La nostra anticipazione di qualche giorno fa, che in molti avevano letto come utopica, anche se in quel momento era condivisa con un’altra figura che, insieme a lui, lo scorso anno aveva fatto parte del pool degli allenatori azzurri (Caserta), si sta lentamente trasformando in realtà! E, come avevamo già in qualche modo rafforzato nei giorni scorsi, dicendo che la strada verso il ritorno di Guido Pagliuca sulla panchina dell’Empoli era tutt’altro che un’utopia, oggi andiamo a registrare ulteriori informazioni – raccolte nella tarda serata di ieri – che ci portano ad affermare che il toto allenatore azzurro si è completamente rivoluzionato. C’è un nuovo nome in cima alla lista, come piace dire a noi, in pole position. Ed è quello del tecnico cecinese, classe 1976.
Gli indizi e le informazioni che abbiamo in mano portano sempre più nella direzione di un clamoroso ritorno. Parliamo pur sempre dell’allenatore che lo scorso anno, dopo sette giornate di campionato, fu sollevato dall’incarico per lasciare il posto ad Alessio Dionisi, il quale, però, non è poi riuscito a migliorare la situazione di una squadra che aveva già iniziato a balbettare. Come abbiamo già avuto modo di dire, e questo rientra inevitabilmente nel campo delle supposizioni, visto che dichiarazioni ufficiali non ce ne sono mai state, le motivazioni dell’esonero sono sempre sembrate più legate ad aspetti di gestione che non ai risultati in senso stretto. Non va infatti dimenticato che Pagliuca venne esonerato dopo una vittoria, seppur sofferta e non particolarmente brillante, ottenuta a Bolzano contro il Südtirol. La situazione di oggi può essere descritta come quella di due parti che, per motivi diversi, vedono un’opportunità nel ritrovarsi. Da una parte il club, dall’altra l’allenatore, entrambi chiamati a capire se in un contesto “nuovo” possano riuscire a realizzare ciò che lo scorso anno, per una serie di motivi, non è stato possibile costruire e far proseguire. È importante ricordare, e questo va sottolineato, che l’Empoli la scorsa estate puntò con decisione su Guido Pagliuca. Pur con una direzione sportiva diversa, ma sempre con Fabrizio Corsi alla guida del club, il toto allenatore durò pochissimo: fu subito chiaro che la scelta era ricaduta sul tecnico reduce dall’esperienza alla Juve Stabia e l’Empoli riuscì rapidamente a portarlo a Monteboro. Poi, come sappiamo, la storia ha preso un’altra direzione.
Il nuovo direttore sportivo Fabio Artico, evidentemente, ha colto elementi che ritiene possano essere rivalutati e valorizzati nella prospettiva di una ripartenza con Pagliuca. Sarebbe ipocrita non inserire tra questi anche un aspetto pratico: l’allenatore è ancora sotto contratto con l’Empoli. Questo significa che, non avendo nel frattempo trovato un’altra sistemazione, il club non dovrebbe sobbarcarsi il costo di un ulteriore contratto. Crediamo però, e saranno eventualmente i diretti interessati a spiegarlo qualora si arrivi davvero alla definizione dell’accordo, che questa debba essere una motivazione secondaria. La convinzione principale dovrà necessariamente essere quella di avere ancora basi solide dal punto di vista tecnico e umano per ripartire insieme. Allo stesso tempo è plausibile pensare che anche Pagliuca possa aver valutato positivamente la possibilità di tornare in un ambiente che conosce, in una società dove si può lavorare con serenità e dove, pur partendo quest’anno con aspettative diverse rispetto alla scorsa estate, esistono comunque le condizioni per sviluppare un progetto. Magari mettendo da parte anche quel naturale risentimento che un esonero può lasciare e trasformandolo nella voglia di dimostrare che il lavoro iniziato dodici mesi fa meritava più tempo per esprimersi.
