Stanno per configurarsi due cessioni importanti da parte del club di Monteboro. Due operazioni che riguardano il mercato giovanile, un ambito che difficilmente trattiamo in maniera approfondita, salvo situazioni di particolare rilievo, generalmente legate alla Primavera, rimandando poi il classico riepilogo al termine della sessione di mercato. In questo caso, però, parliamo di due prospetti di assoluto valore e freschi campioni d’Italia con l’Under 17 azzurra: Francesco Olivieri e Diego Perillo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, entrambi sarebbero in procinto di trasferirsi all’Atalanta.
Sempre stando alle informazioni che stanno emergendo, l’Empoli dovrebbe incassare da queste due cessioni una cifra complessiva intorno ai quattro milioni di euro più bonus. Una somma sicuramente importante se si considera che parliamo di un classe 2010 e di un classe 2009, a conferma del valore che viene riconosciuto a questi due ragazzi. Lo avevamo scritto proprio a margine della finale scudetto dell’Under 17: al di là della soddisfazione sportiva per la conquista del tricolore, c’era la consapevolezza di trovarsi di fronte a un gruppo di ragazzi davvero molto forte, capace di rappresentare un serbatoio importante prima per la Primavera prima e, perché no, anche in prospettiva per la prima squadra. Non ci sono soltanto queste due situazioni in prospettiva e, naturalmente, il tutto dovrà ancora essere ufficializzato. Per quanto riguarda però Perillo e Olivieri, la strada sembra ormai tracciata.
E fatecelo dire, senza che nessuno se ne abbia a male: quando un club come il nostro è costretto a fare questo tipo di cessioni a livello di settore giovanile, significa che qualche problema significativo c’è e sta emergendo. Economico in primis ma anche gestionale. Forse, sotto questo aspetto, non stiamo nemmeno dicendo qualcosa di nuovo rispetto a quanto gli ultimi eventi stanno raccontando. Vedremo come evolverà la situazione e se, come crediamo, nei prossimi giorni arriverà anche l’ufficializzazione del passaggio di Perillo e Olivieri all’Atalanta.
Sta semplicemente raccattando gli ultimi soldi per se prima di lasciare cumuli di macerie con poi la seria possibilità che chi venga dopo di lui possa solo peggiorare la situazione.
Ma ciò sarà sufficiente per fare credere che il calcio a Empoli è esistito solo grazie lui e i suoi ultras più accaniti come i vari Claudio, biancazzurro, cuore azzurro, fabio M e altri disagiati sparsi potranno cominciare l opera di beatificazione del personaggio.
Io spero che venda solo per vedere la fine della tua malattia. Mi dispiace molto che sei in queste condizioni.
Già mi ero dimenticato di te tra gli ultras.
Perdonami.
gli ultras ahahahah
Io non sono un ultras, ed esprimo la mia opinione in maniera tranquilla. Spesso in accordo o in disaccordo con le scelte societarie (anche perché spero ci possa essere una svolta societaria). Tu, insieme ad Emp94 (probabilmente siete la stessa persona), hai una grave malattia e spero davvero che tu possa guarire perché un conto è essere contrario alla gestione Corsi, un conto è sparare veleno, odio e spesso offese a chi la pensa diversamente da te. Saresti un caso da psichiatria generale. Quindi ripeto, spero che il Corsi venda non solo per il futuro positivo dell’Empoli ma anche per farti guarire da questi tuo accanimento fuor di ogni logica e raziocinio.
Siete rimasti in 4/5 sul Titanic di monteboro.
Spero che almeno hai un tornaconto altrimenti la situazione è preoccupante.
Andre, fatti curare non stai bene.
Ahahah che tristezza davvero questo commento di Andre! Intanto si parla di possibilità e non di affare concluso, e poi si casca sempre lì, l’Empoli fa quello che ha sempre fatto, far crescere e lanciare calciatori nelle grandi squadre, per garantire la propria sopravvivenza. Il vero disagio sta in chi, per odio e invidia, fa finta di non capirlo, per il solo gusto di provocare e aizzare, ma tanto vedi benissimo che non ci stai riuscendo.
