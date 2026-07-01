La stagione dell’Empoli non sarà fatta soltanto di novanta minuti in campo. Per tanti tifosi ogni trasferta rappresenta anche l’occasione per visitare città ricche di storia, arte e buona cucina. Ecco allora una piccolissima guida dedicata alle diciannove destinazioni del prossimo campionato: una bussola per chi accompagnerà gli azzurri in giro per l’Italia.
CHIAVARI
• Distanza da Empoli: circa 165 km
• Tempo medio in auto: 2 ore
Cosa vedere
- Centro storico con i portici
- Lungomare
- Palazzo Rocca
Da assaggiare
- Farinata ligure
- Acciughe del Tigullio
CREMONA
• Distanza da Empoli: circa 240 km
• Tempo medio in auto: 2 ore e 50 minuti
Cosa vedere
- Torrazzo
- Piazza del Comune e Duomo
- Museo del Violino
Da assaggiare
- Marubini in brodo
- Torrone di Cremona
GENOVA
• Distanza da Empoli: circa 170 km
• Tempo medio in auto: 2 ore
Cosa vedere
- Acquario di Genova
- Porto Antico
- Via Garibaldi
Da assaggiare
- Pesto alla genovese
- Focaccia genovese
MANTOVA
• Distanza da Empoli: circa 220 km
• Tempo medio in auto: 2 ore e 30 minuti
Cosa vedere
- Palazzo Ducale
- Palazzo Te
- Piazza delle Erbe
Da assaggiare
- Tortelli di zucca
- Sbrisolona
MODENA
• Distanza da Empoli: circa 140 km
• Tempo medio in auto: 1 ora e 40 minuti
Cosa vedere
- Duomo
- Piazza Grande
- Ghirlandina
Da assaggiare
- Tortellini in brodo
- Gnocco fritto con salumi
PADOVA
• Distanza da Empoli: circa 250 km
• Tempo medio in auto: 2 ore e 40 minuti
Cosa vedere
- Basilica di Sant’Antonio
- Cappella degli Scrovegni
- Prato della Valle
Da assaggiare
- Bigoli all’anatra
- Fegato alla veneziana
PALERMO
• Distanza da Empoli: circa 1.450 km (auto e traghetto)
• Tempo medio in auto: circa 16 ore
Cosa vedere
- Cattedrale
- Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina
- Mercato di Ballarò
Da assaggiare
- Arancina
- Pane con la milza (pane ca’ meusa)
PISA
• Distanza da Empoli: circa 45 km
• Tempo medio in auto: 40 minuti
Cosa vedere
- Piazza dei Miracoli
- Torre Pendente
- Borgo Stretto
Da assaggiare
- Cecina
- Piatti a base di Mucco Pisano
VICENZA
• Distanza da Empoli: circa 290 km
• Tempo medio in auto: 3 ore
Cosa vedere
- Teatro Olimpico
- Basilica Palladiana
- Piazza dei Signori
Da assaggiare
- Baccalà alla vicentina
- Bigoli con l’anatra
VERONA
• Distanza da Empoli: circa 260 km
• Tempo medio in auto: 2 ore e 45 minuti
Cosa vedere
- Arena di Verona
- Casa di Giulietta
- Piazza delle Erbe
Da assaggiare
- Risotto all’Amarone
- Pastissada de caval
bravi carini questi due articoli sulle trasferte