Da domani Simone Romagnoli non sarà più, almeno ufficialmente, un calciatore dell’Empoli. Il contratto sottoscritto lo scorso gennaio, quando il difensore fece ritorno in azzurro, scadrà infatti naturalmente il 30 giugno e, ad oggi, non sono arrivati segnali concreti per un eventuale rinnovo. Nelle settimane passate si era vociferato di una possibile valutazione in tal senso da parte della precedente gestione tecnica guidata da Stefano Stefanelli, ma come detto ad oggi tutto è fermo. Da svincolato, quindi, Romagnoli potrebbe presto diventare un’opportunità a zero sul mercato. E, stando a quanto ci riferiscono alcuni colleghi emiliani, il Carpi starebbe pensando ad un’operazione dal forte sapore nostalgico.

Per il club biancorosso si tratterebbe infatti del ritorno di uno dei protagonisti assoluti della pagina più bella della propria storia recente. Romagnoli ha infatti indossato la maglia del Carpi dal 2013 al 2017, vivendo da protagonista la straordinaria cavalcata che portò gli emiliani dalla Serie B alla storica promozione in Serie A. Un legame importante che adesso potrebbe riannodarsi, con il difensore pronto a ripartire da una piazza che lo ha visto tra gli interpreti principali dei suoi anni più esaltanti.