Sai solo offendere e non ti smentisci mai. Quanto alla parola disagiati, particolarmente odiosa, il suo uso in un contesto come questo descrive perfettamente il tuo modo di rapportarti con le persone.
corsi fermati questa non e una operazione da empoli , allora parla chiaro e di come stanno realmente le cose a livello finanziario vuol dire che l empoli e pieno di debiti questa e follia
occhio hai scritto cor.si e il tuo commento era in moderazione ahahah che ridere che fa questo sito… ormai siamo alla censura praticamente. Pensa te che livello pure P E ha raggiunto
L’ultimo capoverso è di una verità disarmante…. ma siamo sicuri che la salvezza sia stata un bene per l’Empoli? forse era meglio retrocedere e ripartire dal basso con una nuova proprietà….
retrocedendo, a chi vuoi che interessi acquistare l’Empoli?
Lo dico chiaro e forte: CHE SCHIFO DI SOCIETà CHE ABBIAMO.
Mi raccomando i vari personaggi che ogni volta difendono l’indifendibile anche stavolta scrivano qualche cosa per difendere la fa mi ly. Che schifo… che schifo!
Mi fa tristezza anche questo sito… Ales sio ma ti esponi un po’ o sei sempre a riportare voci e notizie senza commentare e dire qualcosa in più? Anche stavolta tutto bene… tutti contenti e tutti felici. Silenzio stampa, sia mai che se la prendano dalla collinetta… che schifo!
In arrivo su uno dei giornali locali nel giro di un paio di giorni l inteevista ad Athos dove dirà che l ambiente si deve compattare.
Di solito il copione è questo.
A me fai parecchio tristezza te che non fai altro che buttare fango sul nostro lavoro in maniera molto frustrata. Se pensi che io e gli altri giornalisti qui non ci si sia mai esposti vuol dire che non sei attento. Leggi altro, ci sono almeno altri due siti (non credo siano testate giornalistiche) che parlano di Empoli. Oppure se sei cosi bravo, fai tu il giornalista e ci insegni come ci si deve esporre e tutti ti osanneremo. Se hai qualcosa da dirmi non rispondermi con un commento ma da uomo scrivimi ad alessio@pianetaempoli.it magari con nome e cognome.
Su come sta andando questa società negli ultimi mesi no, lo scrivo e lo ripeto da tempo. Mi piacerebbe leggere qualcosa di serio su tutte queste cose che stanno accadendo attorno all’Empoli, l’ultima delle quali questa grande trovata di vendere due giocatori della u17. Non il comunicato dove si riprende altri siti e si scrive mezza riga: ufficializzeranno qualcosa. E’ gia ufficiale, c’è poco da aspettare. Se poi te la prendi per una critica che ci posso fare…
Vedo che hai risposto qui e non come ti ho detto, ergo non sei un uomo. Detto ciò, e mi prendo la responsabilità di ciò che dico, di quello che te vorresti leggere a me personalmente non me ne frega niente. Quando avrai un tuo giornale detterai la linea editoriale e magari capirai anche come funziona e tutta quella che è la gestione degli equilibri. Addirittura dici che ho ripreso altri siti; sappi che prima di scrivere ci sono state almeno tre telefonate di conferma e poi la stesura dell’articolo. Non siamo arrivati primi stavolta, vero, peccato. Te invece minimizzi. Me la prendo perchè dietro a questa testata giornalistica c’è un grande lavoro, LAVORO! E siamo bischeri noi a dare la parola a tutti come stiamo facendo da sempre. Se non ti piace il nostro lavoro, ripeto, nessuno ti obbliga a venire qui a leggere il poco che abbiamo da dire. Con questo chiudo e mi scuso con le migliaia di utenti che leggeranno
Alessio, siete bravi nel vostro lavoro e fin troppo buoni a tenere questo sito aperto a tutti.
