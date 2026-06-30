Il Direttore Sportivo del Benevento, Marcello Carli, è intervenuto ai microfoni di Tmw parlando anche della situazione in casa Empoli.

“Fabrizio Corsi per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo quindi gli voglio un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose irripetibili, mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto quello che poteva darmi, spero di aver dato qualcosa anche io, gli auguro tutto il bene. Quest’anno l’ho sentito spesso, l’ho sentito anche un po’ stanco, è un momento difficile. Ora deve essere bravo a fare l’Empoli, ci vorrà ancora un paio di anni ma ha dei ragazzi del settore giovanile forti. Il prossimo anno è determinante, devono stringere i denti, come ho detto Fabrizio deve essere bravo a fare l’Empoli con un campionato sereno e tranquillo poi ripartirà sicuramente. Io glielo auguro con tutto il cuore.”