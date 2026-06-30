Un po’ di tempo fa, dopo le prime voci che volevano Palermo e Frosinone molto interessate a lui, avevamo scritto di come il Padova si stesse muovendo in maniera concreta e convinta verso la possibilità di prelevare l’attaccante azzurro Stiven Shpendi. Poi, anche a causa dell’attuale momento societario che sta vivendo l’Empoli, alcuni discorsi si sono inevitabilmente rallentati, ma i biancoscudati, impegnati nell’allestire una squadra molto competitiva per il prossimo campionato di Serie B, sono sempre rimasti alla finestra, osservando con attenzione e pronti ad affondare il colpo. E proprio il Padova avrebbe messo sul piatto un’offerta davvero importante, una proposta che potrebbe anche trovare riscontri positivi a Monteboro. Secondo le informazioni raccolte nelle ultime ore, infatti, il club veneto starebbe trattando il giocatore sulla base di una cifra vicina ai 5 milioni di euro, ai quali andrebbero poi aggiunti alcuni bonus.

È chiaro che, in tutta questa vicenda, conterà anche il parere dello stesso attaccante albanese. Shpendi, infatti, potrebbe essere attirato dalle sirene della Serie A e non vedere con totale entusiasmo un’altra stagione in Serie B, per quanto magari non con l’Empoli, la società che ha creduto in lui e gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra. Le logiche del mercato, però, sappiamo bene che molto spesso seguono la strada delle opportunità economiche e, in questo specifico contesto, è anche naturale che sia così. Le prossime ore potrebbero essere particolarmente calde su questo fronte, perché il Padova sembra intenzionato a provare a chiudere l’operazione e ad avere Shpendi a disposizione fin dal primo giorno di ritiro. Vale inoltre la pena ricordare che il nuovo allenatore dei biancoscudati è Antonio Calabro, tecnico che due stagioni fa ha già avuto Shpendi a disposizione alla Carrarese. È quindi facile immaginare che, oltre alla dirigenza, anche lo stesso Calabro stia spingendo con decisione per ritrovare l’attaccante albanese.

Avevamo già scritto come Shpendi fosse uno di almeno due gioielli della rosa destinati, con ogni probabilità, a lasciare l’Empoli nel corso di questa sessione di mercato. Se la trattativa non dovesse incontrare particolari ostacoli, e questo naturalmente lo capiremo con il passare dei giorni, la cessione potrebbe addirittura concretizzarsi prima della ripresa dell’attività e dell’inizio dei ritiri. Le antenne restano dunque ben dritte perché, come detto, su questo fronte potrebbero arrivare novità interessanti già nelle prossime ore.