Senza dilungarci ulteriormente, ciò che oggi va evidenziato è che Guido Pagliuca è sempre più vicino a tornare sulla panchina azzurra per un secondo mandato. Per arrivare alla concretizzazione, più che un nero su bianco, visto che il contratto è già in essere, servirà sostanzialmente una nuova stretta di mano. Ci sarà ancora da attendere qualche giorno. Manca infatti l’investitura ufficiale di Fabio Artico, che dovrebbe arrivare, immaginiamo, con l’inizio della nuova stagione sportiva. Ma, allo stato attuale, il poleman per la panchina dell’Empoli, e lo diciamo sulla base di informazioni raccolte e non di semplici rumors, è Guido Pagliuca.
xche redazione PE continuate a incolpare (x dire) Artico di questa scelta. No non è affatto così È il beneamato senza un 💰
Ammazzacaffè
Che tristezza
Me lo immaginavo e quando l’ho scritto qualcuno mi prendeva per pazzo.
In una situazione di instabilita’ sposare il progetto Empoli per un nuovo allenatore e’ difficile .
Ormai siamo a luglio .
Siamo molto indietro e infastiditi da queste illusioni prima lo Stadio ora la Proprieta’ .
La tifoseria c’e’ sempre stata nei momenti belli e sopratutto brutti ma adesso devono muoversi e farci capire realmente le loro intenzioni !
Anni e Anni che vendiamo giocatori a fior di mln perche’ ci siamo ridotti cosi’ ?! Vogliamo delle risposte
Se aspetti la tifoseria ahahahahhahahah
parlo della societa’ di essere chiari con noi tifosi
intanto anche il promesso ds si è volatilizzato??
Firma oggi pare. Da domani può operare ufficialmente.
Si, è proprio la settimana dei punti esclamativi… Preceduti dai moccoli dei tifosi.
doveva le 2 settimane precedenti quelle definitive, ma ancora niente
Una scelta fatta per risparmiare e a seguito della decisione oramai irrevocabile di cedere la società. Viene richiamato l’allenatore già sotto contratto e poi la nuova proprietà deciderà se tenerlo o rimpiazzarlo con un nome scelto da loro. È già successo in altre cessioni di società di calcio.
Quale nuova proprietà? Come credere a babbo natale 🎅
Mah, in fondo peggio degli altri due non ha fatto da un punto di vista tecnico. Se il problema è stato il rapporto con i giocatori e la società, spero che riesca a migliorare il suo atteggiamento. Avrei preferito un allenatore giovane emergente, ma mi accontento di Pagliuca.
E se quei giocatori non ci sono più ? …
Uni sembra che a Castellammare lo abbiano mandato via per comportamenti ,ricordatevi che abbiamo preso anche D’Aversa e non era uno stinco di santo !
Con Andreazzoli non si lasciarono benissimo ma si sono ripresi ….
Quelli di mare in Toscana sono bravi a fare le cose ma sono Zucconi come le pine verdi !
D’Aversa a Empoli è stato un vero signore. Andreazzoli ha un carattere forte e, anche per la sua età, credo che i battibecchi con il pres siano stati possibili. Pagliuca non so, non ho mai visto un suo allenamento, ma dicono che fosse un po’ indisponente con i calciatori. Comunque se torna mi sta bene
Guido Pagliuca il grido di battaglia!
30 esimo anno di abbonamento, che rinnoverò…ma la “depressione” che mi hanno messo addosso per tutte le scelte che fanno o, sarebbe più corretto dire non fanno, mi stanno veramente mettendo a dura prova. Sono riusciti a farmi arrivare al minimo storico di voglia.
RIBORDALA….sembra arrivata l’offerta da New York ma si aspetta quella da boston…la novella dello stento diceva la mia nonna!
È un’asta…
Vabbé, si vede che nel frattempo avranno fatto fare a Pagliuca un corso di Bon Ton…
ahaaa
Intanto Sammontana si espande in Canada…Che occasioni perse….
Nicola lo vuoi capire che Sammontana e CG mai compreranno l Empoli o nessuna altra squadra perché il calcio è solo fonte di perdite? Non sono occasioni perse perché giustamente non ci si avvicinano a questo mondo. Poi tra 20 30 anni capiremo forse perché i fondi stranieri lo fanno?
Perché ne hanno tanti o troppi? Vedremo.
Negli anni 80 e 90 i presidenti accettavano a fine anno di ripianare perdite di cifre non alte x farsi pubblicità. I soldi persi col calcio venivano recuperati con la loro attività principale e il calcio faceva loro da pubblicità. Ora non è più così. Rimangono solo i fondi con i loro poco chiari scopi.
