticamente squadra allenatore e direttore sportivo tutto nuovo
Retrocessi a novembre .
Oppure bene bene tipo Frosinone …
le strade del signore sono infinite, sono i soldi finiti…
ma il contratto della principessa quando finisce deve riportare anche la macchina
Praticamente non si è imparato niente…. ennesima stagione di ripartenza da zero, con l’aggravante che si è scelto un Mister non gradito alla piazza e con colpevole ritardo su tutto!!!! 👏👏👏👏👏👏👏
Ma di cosa vi lamentate??? Ormai è più di un anno che va avanti questa storia. Siamo diventati dei maestri nel rifare squadre , e adesso organici societari, da zero…
Se ogni anno fai il ripulisti vuol dire che ai vertici sbagliano sempre, complimenti alla contessina
No, non sbagliano soltanto è che non hanno i soldi per trattenere i giocatori. Tipo…uno come Ghion per la b potevi tenerlo, ma devi pagare un riscatto…
Non hanno i soldi perché li hanno buttati e tutti a mangiarci aggratisse…. tutti i Q5 fuori, sono tutti a leasing a carico dell’Empoli…. chi compra la società deve prima fare pulito dei parassiti…. ecco perché i soci non si materializzano….
ancora con questa contessina…
Sul che sul mercato non abbia nessuna voce in capitolo.
mah…
io davvero non capisco tutto questo astio e questa rabbia,
succede pure al Milan di dover rifare tutto da capo e loro i soldi li hanno.
sono fiducioso che avremo una squadra che può giocarsi la salvezza, ricordiamoci che è un lusso la serie B per una realtà come la nostra.
Non è rabbia, è amarezza e rassegnazione. Ci sarebbe stato il modo di evitare tutto questo , ma si è cercato in tutti i modi il lucro senza alcun rispetto per noi tifosi( i cosiddetti “disagiati sociali “ da una citazione famosa).
Nicola, quale sarebbe stato il modo di evitare tutto questo? Vendere a un fondo estero? Io ho capito che l’offerta è stata perfezionata in questi giorni. Te me la venderesti casa tua per due spiccioli al prezzo che faccio io, oppure mi manderesti a quel paese ed aspetteresti un’offerta più congrua?
caro GIBI , se ogni anno abbassiamo le aspettative, fra qualche anno sarà un lusso salvarsi anche in serie C.
qui si sta parlando di schifo…. sono 4 anni che ogni anno si toglie qualcosa, 3 anni fa ti ando di miracolo con Nicola e Niang, l’anno dopo sei retrocesso catasfroficamente in un campionato di serie A dei piu infimi livelli da 50 anni, l’anno scorso hai fatto pena salvandoti grazie all’harakiri del Monza alla penultima giornata.. il prossimo venturo le premesse sono di fare ancora piu schifo..
e nessuno parla, nessuno si espone, la presidentessa é stata bona solo a parlare del volo del ciuco e fare i complimenti per la vittoria dell Under 17, il padre invece rilascia interviste a caso dicendo di soci di soci, ma ancora nessuno ha firmato..
c e pianeta empoli che sono 4 settimane che ogni domenica fa il solito articolo: prossima settimana sarà quella dei puntini sulle I… si infatti, pure il DS é andato via…
il 16/17 giugno chi si presenta in preparazione ? l under 17 ?
Concordo perfettamente…. di cosa ci lamentiamo? del fatto che un gioiello come è l’Empoli FC che è un patrimonio della comunità, venga usato come una mangiatoia …. chi vuol bene a questa squadra, non può non stare zitto….
E quindi se non puo’ non stare zitto deve stare zitto. Giusto ?
O non vi rendete conto nemmeno di cio’ che scrivete
Mi è partito un non di troppo…. e il risultato è state zitto…. invece bisogna parlare eccome…. chi sta zitto è complice, oppure mangia a sbafo da parassita….
Mah parlate come se i soldi ce li mettiate voi
io sono contento che non si è fatto la fine del Livorno, del Siena , del ChievoVerona
dite che il futuro è grigio? è vero , assolutamente, penso sia uno dei momenti peggiori dell’empoli degli ultimi 15 anni.
Però nonostante il grigiumr degli ultimi anni siamo sempre lì nei primi due campionati che contano
.
c’è chi si gode che ogni anno proprio perché piccoli come siamo potrebbe esse l’ultimo e chi si è già scavato la fossa e sotterrato “tanto so tutti scemi mica io, quindi per forza va tutto male”
sono curioso di vedere tutti i gioielli della scudettata under17 che fine fanno
Speriamo bene…. ho paura che non ce ne godiamo nemmeno uno….
la fine di baralla se non si levano di torno i regnanti
se non prolunghiamo giocatori normali come Ebuei è segno che l’idea è di fare meglio.
arriva cafu
14 sono tanti…anche se vedendo le prestazioni di almeno 8/9 se ne può fare tranquillamente a meno…
bisognerebbe però che la società parlasse chiaro e facesse sapere ai tifosi che purtroppo la situazione non permette più di sognare ma che al momento bisogna solo resistere per non andare a finire in C o peggio.Fare chiarezza senza tante novelle su fondi esteri ,progetto di Stadi da Champions ecc ecc
Poi chi vuole venire a tifare l Empoli di adesso viene chi invece non ci vuole venire va da altre parti, ma ci vuole chiarezza
Che il momento sia complicato e difficile per l’Empoli viene detto ad ogni intervista, forse non sei stato attento. Scordati la Champions, se non entrano nuovi soci c’è da soffrire. A me fa piacere se se ne vanno i tifosi doppioni e opportunisti, andranno a vedere gobbi e strisciati a Firenze.
L’Empoli non è degli empolesi, ma di una famiglia chega diritto di fare quello che ritiene più giusto. I tifosi hanno la possibilità di accontentarsi e gioire di quello che viene oppure non fare l’abbonamento ! Io non lo sto più facendo, ho smesso da 2 anni e purtroppo ho avuto ragione !
Gino fai festa non sai nemmeno chi sono i giocatori…dai ci sono 2007 che li mangiano biondini e Landi…e comunque già uscito su articoli olivieri e Perillo già venduti
SI FA ANCHE IL BOTTO DI ABBONAMENTI
Vergogna società. Ceduto il giocatore più forte del settore giovanile, Olivieri. Che schifo di società che abbiamo… tutti zitti mi raccomando
già venduti Perillo e Olivieri. maledetti
Vergognosi. P E mi raccomando silenzio stampa eh…. Massy e company che avete da dire?
Che schifo… Olivieri, dopo Baralla, il giocatore più forte che avevamo. Che schifo la società ma mi raccomando tutti zitti eh
Allora vende non vuole lasciare nulla alla nuova proprietà …
Come credere a babbo natale 🎅
Non è la prima volta che vendiamo in primavera quando siamo in difficoltà economica, lo facevamo spesso con Carli (Olivieri,Rugani, Dumitru e altri). Dispiace molto perché forse non li rivedremo più in maglia azzurra, ma se ti danno 4 milioni di euro per due under 17 che hanno da dimostrare tutto, non la chiamerei proprio svendita. Anche perché molti che commentano qua negativamente dicevano che le nostre giovanili fossero scarse.
Ma riuscite sempre a distorcere le cose ma che pasticca vi hanno dato e c’è chi la voleva dare a me !
mondo marcio !
Ma che dici hanno giocato un minimo in prima squadra …
Deve succedere qualcosa per forza il fondo americano ?
il cervellone artificiale ha detto che arriveremo tra i primi 7 e che Bianchi chiuderà in doppia cifra.