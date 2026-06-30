Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi in serata ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Trivenetogoal in merito alla trattativa per la cessione di Stiven Shpendi al Padova:
“Non sono ottimista sulla conclusione positiva: da quello che so non c’è l’accordo fra il giocatore e il Padova. Se non c’è quello non si può andare avanti, per ora siamo fermi, poi vedremo”.
io mi chiedo che prospettiva abbiamo per l’anno prossimo? e per il futuro…
Che schifo…vendi la società!
Stai buono …
“Non c’è accordo tra calciatore e Padova”
Ma tra Empoli e Padova allora si 😂😂😂
Presidente vendi tutto per favore
certo che mettere sullo sfondo della foto la scritta lo stadio del futuro mi sa di presa per i fondelli
Chi spiega ragazzi cosa sta succedendo?
vendi !!!
Si vende tutto il vendibile, Shpendi…. gli U17…. mai, dico mai, l’Empoli si era presentato a luglio in questo stato pietoso… allenatore riciclato, squadra da inventare…. società assente!!!! un disastro!!!
Mi piacerebbe sapere quando si tocca il fondo e finalmente si riparte davvero, non a parole!!!!
Prima lo intervistano radio e TV romane e napoletane.
Ora è ridotto a farsi chiamare dai giornali di Padova per avere un po’ di considerazione.
Intanto ha venduto Perillo e Olivieri all’Atalanta per 4 milioni…..e rimpingua le case (sue)😀😀
*casse
Sembra “Merigo” con i capelli corti 😂😂
ma sempre a bubbolá state ? ma ci terrà a trovare un buon socio o fare una squadra buona o entrambi sto signore qui ? vorrei vedere voi al suo posto. boh
Scusate, è vero che abbiamo toccato il fondo, qualcuno si consolava con gli under 17, ora non più perché li ha già venduti all’Atalanta. Sphendi lo vuole dare via a tutti i costi, lo proporrebbe anche al Montelupo, se potesse, ma perché non smette e …..
Steven vuole rimanere a Empoli perché finita bene e si vuole radicare, è un bravo ragazzo come ce ne sono pochi nel mondo del calcio. Purtroppo è nel tritacarne di questo momento sciagurato. Presidente non lo vendere.
Signor Presidente, quello che personalmente Le raccomando è di non arruolare Pagliuca come allenatore. Errori si possono fare, e Lei certo in passsato ne ha fatti ma ha fatto anche tante cose ottime; questa volta non faccia questo errore.
Oliveri e Perillo all’Atalanta! Si vende anche i pali delle porte!
Mi chiedo dove sono i finiti i soldi dei vari Anjorin , fazzini , marianucci , goglilidze , pezzella , grassi, gyasi ….Veramente un mistero, che tristezza !!!!
provate a parlarci e vi rendete conto.
lo danno per fatto su altri siti 4 milioni + bonus , aspettiamo a vedere i bonus se c’è una futura rivendita L’atalanta li vende anche a prezzi maggiorati dei nostri a venderli a 25 / 50 milioni con un 50% a favore dell’Empoli…
Se e così mossa straordinaria!
Perche’ ha il coraggio l’ Atalanta di far esordire i ragazzini in serie A cosa che non sappiamo piu’ fare noi !!!!
Anziche’ far giocare Popov prendiamo fila cosa vogliamo discutere !!!
Antonio stai calmo li fai esordire se dietro c’è una squadra che li aiuta se lotti per la salvezza , rischi la serie C e di sparire , secondo me già la vendita di Di Lorenzo a 8/10 milioni da un’altra parte di partiva da 25 milioni…
bisogna incominciare a essere forti economicamente non devi avere debiti , e devi creare valore anche da fuori con giocatori che li fanno crescere squadre con valore maggiore di vendita !
Guarda mi stanno stupendo manca lo Stadio devono darmi retta e poi si vola!
La storia di Popov forse ha fatto cambiare strategia , e se poi si mettono di traverso ?
non ci possiamo permettere che vadino via a zero! purtroppo il rischio con in procuratori strozzini che e il male del calcio 2 partite buone e se ne vogliono andare …