Ed amen
non è del tutto così vedi mapei Sassuolo . bisogna< vedere la voglia di calcio che si ha e Sammontana e CG non hanno voglia di buttarsi in questo carrozzone
Squinzi come soldi si avvicina di più a Moratti che non a Sammontana. I ns sono grandi imprenditori che hanno fatto i soldi se paragonati a noi poveri comuni mortali ma lontano dai ricconi della crema Italiana. Sexun anno con l Empoli perdessero 6 7 milioni di euro la cosa già farebbe rizzare le antenne Per Squinzi è robetta.
beh Sammontana ha unfatturato di 900 milioni di euro detiene svariati marchi esempio le tre Marie ed è leader in Italia per gelati e articoli di pasticceria. il discorso è divolontà la famiglia Squinzi ha investitoparecchi milioni nello stadio creando cinema centro commerciali e la spesa l ha ritirata su creando un profitto per la squadra ha creato dal nulla un centro sportivo e con carnevali ha mantenuto attraverso acquisto e vendita di giocatori un bilancio positivo. il discorso è di volontà di fare queste cose e mi pare che questa manchi nelle aziende di Empoli ,questa non è una colpa Manon lavedo come una paura di avere delle perdite
Massy CG ha un bilancio annuale di 5 miliardi e 300 milioni di euro…ti sembrano noccioline?…il problema è che le società quotate in borsa devono rendere conto agli azionisti…o ti chiami Juventus, Inter, Milan, Roma, ecc…oppure allora diventa un grosso problema…
Il calcio è solo fonte di perdite? E infatti il ns. beatoamato in 35 anni s’è proprio rovinato!!! Lui la figlia, il figlio, senza arte ne parte, con il calcio sono sul lastrico! Vorrei avere un decimo della loro rovina. O Massy tu mi sembri un po giù di comprendonio. Ma che sei anche tu a libro paga?
e infatti l Empoli è uno dei pochi casi italiani. Ed è successo perché alla guida ci si è ritrovato uno che i soldi non li aveva. È stato bravo, a volte anche fortunato ed è riuscito a fare le 2 cose. Se fosse stato ricco di famiglia avrebbe fatto perdite anche lui
O Massy ma tu sei Empolese come me o vieni da fuori. Guarda che io ho i capelli bianchi, bianchi e da vecchio empolese conoscevo molto bene il babbo , la mamma il fratello. Erano poveri? Lui era povero? fammi ridere, e non dico altro. Solo che le tue affermazioni sembrano quasi dettate, mah.
scusa poveri x il calcio dei miliardi, dai capisci quello che voglio dire. La famiglia Horsi non avevi mica i soldi dei Della Valle, Moratti, Pontello, Sensi, Mantovani e nemmeno di quello del Lecce o dell Entella. Poi più soldi di noi e di parecchio ovvio. Preziosi ha dichiarato che tra Como e Genoa ha speso 200 milioni. Aveva questi soldi la famiglia? non credo proprio
non ci sono parole ….solo bestemmie per rimanere in tema. ma possibile che ci siamo ridotti così in pochi anni???
Guardate che il Beatoamato l’allenatore l’aveva azzeccato il problema e stato un certo Dionisi , e i tifosi lecca , lecca che le palle ormai cosa rara hanno approvato, mi tengo strette le mie hanno un valore ai tempi di oggi !
Uno nuovo sarebbe stato messo alla gogna, così sanno a chi scaricare la colpa se vanno male le cose , vi immaginette prime 3 partite 3 sconfitte …
come offenderanno ?…
Comunque se non e lui e Caserta che sarebbe il colmo dei colmi !
Motivo della scelta: è già a libro paga e non molla lo stipendio per andare da altre parti.
Lo scorso anno secondo me ha pagato molto il fatto di sentire il peso della maglia, di vedere Empoli come occasione della vita… ne è derivato un comportamento fuoriluogo e delle scelte tattiche incomprensibili.
Magari il fatto che si parta con un profilo molto più basso rispetto allo scorso anno può rappresentare un vantaggio per lui… io avrei puntato su aria nuova
La ragione è il risparmio: pagarlo bisogna pagarlo, almeno così lavora e si risparmia un altro stipendio. Tutto questo non fa certo ben sperare per l’ingresso di nuovi soci o per un cambio nella proprietà. Se il problema che l’ha fatto esonerare lo scorso anno era caratteriale dubito che abbia cambiato abitudini e carattere in così poco tempo. E in che rapporti era con i giocatori che ha lasciato e ritroverà?
