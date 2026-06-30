Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi in serata ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Trivenetogoal in merito alla trattativa per la cessione di Stiven Shpendi al Padova:

“Non sono ottimista sulla conclusione positiva: da quello che so non c’è l’accordo fra il giocatore e il Padova. Se non c’è quello non si può andare avanti, per ora siamo fermi, poi vedremo”.