Alla mezzanotte di quest’oggi si chiude la stagione sportiva 2025/26. Sono ben quattordici i contratti che verranno chiusi con i relativi calciatori a non essere più facenti parte della rosa azzurra. Ovviamente le tipologie di scadenza sono di tre specifiche: i prestiti secchi e/o non riscattati, gli obblighi non raggiunti ed i calciatori di totale proprietà a scadenza naturale.

Partendo da questi ultimi, sono quattro i giocatori ai saluti. Si va dai difensori Simone Romagnoli e Tyron Ebuehi, passando per il centrocampista e capitano, Nicolas Haas, chiudendo con il portiere Gasparini. Salutano i tre prestiti secchi Obaretin, Fila e Moruzzi. Si chiude poi con coloro che avevano un obbligo non raggiungo o un diritto non esercitato: Fulignati, Lovato, Candela, Ilie, Ghion, Pellegri e Nasti. A scadenza va poi anche il tecnico Fabio Caserta.

Difficile pensare che qualcuno di questi possa rientrare in gioco ma nel calcio si sa, le vie del Signore sono davvero infinite…