Comunque vi posso già anticipare che la scelta di provare a richiamare Pagliuca è di Artico che l’ha proposto al beatoamato come idea pensando di avere qualche centinaia di migliaia di euro da spendere sul mercato. Il beatoamato non l’avrebbe ripreso di sua iniziativa.
Sia chiaro che è una scelta di risparmio.
Non ci sono altri candidati all’orizzonte, salvo che Pagliuca non accetti certi paletti e condizioni (mercato ecc.) sempre possibile perchè in fondo da ottobre scorso con almeno 4 squadre poi non sono arrivati all’accordo definitivo dopo i colloqui vari.
Chissà contenti i giocatori a tornare a essere mandati in kulo di continuo. Sarà un caso che le uniche due partite si sono vinte con il cecinese in tribuna?
Ma vergognatevi voi “giornalisti” a voler fare credere che alla base della decisione ci siano aspetti tecnici.
È solo per motivi economici.
Ora ci volete fare credere che artico che era disoccupato, dimenticato dal calcio ha avuto la forza di imporre l allenatore al C.orsi, il quale allenatore il c.orsi l anno scorso fece fuori dopo 2 mesi per motivi tecnici e comportamentali.
Ma tirate fuori un po’ di dignità personale e raccontate la verità.
E voi di PE siete i meglio, nazione e tirreno sono scandalosi.
Ti rispondo con grande serenità. Parto dicendoti che non abbiamo niente di cui doverci “vergognare”, anche perchè nessun qui vuol far credere niente. Se hai letto il pezzo, c’è un passaggio molto preciso in cui diciamo che proprio per non essere ipocriti evidenziamo come l’aspetto contrattuale possa avere il suo peso. Però dobbiamo credere (perchè poi questo ci dicono e dobbiamo prenderlo per buono) che ci debba essere anche altro.
Ales.sio ma cosa devi credere dai. Che altro ci deve essere? Sveglia…
Ma che vuol dire dobbiamo credere?
Mah
Andre ti posso assicurare che è stato proprio Artico (stentavo a crederci anche io) a proporre di tenersi Artico, certo scelta avallata dal beatoamato.
…di tenersi Pagliuca…non riesco nemmeno a scriverlo quel nome, quanto siamo all’assurdo.
Si e si è fatto abbindolare da artico.
Dai su.
La verità la sa solo il fenomeno di Andre, voi giornalisti vi dovete inchinare a tanta saggezza e sapienza! La prossima volta il pezzo lo scrive lui.
Mi hanno riferito che è stato Artico il promotore di richiamarlo, non ho detto che Artico abbia dovuto cercare di convincerlo o abbindolarlo il beatoamato.
La Sammontana per chi non lo sapesse è già Americana e quindi si espande in un mercato conosciuto dai soci.
A quello che immagino io il fondo dell’Imprenditore del nord va cancellato dalla lista, cosi come quello di Boston, sembra che sia in piedi solo (teoricamente) il fondo di New York, ma dubito che arrivino ad un accordo viste le sicure richieste di Monteboro (tutti in sella e valutazione alta).
Che ne sai delle richieste della presidenza? Hai delle fonti oppure sono chiacchiere che hai sentito?
Perché se è per questo allora io so sicuramente che le “problematiche” non riguardano né la richiesta della presidenza né il tutti in sella. Anzi sono sicuro che sul prezzo (cioè sulle quote) sono già d’accordo ed anche sul fatto che alcuni dirigenti rimarranno in sella per 2/3 stagioni. Quindi…
Mi hanno riferito, non sono chiacchiere da bar, poi la fonte può sbagliarsi.
Ti hanno riferito…. dove? al bar? o al mercato il giovedì?
Nessun bar e nessun mercato, persona che frequenta Monteboro
Ti sbagli di grosso la Sammontana non è americana ma va a investire in America, non dite le cose tanto per dire, la Sammontana è Empolese!!
esatto la Sammontana e italianissima e soprattutto empolese
Ha una partnership con Eataly Usa ed infatti si chiama Sammontana Italia
eataly??? esiste ancora???
