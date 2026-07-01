La stagione dell’Empoli non sarà fatta soltanto di novanta minuti in campo. Per tanti tifosi ogni trasferta rappresenta anche l’occasione per visitare città ricche di storia, arte e buona cucina. Ecco allora una piccolissima guida dedicata alle diciannove destinazioni del prossimo campionato: una bussola per chi accompagnerà gli azzurri in giro per l’Italia.

CHIAVARI

• Distanza da Empoli: circa 165 km

• Tempo medio in auto: 2 ore

Cosa vedere

  • Centro storico con i portici
  • Lungomare
  • Palazzo Rocca

Da assaggiare

  • Farinata ligure
  • Acciughe del Tigullio

CREMONA

• Distanza da Empoli: circa 240 km

• Tempo medio in auto: 2 ore e 50 minuti

Cosa vedere

  • Torrazzo
  • Piazza del Comune e Duomo
  • Museo del Violino

Da assaggiare

  • Marubini in brodo
  • Torrone di Cremona

GENOVA

• Distanza da Empoli: circa 170 km

• Tempo medio in auto: 2 ore

Cosa vedere

  • Acquario di Genova
  • Porto Antico
  • Via Garibaldi

Da assaggiare

  • Pesto alla genovese
  • Focaccia genovese

MANTOVA

• Distanza da Empoli: circa 220 km

• Tempo medio in auto: 2 ore e 30 minuti

Cosa vedere

  • Palazzo Ducale
  • Palazzo Te
  • Piazza delle Erbe

Da assaggiare

  • Tortelli di zucca
  • Sbrisolona

MODENA

• Distanza da Empoli: circa 140 km

• Tempo medio in auto: 1 ora e 40 minuti

Cosa vedere

  • Duomo
  • Piazza Grande
  • Ghirlandina

Da assaggiare

  • Tortellini in brodo
  • Gnocco fritto con salumi

PADOVA

• Distanza da Empoli: circa 250 km

• Tempo medio in auto: 2 ore e 40 minuti

Cosa vedere

  • Basilica di Sant’Antonio
  • Cappella degli Scrovegni
  • Prato della Valle

Da assaggiare

  • Bigoli all’anatra
  • Fegato alla veneziana

PALERMO

• Distanza da Empoli: circa 1.450 km (auto e traghetto)

• Tempo medio in auto: circa 16 ore

Cosa vedere

  • Cattedrale
  • Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina
  • Mercato di Ballarò

Da assaggiare

  • Arancina
  • Pane con la milza (pane ca’ meusa)

PISA

• Distanza da Empoli: circa 45 km

• Tempo medio in auto: 40 minuti

Cosa vedere

  • Piazza dei Miracoli
  • Torre Pendente
  • Borgo Stretto

Da assaggiare

  • Cecina
  • Piatti a base di Mucco Pisano

VICENZA

• Distanza da Empoli: circa 290 km

• Tempo medio in auto: 3 ore

Cosa vedere

  • Teatro Olimpico
  • Basilica Palladiana
  • Piazza dei Signori

Da assaggiare

  • Baccalà alla vicentina
  • Bigoli con l’anatra

VERONA

• Distanza da Empoli: circa 260 km

• Tempo medio in auto: 2 ore e 45 minuti

Cosa vedere

  • Arena di Verona
  • Casa di Giulietta
  • Piazza delle Erbe

Da assaggiare

  • Risotto all’Amarone
  • Pastissada de caval
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Redazione PianetaEmpoli

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