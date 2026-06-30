Da domani Simone Romagnoli non sarà più, almeno ufficialmente, un calciatore dell’Empoli. Il contratto sottoscritto lo scorso gennaio, quando il difensore fece ritorno in azzurro, scadrà infatti naturalmente il 30 giugno e, ad oggi, non sono arrivati segnali concreti per un eventuale rinnovo. Nelle settimane passate si era vociferato di una possibile valutazione in tal senso da parte della precedente gestione tecnica guidata da Stefano Stefanelli, ma come detto ad oggi tutto è fermo. Da svincolato, quindi, Romagnoli potrebbe presto diventare un’opportunità a zero sul mercato. E, stando a quanto ci riferiscono alcuni colleghi emiliani, il Carpi starebbe pensando ad un’operazione dal forte sapore nostalgico.
Per il club biancorosso si tratterebbe infatti del ritorno di uno dei protagonisti assoluti della pagina più bella della propria storia recente. Romagnoli ha infatti indossato la maglia del Carpi dal 2013 al 2017, vivendo da protagonista la straordinaria cavalcata che portò gli emiliani dalla Serie B alla storica promozione in Serie A. Un legame importante che adesso potrebbe riannodarsi, con il difensore pronto a ripartire da una piazza che lo ha visto tra gli interpreti principali dei suoi anni più esaltanti.
PE : invece di parlarci di uno svincolato di 36 anni, potreste verificare se è vero che c’è stato un rilancio del fondo di New York, ma che starebbero aspettando riscontri da quello di Boston? Forse sono davvero le ore decisive?
Se parli dell’articolo di Pianeta Serie B si tratta del niente mischiato con il nulla, come pagina e di conseguenza per le “notizie” che da.
Spero che ci sarà il rinnovo per Simone Romagnoli, uno come lui per lo spessore umano e l’esperienza che ha potrebbe fare comodo eccome.
Sul sito ufficiale dell’Empoli, congedano tutti i giocatori, compresi i “nostri” Haas, Romagnoli ed Ebuehi che al 30/06 vedranno i loro contratti scadere definitivamente. Improbabile una riconferma di nessuno dei tre.
*improbabile una riconferma dei tre
Menomale. Con tutto il bene ma Romagnoli ha fatto due presenze, non si può ripartire da lui.
Romagnoli può giocare ancora,pennsate il Ravenna ha preso Ronaldinho 46 anni
In realtà Ronaldinho ha comprato delle quote della società. Magari farà una presenza in campo ma è marketing
Mi piace perché qualcuno vorrebbe tenere giocatori che ci è mancato un nulla ci facevano retrocede a parte 2/3 di quelli che verranno venduti il resto che ci sia oppure no è uguale allenatore nuovo squadra nuova società nuova e poi si vedrà e anche stadio nuovo per Enrico