Diciamo la mossa Vivarini /Andreazzoli “Pagliuca/Dionisi”
proporla e stata una gigantesca caxxata …
e se il nostro Beatoamato ha perso i colpi ?
ogni cosa a un inizio e una fine !
Comunque non scherzo richiamare Pagliuca e veramente una mossa troppo intelligente ne sarei veramente stupito in positivo !
io stavolta sono d accordo con te economicamente e una mossa perfetta ,ma anche sportivamente di sicuro rivoluzioni la squadra e magari chi prendi con pagliuca lega ,mah staremo avedere
E se quei giocatori non ci sono più ? …
Un mi sembra che a Castellammare lo abbiano mandato via per comportamenti ,ricordatevi che abbiamo preso anche D’Aversa e non era uno stinco di santo !
Con Andreazzoli non si lasciarono benissimo ma si sono ripresi ….
Quelli di mare in Toscana sono bravi a fare le cose ma sono zucconi come le pine verdi !
André e certo che le due cose vadino di pari passo , ma non e la prima volta che il Beatoamato manda via e poi li riprende …
Cosa cerca di fare valorizzare i giovani e che abbiano dei miglioramenti e dei 3 l’anno scorso l’unico e stato Pagliuca addirittura erano i vecchi a rendere meno …
e se erano proprio i Lovato ecc ecc ad essere quelli che dava fastidio Pagliuca?
Non si erano lasciati bene.
Ed è successo solo pochi mesi fa.
per risparmiare dimezzare tutte le buste paga della famiglia si risparmierebbe 2 milioni
e levagli di sotto levagli di sotto al culo le macchine a noleggio che anno
secondo me siamo su scherzi a parte!!!!
richiamare un personaggio che non ha legato nemmeno con i cancelli del castellani ..e che quando lo hanno visto uscire definitivamente si erano messi a ballare…mhaaa!!!
e’ proprio vero al peggio non c’è mai fine …questo dopo 9 mesi di vane promesse ovunque non lo ha preso nessuno….evidentemente tutti hanno valutato l’investimento( i soldi del contratto che perdeva a Empoli) una pessima soluzione quindi c’è l’ho ” ciucciamo” noi!!!…che poi al di là di ogni ragionamento tecnico o di simpatia … fatevi un ragionamento sull’uomo…Caserta ha rescisso un contratto importante x venire a Empoli x pochi spiccioli e senza una certezza di conferma ..ma solo per dimostrare e rimettersi in gioco, dimostrando di tenere più al lavoro e alla sua voglia di dimostrare, il Benzinaio…non molla uno spicciolo ..preferisce starsene a fare castelli di sabbia a marina di Cecina pur di rimettere un centesimo e probabile che la sua sete di rivincita e le sue motivazioni professionali siano veramente scarse…e noi si “torna” su un personaggio così!!!..Caserta non mi piace ( come allnatore..ma grande persona )…ma questo non piace nemmeno come uomo!!!
Concordo, a livello umano c’è una differenza abissale tra i due.
Come ha già detto qualcun’altro … fate festa … il prima possibile fate fasta lì a Monteboro … Ridursi a rimettere in sella un allenatore non solo che era stato trombato dopo 7 partite, ma addirittura nemmeno preso in considerazione dopo l’esonero di Dionisi … Siamo alla follia! Ora non voglio certo fare i conti in tasca a nessuno perchè alla fine non sono affari miei … FACCIO L’ABBONAMENTO PERCHE’ TIFO EMPOLI E QUALUNQUE SIA LA SQUADRA CHE VIENE ALLESTITA SON LI’ IN MARATONA A FARE IL TIFO …… però … possibile che con le ultime cessioni dello scorso E RECENTISSIMO campionato DI A (Gogli, Fazzini e Anjorin su tutti) e un paracadute da 25 milioni siamo con le pezze al cu.lo?
