Stanno per configurarsi due cessioni importanti da parte del club di Monteboro. Due operazioni che riguardano il mercato giovanile, un ambito che difficilmente trattiamo in maniera approfondita, salvo situazioni di particolare rilievo, generalmente legate alla Primavera, rimandando poi il classico riepilogo al termine della sessione di mercato. In questo caso, però, parliamo di due prospetti di assoluto valore e freschi campioni d’Italia con l’Under 17 azzurra: Francesco Olivieri e Diego Perillo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, entrambi sarebbero in procinto di trasferirsi all’Atalanta.

Sempre stando alle informazioni che stanno emergendo, l’Empoli dovrebbe incassare da queste due cessioni una cifra complessiva intorno ai quattro milioni di euro più bonus. Una somma sicuramente importante se si considera che parliamo di un classe 2010 e di un classe 2009, a conferma del valore che viene riconosciuto a questi due ragazzi. Lo avevamo scritto proprio a margine della finale scudetto dell’Under 17: al di là della soddisfazione sportiva per la conquista del tricolore, c’era la consapevolezza di trovarsi di fronte a un gruppo di ragazzi davvero molto forte, capace di rappresentare un serbatoio importante prima per la Primavera prima e, perché no, anche in prospettiva per la prima squadra. Non ci sono soltanto queste due situazioni in prospettiva e, naturalmente, il tutto dovrà ancora essere ufficializzato. Per quanto riguarda però Perillo e Olivieri, la strada sembra ormai tracciata.

E fatecelo dire, senza che nessuno se ne abbia a male: quando un club come il nostro è costretto a fare questo tipo di cessioni a livello di settore giovanile, significa che qualche problema significativo c’è e sta emergendo. Economico in primis ma anche gestionale. Forse, sotto questo aspetto, non stiamo nemmeno dicendo qualcosa di nuovo rispetto a quanto gli ultimi eventi stanno raccontando. Vedremo come evolverà la situazione e se, come crediamo, nei prossimi giorni arriverà anche l’ufficializzazione del passaggio di Perillo e Olivieri all’Atalanta.