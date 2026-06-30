Un po’ di tempo fa, dopo le prime voci che volevano Palermo e Frosinone molto interessate a lui, avevamo scritto di come il Padova si stesse muovendo in maniera concreta e convinta verso la possibilità di prelevare l’attaccante azzurro Stiven Shpendi. Poi, anche a causa dell’attuale momento societario che sta vivendo l’Empoli, alcuni discorsi si sono inevitabilmente rallentati, ma i biancoscudati, impegnati nell’allestire una squadra molto competitiva per il prossimo campionato di Serie B, sono sempre rimasti alla finestra, osservando con attenzione e pronti ad affondare il colpo. E proprio il Padova avrebbe messo sul piatto un’offerta davvero importante, una proposta che potrebbe anche trovare riscontri positivi a Monteboro. Secondo le informazioni raccolte nelle ultime ore, infatti, il club veneto starebbe trattando il giocatore sulla base di una cifra vicina ai 5 milioni di euro, ai quali andrebbero poi aggiunti alcuni bonus.
È chiaro che, in tutta questa vicenda, conterà anche il parere dello stesso attaccante albanese. Shpendi, infatti, potrebbe essere attirato dalle sirene della Serie A e non vedere con totale entusiasmo un’altra stagione in Serie B, per quanto magari non con l’Empoli, la società che ha creduto in lui e gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra. Le logiche del mercato, però, sappiamo bene che molto spesso seguono la strada delle opportunità economiche e, in questo specifico contesto, è anche naturale che sia così. Le prossime ore potrebbero essere particolarmente calde su questo fronte, perché il Padova sembra intenzionato a provare a chiudere l’operazione e ad avere Shpendi a disposizione fin dal primo giorno di ritiro. Vale inoltre la pena ricordare che il nuovo allenatore dei biancoscudati è Antonio Calabro, tecnico che due stagioni fa ha già avuto Shpendi a disposizione alla Carrarese. È quindi facile immaginare che, oltre alla dirigenza, anche lo stesso Calabro stia spingendo con decisione per ritrovare l’attaccante albanese.
Avevamo già scritto come Shpendi fosse uno di almeno due gioielli della rosa destinati, con ogni probabilità, a lasciare l’Empoli nel corso di questa sessione di mercato. Se la trattativa non dovesse incontrare particolari ostacoli, e questo naturalmente lo capiremo con il passare dei giorni, la cessione potrebbe addirittura concretizzarsi prima della ripresa dell’attività e dell’inizio dei ritiri. Le antenne restano dunque ben dritte perché, come detto, su questo fronte potrebbero arrivare novità interessanti già nelle prossime ore.
Finalmente qualcosa si muove in quel di monte di boro Se riescono a far entrare qualche 💰 in cassa comincera’ qualche trattativa x dei prestiti x avere in ritiro qualche giocatore in più degli attuali
5 mln da una squadra di Serie B.
Non ci credo fino a che non li vedo. Subitooo
Lo dico dalla settimana successiva alla fine campionato shpendi é già venduto
GIOIELLI? per l’amor di dio forte e ma nella squadra dell anno scorso io di gioielli non ne vedo punti
forza andate a fare l abbonamento,un altr anno si gioca con tutte le riserve degli altri
5 milioni per me non ne vale ma se il Cesena ne vuole 8 per il fratello …
lui ne vale 8 e mezzo !
vero ma se aggiungono bonus ed una % su una futura vendita ci si arriva a quella cifra
si però a 8 non lo trovano a Cesena chi glielo prende. A quella cifra rimane lì
Magari a Cesena non hanno tutto questo bisogno di vendere…
vero ma quindi non vale 8
Il Cesena trattiene il 30% sulla futura rivendita, ma noi ci accolliamo Artico, che ha ancora un anno di contratto con loro e quindi un altro anno di stipendio da percepire. Diciamo che è una compensazione parziale…
Se l’operazione si dovesse concretizzare già oggi è perchè anche il bilancio al 30/06/26 piange e servono quei 3/4 milioni di plusvalenza per stare a galla. Considerando che nel luglio scorso è stata fatta tabula rasa ed è stato venduto tutto il vendibile, c’è poco da stare allegri.
5 mln piu’ una percentuale su una futura rivendita sarebbe il prezzo giusto
Vendiamo, vendiamo, poi voglio vedere chi la butta dentro…. se non c’era lui ora s’era a iscriverci al campionato dilettanti!!!!
5ml Sphendi 25 Piccoli 10Gaetano c’è tante valutazioni strambe ancora in questo calcio. rimane 2/3 giocatori che hanno mercato nella rosa il prossimo anno sarà difficile.
c è la differenza di categoria. Se eri in A Sphendi valeva 10 12. Infatti che che se ne dica più che stai in basso e peggio è
che tristezza che fine abbiamo fatto una vita che abbiamo l’abbonamento mai vista una roba del genere
Ieri vi siete scandalizzati tutti ma ripeto che è un giocatore a cui mancano le basi tecniche.
Tutti a soffermarsi sui 15 gol.
Ma quanti contropiedi ha mandato in fumo durante la stagione perché o correva a capo basso o sbagliava a fare i passaggi o la conduzione palla?
5 milioni sono buoni a condizione di non dover dare nulla o poco al cesena
quindi non vanno bene, visto che il cesena ha la % sulla rivendita
perché vogliamo parlare del tiro da fuori?..con la sua potenza arriveresti al massimo all’area piccola
6 milioni piu ALESSANDRO SEGHETTI 2004 EX PERUGIA va bene
Venderemo anche Falchetti e Mengoni ma speriamo almeno di comprare Aristoteles….
se trovavano un arbitro e var onesti che avessero dato il rigore su elia avevano due punti in meno e sgalluzzavano meno…
con la nuova curva hanno vinto 3 partite in casa una più immeritata dell’altra..