Se e Caserta si giocano la faccia veramente ! guarda Pagliuca almeno ha un senso l’altro no ragazzi o lo confermi subito o non puoi ora , e completamente sbagliato da entrambe le parti…
non ho mai pensato alla riconferma di Caserta ..era solo un raffronto tra le diversità delle persone …che non ti sembrerà ma fa la sua differenza specialmente a Empoli..( Sivio Baldini Insegna)
Siamo alla frutta. Ma la cosa tragica é che i tifosi e la stampa, si anche P E, facciano passare tutto come come se fosse normale dopo un’annata tragica come questa. Basta leggere la risposta di Ales sio a un utente sopra. Ma siete giornalisti o cosa? Sveglia… ma come si fa a stare così muti e stendere il tappeto alla società che da qualche anno sta cannando ogni scelta possibile con scelte allucinanti?
Perché sono giornalisti e devono scrivere le notizie in maniera più veritiera e professionale possibile, non scrivere quello che ti garba a te. Che poi scrivi solo baggianate e nemmeno te ne accorgi.
gnamo è corsi che un c’ha una lira e per un spende’ lascia Pagliuca, EMPOLI MERITA RISPETTO
Questa scelta farebbe capire che siamo alla fine in tutti i sensi dell’era attuale. 3 anni di errori continui sommata all’attuale svogliatezza di andare avanti.
Detto questo ragionate un attimo.
Il prossimo anno partirai tra le ultime 4 in griglia. Con una squadra sicuramente più scarsa di quest’anno che già sei arrivato 15 esimo.
Pagliuca è stato l’unico che l’anno scorso ha fatto bruciare un po il cu.lo ai giocatori. Quest’anno sarà uguale, cercano non con la tecnica ma con con il furore agonistico di rimanere in categoria e magari vendere durante l’anno. Quindi si è una scelta economica (in vista di una vendita) ma anche tecnica perchè quest’anno la qualità della squadra rasenterà lo 0 e quindi serve uno che porti garra alla squadra, con partite sporche, senza gioco ma porti a casa i 40 punti per salvarsi.
Questa è la vertà. Se ti prendi la scommessa dalla C che magari è anche più bravo ma è abituato a far giocare la squadra, tempo 8 partite sei tra le ultime 3 e con un allenatore in più a libro paga + ricominciare l’andazzo dell’anno scorso con il rischio di 2/3 allenatori e stavolta retrocedere + conseguente non vendita della società che potrebbe fallire.
Bravo hai capito se prendi uno senza esperienza e va male ne paghi le conseguenze , se va male Pagliuca lo mando via ….
ma visto l’annata Pagliuca ha fatto il massimo forse oltre perché nessuno avrebbe fatto meglio!
Io credo invece che con un allenatore giovane ed emergente, con giocatori con un minimo di tecnica (anche sconosciuti), si potrebbero raggiungere risultati migliori.
Comunque quello che è certo che a Monteboro sono a raschiare il barile e metaforicamente risparmiano anche sulla carta delle fotocopie e sulla carta igienica, ma non credo proprio le uscite per i loro stipendi e non immagino quanto sia costato all’Empoli comprare Monteboro.
Non è giusto tutto questo. Siamo diventati al pari delle società che anni fa criticavamo come tifosi
Te o dico io andrea, praticamente lo hanno preso gratis. Ma davvero non lo sai? Da te che sei sempre informato non me lo aspettavo
Riguardo a Monteboro lo sanno anche gli ulivi intorno che fu preso dal beatoamato con due spiccioli dagli Scolopi, con affitto percepito dall’Empoli negli anni naturalmente, ma io mi riferivo a quanto lo ha rivenduto all’Empoli il beatoamato e che è gravato sui conti dell’Empoli…
i terreni erano gia della madre
….tutto vero 100% pagato poco piu’ di nulla….
Andrea, monteboro non è costato quasi nulla all’epoca,chiedere agli scolopi che erano i proprietari.
Caro Don Bairo e cosa avrei scritto io? Ho scritto due spiccioli infatti. Tu e Emp94 ce la fate a leggere due righe?
Forse state facendo confusione…
Se Monteboro non è più del preside. te perché lo avrebbe ceduto all’Empoli Calcio, secondo voi lo avrebbe ceduto gratis?…
E come avrebbe fatto a guadagnare sulla vendita?…
O Mork…unne’ mia detto che queste siano per forza scelte figlie di pezze al cu.lo o difficolta’ economiche…possono essere anche scelte di pura scelta e convinzione ..x risparmiare o quant’altro..ci sta onniosa. Secondo me i quadrini ci sono eccome…non ha piu voglia di spenderli.
