L’Empoli continua a lavorare anche fuori dal campo. Secondo quanto riportato dai colleghi di FirenzeViola.it, Enrico Peruzzo è pronto a iniziare una nuova avventura in azzurro dopo la lunga esperienza maturata alla Fiorentina. L’ex Chief Revenue Officer del club viola entrerà infatti a far parte dell’area commerciale della società di Monteboro, mettendo a disposizione un bagaglio di esperienza costruito in oltre dieci anni di lavoro nel club gigliato.

Ma di cosa si occupa, nello specifico, un Chief Revenue Officer? Si tratta di una figura manageriale sempre più centrale nel calcio moderno, con il compito di sviluppare e coordinare tutte le attività che generano ricavi per il club. Il CRO lavora trasversalmente su sponsorizzazioni, partnership commerciali, marketing, hospitality, licensing, merchandising e, più in generale, su tutte quelle iniziative capaci di aumentare il fatturato e valorizzare il brand della società. Tradotto nella realtà dell’Empoli, Peruzzo potrebbe essere chiamato a rafforzare il comparto commerciale, sviluppando nuovi rapporti con aziende e sponsor, consolidando quelli già esistenti e studiando strategie per incrementare le entrate del club. Un lavoro che oggi assume un’importanza ancora maggiore in un calcio dove la sostenibilità economica rappresenta un fattore determinante e dove anche realtà virtuose come quella azzurra sono chiamate a diversificare sempre di più le proprie fonti di ricavo.

L’arrivo di una figura con un profilo di questo tipo conferma la volontà dell’Empoli di continuare a investire anche nell’organizzazione societaria, affiancando al lavoro sul campo una crescita della struttura manageriale che possa contribuire allo sviluppo del club sotto il profilo economico e commerciale. Da capire se questa situazione si configura in quelle che potrebbero essere le novità societarie o se il discorso ha una sua strada indipendente.