Secondo me dovreste valutare un iscrizione per poter commentare. Però capisco la vostra esigenza.
Buon lavoro e grazie per i contenuti che giornalmente ci fornite.
Non ti devi scusare di niente Alessio. Siete dei professionisti seri e preparati. Voi di pianetaempoli e se posso dirlo anche radio lady date l’opportunità a chi come me vive all’estero di seguire la nostra squadra del cuore. Grazie per lo sforzo che fate.
Alessio buttalo fuori .
Solo parole di odio ha questo Andre’ su tutto cio’ che riguarda l’Empoli .
Anche noi utenti appena la pendiamo diversamente da lui non siamo buoni nemmeno noi e siamo stipendiati ,zerbini ecc .
Buttalo fuori cosi va finalmente a commentare idiozie su pianetajuventus
Chi non è prevenuto, Alessio, gli equilibri che deve rispettare una testata giornalistica li capisce bene. Da parte mia un ringraziamento per il vostro lavoro e per la possibilità di esprimere la nostra opinione sul “nostro” sito. Sono d’accordo con chi scrive che sarebbe utile valutare una iscrizione al sito prima di poter commentare, così i soliti leoni da tastiera avranno meno possibilità di offendere nascondendosi dietro l’anonimato.
I più ridicoli siete te e Andre (probabilmente la stessa persona) che invece di scrivere email a società e giornali e invece di metterci la faccia andando a protestare sotto la sede, scrivete qui in maniera anonima, tra l’altro anche offendendo questi bravi giornalisti. Figuratevi chi vi prende minimamente in considerazione e figuratevi l’efficacia reale delle vostre parole. Nessuna.
corsi vattene e ultras complici
Veramente Cocchi si è espresso, purtroppo siamo oltre la frutta, mi sembra che questa società non abbia più futuro. Inoltre se togli i pezzi pregiati in prospettiva chi compra questa società? È una situazione che mi addolora profondamente.
Ma scusate,
4 milioni di euro sono tanta roba per due ragazzi che non sappiamo nemmeno se arriveranno al professionismo…
Ma quante volte l ‘Empoli ha avuto questo tipo di offerte per ragazzi di 16 anni?
Credo che per questa cifra l’Empoli li avrebbe ceduti anche qualche anno fa quando e onomicamente la situazione era più solida.
in tutta onestà non la vedo una cosa da strapparsi o capelli.
Anche perché se li fai esordire a quanto potrai mai rivenderli a 6-7 milioni? allora tanto vale prenderne subito 4.
È finita…..
trovatevi un hobby
non ci voglio credere…
Non farli arrivare in prima squadra.e venderli prima, la vedo come un fallimento
incredibile
Hai ragione Graziano, sono due ottimi giocatori e credo che, se davvero vanno via, non è una buona notizia per l’Empoli. Ma se vanno all’Atalanta sono contento per loro, è una grande società! Non è un fallimento!
Ve la do io la notizia: Francesco Olivieri, uno dei giocatori piu attenzionati della u16 / u17 nazionale giocherà in primavera atalanta anzichè da noi. Assurdo… mi raccomando però tutti a dire che va tutto bene, P E non dice nulla tutto tranquillo eh.
Che schifo davvero, sono senza parole e deluso. Non dico altro dai
ma una buona notizia al giorno la possiamo avere?
Follia, regalarli così.
vergognatevi
con questa cessione possiamo dichiarare la morte dell empoli calcio
Ma invece di venderli a quattro soldi non potrebbero fare come fanno ovunque in Spagna, Inghilterra, Francia…? Mandarli in campo e farli esordire a 17-18 anni in prima squadra… mah, siamo purtroppo ai titoli di coda.
Andatevi a curare
Siamo al pignoramento… che tristezza.
Vergogna. Taglia gli stipendi alla famiglia. hai detto che ti tagliavi le vene prima di vendere i giovani.