Dopo 35 anni puo’ essere anche normale o fisiologico avere sempre meno passione…come uno che lavora dopo tanto tempo avrebbe voglia di smettere. E vendere unne’ facile.
Detto questo CONTRARISSIMO ai dejavu’…e’ come quando tu ti rimetti con la tua ex…unne’ piu come prima, anzi peggio.
Se lo riprendono ci sta perché non si manda via un allenatore dopo 7 partite , il ragionamento e stato c’è libero Dionisi anticipo le mosse …
Nessuno e perfetto sul fatto sportivo io lascio stare …
Poi sul fatto strutture quello si che non ci hanno capito nulla ma nulla !
io sono contento della scelta xchè quest’uomo può dimostrare ancora qualcosa l unica cosa che non mi convince e’ il fatto di come si può avere sperperato un patrimonio di soldi enorme.
può continuare ad offendere, non lo ha fatto abbastanza…. tanto dura poco anche questa volta…. ma questa volta si retrocede perché 41pt non bastano….
io spero che in tanti si rifiutino di fare l’abbonamento, perché questa è una vera e propria presa per il c**o
Oh… di sicuro c’è una cosa: quest’estate un ci si annoia, tra DS che vanno e vengono, Allenatori nuovi o da confermare, mercato/non mercato, proprietà vendo/tengo/scambio.
Non faremo un mercato top, ma di sicuro da parlare non manca.
Società da schifo.
Chi ancora difende quella gente fa ancora più schifo.
E te continui a saper fare solo una cosa: offendere senza ragione.
L unico che offende è quel personaggio di monteboro non mantenendo la parola su niente.
Tu non offendi solo lui, che se vuole può difendersi da solo, ma anche gli altri utenti, basandoti sulle loro opinioni.
Stai attento che con tutti questi tagli che stanno facendo a monteboro qualche megafono lo lasciano a piedi.
Continua a lottare per la causa(persa) che si fa sempre più dura.
Io “quelli di Monteboro” personalmente non li conosco nemmeno, visto che sono tifoso dell’Empoli da molto prima e ho sempre fatto l’abbonamento, a mie spese, da quarant’anni fa. Quindi a me non mi lascia a piedi nessuno, tanto meno con il megafono in mano. Tu piuttosto, parli come se avessi qualcosa in sospeso con loro…..
Mamma mia come siamo caduti in basso…. io sto riflettendo seriamente di non fare l’abbonamento…. Pagliuca la scelta più sbagliata che ci fosse!!!
Abbonamento il primo giorno e forza ragazzi con la maglia azzurra!
Fallo pure con calma invece che il primo giorno…quest’anno non c’è la fila
Ormai questo è più lucido, roso da invidia e astio. Irrecuperabile. Speriamo solo che si stanchi di provocare e vada su qualche blog di gobbi.
Parlo del triste Andre, ovviamente
L’anno scorso siamo partiti convinti di avere la squadra per lottare per la promozione e questo ci ha fatto pensare che i risultati che stava ottenendo Pagliuca fossero fallimentari.
Poi con i successivi due allenatori abbiamo potuto capire che in realtà avevamo una squadra da bassa classifica e che probabilmente qualche scappellotto certi giovani scarsi e presuntuosi in fondo lo meritavano….
esatto
Fai Mario,.in teoria ti do tutte le ragioni del.mondo ma in pratica bisogna guardare in faccia la realtà, e pensa solo al problema stadio ..ma dove vuoi andare in queste condizioni…
Tristezza e depressione più assoluta… siamo a raschiare il fondo del barile. Società inqualificabile
Oh Clay ma con quanti nick scrivi!? Ma non era già tutto fatto!? Ma non hai nessuna vergogna!??
Giustamente PE gli sta cancellando ogni messaggio.
Una persona con seri disturbi
Lo stanno bannando ovunque… ma come si fa ad essere così rincorbelliti
Poveretto🤣🤣
La scelta su Pagliuca è al risparmio ovviamente, ma se sportivamente andasse male e ci fossero le condizioni per un esonero continueranno fino allo stremo con lui per non prenderne uno nuovo? Mah roba da ciucchi
errare è umano , perseverare diabolico
Io non darei per scontato che l’allenatore sarà lui: anche a Cesena sembrava tutto fatto, idem quando lo contattò il Padova… Ho l’impressione che abbia un procuratore/entourage molto abile a spostare l’attenzione mediatica su di lui, ma dubito che tutti questi tentativi di ingaggio siano reali al 100%.
mastro per me sei quello che ci va più vicino io dico solo una cosa se e Caserta che poi ci poteva stare si giocano la faccia del tutto e non sto scherzando !…
Chi vuole il bene dell Empoli calcio è contro questa società e spera per la sparizione il prima possibile di questi personaggi.
