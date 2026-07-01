L’Empoli continua a lavorare anche fuori dal campo. Secondo quanto riportato dai colleghi di FirenzeViola.it, Enrico Peruzzo è pronto a iniziare una nuova avventura in azzurro dopo la lunga esperienza maturata alla Fiorentina. L’ex Chief Revenue Officer del club viola entrerà infatti a far parte dell’area commerciale della società di Monteboro, mettendo a disposizione un bagaglio di esperienza costruito in oltre dieci anni di lavoro nel club gigliato.
Ma di cosa si occupa, nello specifico, un Chief Revenue Officer? Si tratta di una figura manageriale sempre più centrale nel calcio moderno, con il compito di sviluppare e coordinare tutte le attività che generano ricavi per il club. Il CRO lavora trasversalmente su sponsorizzazioni, partnership commerciali, marketing, hospitality, licensing, merchandising e, più in generale, su tutte quelle iniziative capaci di aumentare il fatturato e valorizzare il brand della società. Tradotto nella realtà dell’Empoli, Peruzzo potrebbe essere chiamato a rafforzare il comparto commerciale, sviluppando nuovi rapporti con aziende e sponsor, consolidando quelli già esistenti e studiando strategie per incrementare le entrate del club. Un lavoro che oggi assume un’importanza ancora maggiore in un calcio dove la sostenibilità economica rappresenta un fattore determinante e dove anche realtà virtuose come quella azzurra sono chiamate a diversificare sempre di più le proprie fonti di ricavo.
L’arrivo di una figura con un profilo di questo tipo conferma la volontà dell’Empoli di continuare a investire anche nell’organizzazione societaria, affiancando al lavoro sul campo una crescita della struttura manageriale che possa contribuire allo sviluppo del club sotto il profilo economico e commerciale. Da capire se questa situazione si configura in quelle che potrebbero essere le novità societarie o se il discorso ha una sua strada indipendente.
al posto della principessa
La figura di Peruzzo ha un senso nel calcio di oggi, ma per favore spiegateci l’utilità di avere Rebe in società, cosa combina? cosa fa? anzi disfà
Invece di pensare all’allenatore e ad allestire una rosa almeno decente … continuiamo a riempire le stanze di dirigenti ……… a proposito … ma del Lotti si sa più niente? E’ SEMPRE OPERATIVO PER LA BUONA RIUSCITA DI RESTAURARE A NUOVO IL CASTELLANI A BREVE? Lo chiedevo per un amico …………………
Quante chiacchiere da 10 anni a questa parte … quante chiacchiere!!!! ………….
e un politico che volete che sia
E la Lady da 1 milione di € lordi all’anno che ci sta a fare?
Intanto il club dice di annaspare a livello economico e i 2 gioiellini U17 Olivieri e Perillo (notizia di oggi) si dice siano ad un passo dall’Atalanta per 4 milioni + bonus.
U17!!! Nemmeno Primavera ed ancor meno affacciatisi alla Prima Squadra.
Come si può pensare di svilupparci economicamente (tipo Sassuolo… e penso/mi auguro sarebbe quello che vorrebbe fare il “Socio”… sennò che senso avrebbe per lui/loro entrare??) se non abbiamo nemmeno la forza economica di trattenere 2 talentuosi U17…. talentuosi sì, ma sempre U17!!!
E’ chiaro, è evidentissimo che qui ci sono delle discrepanze a livello gestionale che vanno risolte. Vanno risolte quanto prima. Perchè la paura, lato semplice tifoso, monta
x me viene dal calcio storico
Ma di cosa si occupa, nello specifico, un Chief Revenue Officer? Si tratta di una figura manageriale sempre più centrale nel calcio moderno, con il compito di sviluppare e coordinare tutte le attività che generano ricavi per il club.
si bene ma il club esiste sempre? cioè con ds allenatore i 23/24 calciatori??!!
E’ al posto del L-U-P_I come figura, si dovrebbe occupare di ricerca sponsorizzazioni varie e nuove partnership commerciali…ma a quello che ho capito si presenterà con aumento del costo delle sponsorizzazioni…nel suo ufficio c’è già credo la figlia minore del beatoamato.
…e di incasso di quelle già in essere (con immagino aumenti…)
Che schifo lo ripeto da ieri. Tutti zitti però eh
sostituisce quello mandato via a dicembre….
Credo che manchi questa figura .
Un po’ quello che faceva il buon Giammarco Lupi .
Questa figura e’ mancata dopo l’ addio del Lupi e mi e’ dispiaciuto parecchio questo addio
Vergogna! Società allo sbando…pres vendiii!!!!