Non ci sono più parole.
Su altri siti lo danno per certo concluso , comunque c’è una aggiunta 4 milioni + bonus e se i bonus sono una futura rivendita del 50 % e un grande affare
4 mln piu’ bonus sono tanti per due ragazzini.
Pero’ mi chiedo se ci fosse una proprieta’ come un fondo Usa e se fosse vero venderebbe 2 talenti giovani di 17 anni ?! Non penso proprio e questa mi lascia molto perplesso su una possibile nuova proprieta’ .
Come diceva qualcuno dobbiamo avere il coraggio di metterli titolari in serie B come fanno in spagna e francia avere il coraggio di far giocare i ragazzini
MAI PIU ABBONAMENTI
Nemmeno una parola o tantomeno un gesto da parte della famiglia corsi per la magnifica festa dei tifosi, si vede proprio che ai medesimi non gliene frega più una mazza da tempo di noi e pensano solo a fare ciccia!!
questa è la cosa più grave , soprattutto mette a nudo una situazione che si presenterebbe molto più grave di quanto si possa pensare, se si arriva alla cessione di due 17enni che potrebbero fare le fortune e non mi riferisco solo sportive ma economiche dell’Empoli nel giro di 2/3 anni…o abbiamo un manipolo di idioti che gestiscono il tutto ..o siamo veramente alla frutta ..il caffè e anche l’ammazza caffè…digestivo compreso
Pero L’Atalanta ha un potere di vendita almeno il doppio se noi ci fermiamo tra i 10/15 Baldanzi , Ricci…
da loro si parte dai 30 in su quindi, e una mossa per il futuro dove ti fa entrare soldi freschi subito! sulla parte sportiva aspettate discutiamo di Stadio che li non ci capiscono nulla!
Se hanno messo una rivendita almeno del 50 %… a favore intendo
Sì lo danno a te il 50% sull’orlo del collasso economico…
Peppo stai calmo fa noi il futuro c’è il rischio si svalutino se non riesci ad avere uno squadrone dietro e se visto questo campionato , io mi sono sempre chiesto perché a Palermo , Cagliari , Atalanta , Udinese vanno sempre sopra i 20 milioni per certi bubboni scarponi , e noi si vende Di Lorenzo a 8/10 milioni … secondo me hanno cambiato sistema !
Pesce grosso mangia pesce piccolo e’ sempre esistito cosi’….se prima ce la facevamo a portare i ragazzi in prima squadra adesso si vede che non ci si fa piu’….non li conpreranno mica tutti e si stara’ a vedere….
I 4 anni di serie a hanno fatto male alle so ci e ta’ perche’ hanno aumentato
I costi del personale e adesso il baraccone pesa…ma hanno fatto male amche a tanto tifosi che credono che Empoli sia chissa’ che….
Ora questi fanno notizia perche’ hanno vinto l’europeo ma 2 anni fa abbiamo venduto Angori e Canestrelli al pisa…con Canestrelli titolare nell’under 21 ….ma non se n’è accorto nessuno perche’ eravamo in serie A….tranquilli con Luperto
Ripeto da mesi che quello che mi angoscia e’ solo la voglia e che nessuno della Fa mi ly e’ competente come il Bo ss
purtroppo è lo dico con amarezza non abbiamo più la forza economica per trattenere i giocatori a certe cifre.. quindi è bene accettarlo e sperare di incassare il più possibile per una futura rivendita…scordiamoci almeno per ora di vedere i vari Ricci,Asllani,baldanzi,Fazzini ecc…
speriamo almeno che queste cifre servano almeno per evitare qualche cessione eccellente oppure per prendere qualche giocatore per fare un dignitoso campionato di serie B.
Questo vende ma prima vuol fare il vuoto…Continuate a fare le scimmiette ammaestrate e vantatevi di essere i primi a fare l’abbonamento. Vediamo se questo servirà ad aprirvi gli occhi. Io direi di boicottarli , gli abbonamenti…