Chi difende ancora questa società o ne percepisce il vitalizio o non è normale.
Fine della discussione.
Te sei solo un triste provocatore, roditi pure il fegato da solo se vuoi. E se essere normale vuol dire essere come te… preferisco essere eccezionale! Fine della discussione.
In una discussione, la fine viene stabilita insieme, non da uno che non ascolta e vuole sempre avere l’ultima parola.
C’è un piccolo particolare Mastro rispetto a Padova o Cesena (dove probabilmente era voluto dal Ds ma non è piaciuto alla proprietà) e cioè che è sotto contratto qua.
Alcuni giorni fa quando usci’ la voce poteva anche essere che cercassero il modo per fargli risolvere il contratto in modo furbo, ma ora le voci sembrano molto più insistenti e concrete.
Lo so, ma speravo (e spererò fino all’ultimo) che fosse una delle solite tattiche per dargli visibilità, oppure appunto per cercare di arrivare alla risoluzione del contratto
Poche idee e confuse, già perso già troppo tempo, la vedo grigia stavolta se si inizia che si è già in fondo al gruppo (mi sembra manchi solo un altro allenatore) la vedo dura risalire
Da voci autorevole (match analyst) che è di Lamporecchio…. oggi sono tutti a Empoli per riconfermare il mandato con Pagliuca, che è più che una sgradevole suggestione…. quindi si parte con lui…. a questo punto, siamo liberi di fare ciò che si vuole, anche non riconfermare l’abbonamento…. tanto come un anno fa, dura al max 10 partite…. poi quando la squadra è con le pezze al culo, ci sarà una sommossa popolare…. e si torna al più classico 352 con Elia in fascia, se ovviamente non chiede la cessione….
attenderei domani….oggi scade una cosa…importante
Il problema è che non c’è più una società. L’ufficio è al Bar Margherita a Tonfano. Le trattative si fanno lì all’aperto sotto il soke.
Gio
mi stupisco del Beatoamato dovrebbe conoscere la gente di mare specie da Grosseto a massa …
Non dico che sapeva per certo ma che sono rozzi , e addirittura testoni ! cosa sia successo non lo so ma vi garantisco era una convinzione del Beatoamato !
Un vero schifo, perculati da tutta Italia…
Un nuovo step verso l’apoteosi della mediocrità.
A mente non ho ricordi di nessuna squadra che abbia, nella stagione successiva, richiamato un allenatore esonerato in quella precedente.
Ovviamente mica è stato fatto per risparmiare, ci mancherebbe…è stato fatto perchè c’e’ il progetto che porta ad individuare in pagliuca l’allenatore perfetto…MAVAFFAN’
Dalla serie A allo zimbello della serie B, gestione veramente da pizzicagnolo di montagna
Le premesse ci sono tutte per farsi prendere per il xulo tutto l’anno…compreso per lo stadio e per il discorso cessione che è una barzelletta vera ormai
gandalf torna in te , rimanifestati
Riprendere Pagliuca sarebbe una follia
Sono favorevole al ritorno di Pagliuca, senza però bestemmie e rosari.
Solo sostanza, impegno e voglia di riscatto.
La stagione gli ha dato ragione, per come è andata.
che figura di m…….allora perche’ non richiamarlo dopo dionisi?forse si fara’ tabula rasa di nuovo di tutti i giocatori?che schifo!son peggio delle p…..ane,che schifo!
Te lo spiego perché non sarebbe stato opportuno con i tifosi contro , ma da zero a giochi fatti si può ripartire !
…e poi perchè Enrico c’erano alcuni giocatori con cui aveva rotto che magari in questa nuova stagione non ci saranno più…
Su una cosa si può dire della scorsa stagione, che con Caserta nella sua mediocrità la squadra non si è disunita ed ha lottato.
Infatti era da confermare