Il Direttore Sportivo del Benevento, Marcello Carli, è intervenuto ai microfoni di Tmw parlando anche della situazione in casa Empoli.
“Fabrizio Corsi per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo quindi gli voglio un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose irripetibili, mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto quello che poteva darmi, spero di aver dato qualcosa anche io, gli auguro tutto il bene. Quest’anno l’ho sentito spesso, l’ho sentito anche un po’ stanco, è un momento difficile. Ora deve essere bravo a fare l’Empoli, ci vorrà ancora un paio di anni ma ha dei ragazzi del settore giovanile forti. Il prossimo anno è determinante, devono stringere i denti, come ho detto Fabrizio deve essere bravo a fare l’Empoli con un campionato sereno e tranquillo poi ripartirà sicuramente. Io glielo auguro con tutto il cuore.”
Quanto manca Marcello!
Persone come lui, sigarino, Silvio Baldini era un piacere stare ad ascoltarle perchè ti trasmettevano sempre qualcosa, poi magari c’erano anche delle critiche, ma ci mettevano passione e davano tutto per l’Empoli e al beatoamato mancano perchè altri dopo non hanno la credibilità e lo spessore di loro.
No, ma dai, ora c’è il benzinaio……
Mammamia, scherzi a parte aggiungerei Maurizio Sarri.
Guarda Tonelli, con la sua squadra me lo ha fatto ricordare, della serie “andiamo a comandare “
che ipocrisia!!!!!
mi ricordo ogni commento su Pino Vitale, che tu appelli con sarcasmo “sigarino”
l’avete crocifisso
Si era criticato è vero, ma anche molto rispettato e competente di calcio, e poi se non sbaglio in 13 anni e vivendo anche pagine amare sportivamente è chiaro che periodi di critica ci stanno.
Ho scritto Sigarino perchè era simpatico dai come nomignolo…come nonno, non c’era astio in quel soprannome.
Come ho visto la foto di Marcello su PE mi si sono illuminati gli occhi e mi son chiesto “MARCELLO TORNA !!?!!”… peccato sia solo un’intervista per chiedergli un opinione sul momento attuale del Club.
Da DS Marcello Carli a Vicepresidente/AD R.C. … quanti passi all’indietro abbiamo fatto? Che brutta strada che abbiamo preso!
Speriamo di ritrovare la retta via
Infatti questa società che non ha niente di sportivo aspetta questi giovani per fare cassa come fu fatto per i 2001-2003.
E come per loro una volta fatta cassa saranno rimpiazzati con prestiti e pezzettoni.
Questa è la ” programmazione ” del monteboro calcio.
Dovete sparire.
Hai ancora voglia di parlare di cattiva programmazione delle squadre giovanili dopo quest’anno? Guarda, hai un coraggio da leone.
Infatti non hai capito nulla di quello che ho scritto.
Strano.
Da ammirare comunque come continuate a lottare per il padrone.
Il cuore oltre l ostacolo per difendere l indifendibile.
Cuoreazzurro Andre è solo un gobbo provocatore, le sue affermazioni non valgono nulla e non corrispondono a verità.
Ma siete in competizione perché sentite a rischio il vitalizio di monteboro?
Andre la mission dell’Empoli è sempre stata questa da più di trent’anni, non so da quanto segui le sorti di questa squadra ma è così che è stato fatto calcio, con la crescita dei bambini del vivaio che una volta diventati uomini vengono venduti al miglior offerente in modo da poter reinvestire sia per la prima squadra ma soprattutto per il settore giovanile. Se non è programmazione sportiva questa dimmi te quale è. Il problema più grosso è che da quando c’è la figliola si sono investiti soldi per inutili orpelli e non è in grado di prendere decisioni da Empoli ma gli pare d’essere una manager di un top club.
Titoli vinti dalle giovanili??
Tutti senza programmazione
Parola di Andre.
Il settore giovanile non ha programmazione , Sphendi e’ scarso nonostante i suoi 15 gol quante ne devi ancora sparare anche sulle cose buone dell’Empoli ?! Andre non ti calcola piu’ nessuno .
Spari veleno su tutto , per invidia…
Si mi dirai il capo , zerbini , monteboriani ecc siamo semplici tifosi
e soprattutto c’è chi dice che non c’è scouting…
immagino tu sia molto giovane… altrimenti che la politica dell’Empoli è sempre stata questa…far crescere i giovani e venderli…
hai perfettamente ragione…però si vendevano i giovani quando arrivano e giocano in prima squadra…non Svenderli per raccattare due spiccioli quando sono in U17/U16/U15…
perchè secondo te cosa dovrebbero fare?…comprare cristiano ronaldo o messi
Il problema sollevato da Andre forse è incentrato sul fatto che ultimamente li vendiamo quando ancora non si sono pienamente formati.
Purtroppo è la realtà.
Sono 30 anni che seguo l’Empoli. Le stagioni con lui direttore e Sarri in panchina sono state le più belle e emozionanti
Ma se coincidesse con il bene per il tifoso sarebbe tutto più facile il problema che hanno solo preso e con la scusa che si era piccoli , come città ci hanno marciato sopra non puoi in 35 anni sapendo che era lo Stadio più brutto d’Europa, addirittura nemmeno una copertura fatta a modo perché ora che si sa e capito che serviva a non fare sgretolare il cemento , per infiltrazioni , e ancora più triste …
Ok e coinciso con i risultati sportivi ma ormai si è capito che non sono mai stati anche tifosi ma talmente doppioni da odiare il tifoso che comunque ha rinunciato alle palle e si sono fatti addomesticare !
Grande Marcello! L’ultimo direttore sportivo con le palle che abbiamo avuto! Uomo vero che ci metteva sempre la faccia !
Marcello 💙
Vederlo, mi viene un magone allo stomaco… se penso allo spessore di certa gente e alla pochezza attuale…. in 50 anni che seguo e vivo l’Empoli, ho difficoltà a trovare un momento peggiore a livello societario…. dirgli di tornare, gli farei del male….
Quanto manca Marcello, persona competente e vera. Lui si che avrebbe saputo gestire questo momento. Invece siamo in mano ad un presidentissimo stanco e una vice presidente a cui è stato dato potere e che di Calcio non ci capisce nulla, ma nulla, diventa difficile e quindi piano piano ci stiamo spegnendo…
Grande Marcello ci manchi!
Ci vorrebbe gente come te Marcello, non capisco il perché non ci sia stato un riavvicinamento dopo l’uscita di Accardi … peccato.
Qualche voce di un riavvicinamento due estati fa ci fu, ma se è vero che ci fu una proposta lui si sentiva in dovere di non lasciare il Benevento dopo cosi poco, anche per rispetto per Vigorito, questo è quello che si lesse. Vigorito e Stirpe grandi signori oltre che bravi presidenti.
Un geande
L’anno scorso, non due anni fa…