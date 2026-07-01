Già quindici giorni fa avevamo anticipato quale sarebbe stata la rosa dalla quale l’Empoli sarebbe ripartito nel primo giorno ufficiale della nuova stagione, che arriva proprio oggi. Con il primo luglio, infatti, si entra ufficialmente nella stagione sportiva 2026-2027. Ieri abbiamo ripercorso l’elenco di tutti quei calciatori che, per varie ragioni, hanno visto scadere il proprio contratto con l’Empoli e che da oggi non sono più tesserati del club azzurro. Vediamo quindi da chi si riparte, almeno sulla carta e per quello che, ad oggi, raccontano i contratti.
È chiaro che da qui alla conclusione del mercato questa rosa verrà ampiamente rivoluzionata. Diversi dei nomi presenti oggi non ne faranno più parte e, allo stesso tempo, se ne aggiungeranno molti altri che, al momento, sono ancora sconosciuti. Il mercato dell’Empoli è infatti praticamente fermo, conseguenza di tutto il subbuglio che si sta vivendo all’interno del club, a partire dalle trattative legate al possibile ingresso di un nuovo socio o addirittura di un nuovo proprietario, passando poi per il cambio del direttore sportivo. Una situazione, questa, che abbiamo già definito inattesa e che inevitabilmente ha rallentato un lavoro che, seppur senza particolari accelerazioni, stava comunque proseguendo sotto la precedente gestione. Va detto, tra l’altro, che l’Empoli, ufficialmente, ad oggi non ha nemmeno un allenatore. Un tecnico sotto contratto c’è e si chiama Guido Pagliuca, colui che lo scorso anno ha guidato gli azzurri nelle prime sette giornate di campionato e nei primi due turni di Coppa Italia, e che proprio in questi giorni sembra essere tornato in auge, fino a riportarsi in quella posizione di pole position per la panchina azzurra. Ma, ufficialmente, al primo luglio l’Empoli non ha ancora un allenatore in carica e, a memoria, non ricordiamo una situazione simile.
All’elenco che andremo a riportare qui sotto mancano naturalmente tutti quei ragazzi del settore giovanile che saranno quasi certamente aggregati alla prima squadra almeno nella fase iniziale del ritiro. Per non fare torto a nessuno, però, preferiamo al momento non fare nomi e limitarci esclusivamente ai calciatori già facenti parte della prima squadra. Questo è quindi il primo rooster della stagione 2026-2027, provando anche a ipotizzare quello che, se questa sera l’Empoli dovesse virtualmente scendere in campo, potrebbe essere l’undici titolare. Lo facciamo adattandolo a un possibile 3-4-1-2.
PORTIERI
Perisan – Seghetti – Filippis – Brancolini
DIFENSORI
Curto – Indragoli – Guarino – Tosto.
CENTROCAMPISTI
Degli Innocenti – Elia – Magnino – Yepes – Ceesay – Ignacchiti – Belardinelli – Sodero – Asmussen
ATTACCANTI
Shpendi – Saporiti – Popov – Bianchi – Konate – Nabian
Probabile formazione 3-4-1-2: Seghetti; Curto, Guarino, Tosto; Ceesay, Magnino, Yepes, Elia; Saporiti; Shpendi, Popov
Certo mi metto nei panni dei ragazzi di Pianeta Empoli e di tutti i giornalisti che gravitano intorno a questo mondo….. con questo caos, credo che sia difficilissimo fare il loro lavoro…. scusate se si alzano i toni, ma siamo disorientati e rattristiti come non mai…. seguo l’Empoli dal 1983, ma non ricordo un’estate peggiore…. e purtroppo siamo solo all’inizio!!!!
il momento più triste dell Empoli calcio… siamo delusi, disorientati, confusi….
Ditemi come si può fare esordire i giovani con questa squadra giù ragazzi la mossa di vederli All’Atalanta se hanno messo una futura rivendita alta ” un potere di vendita almeno il doppio se no il triplo ..
Vi ricordo che l’ Atalanta vende Palestra mi sembra gli hanno offerto 60 milioni , e pure non ha giocato in prima squadra ,mettiamo fosse stato un giocatore dell’Empoli? ci arrivavi a 20 milioni fate gli onesti!
Invece di fare i disperati , una cosa c’era da fare farsi dare uno Stadio decente altro che ragionare di cosa devono fare su quello vanno lasciati stare fino a che i risultati gli danno ragione ,sullo Stadio per me era Guerra ! ma da soli le guerre si perdono!
vedrai mettiti come hanno fatto i Carrarini vedrai come schizzino dalla poltrona!
ma chi se ne frega dello stadio…e non si sà nemmeno se si comincia il campionato….e te tu buchi le palle con lo stadio ..ma fammi il piacere fatti una vita!!!!
Ma sei uno schiavo , questi ce l’hanno i soldi e che li vogliono gratis e che dia un profitto !
la vita le bella fatti meno pippe io non mollo !
non dovrebbe starci pure Iwo Kaczmarski? poi se qualcuno è più informato di me, è un buon giocatore o sarà uno dei tanti ad andarsene ?
E’ stato ceduto all’Inter u23 … lo scorso anno di Agosto.
grazie
Come già scritto un po’ di tempo fa, sia per lui (Inter) che per Gyasi (Palermo) era scattato l’obbligo di riscatto.
birbanti!
via, fatemi stuzzica’ un pochino l’utente enrico
più di una rosa mi sembra un albero di salice piangente
La Juve -980 milioni ,6 milioni di multa dall’Europa
in 3 anni -400 queste cose devono fare incazzare! ma fa un offerta di 40 milioni per Svilar…
Se davano 90 milioni di debiti all’Empoli lo fanno fuori, e secondo me prima di ripartire dalla serie D , preferisco lottare in serie B per la salvezza ,se solo riescono a capire lo Stadio per la città ,con il giusto commerciale che non si vada a rischiare ci rimanga sul groppone .
GAME OVER
E LA FAMIGLIA CORSI È SEMPRE PIU RICCA!!!!!
innanzitutto grazie a pianeta empoli per quello che sta cercando di raccontare dell’ ’empoli in una estate così difficile. onestamente più di coloro che potrebbero scendere in campo al primo luglio sarei più contento di avere certezze su direttore sportivo, si dà per certo Fabio artico ma comunicati ufficiali dalla societa non c’è nesono, e allenatore .in altri articoli si dava come probabile data di raduno il 13 luglio mancano 12 giorni e le due figure sopra citate non ci sono e per ora solo supposizioni, questo mi preoccupa.
Una parola per Biancazzurro hai capito cosa intendo per sistema , non puoi triplicare i numeri a Empoli , hanno detto come sarà il sistema nel futuro …
come fai a creare appartenenza ?
hai visto come fa la gente , ci vuole un posto una curva che sia casa nostra ci deve stare chi e per l’Empoli veramente ,non deve restare mezza vuota per i doppioni o gli occasionali , se in un futuro non trovano posto gente andranno in maratona e a ma mano troveranno posto in curva!
2.500 e già troppa ma proprio per fare una cosa a modo altezza Maratona , che poi e la metà capienza della maratona!
Si lotta insieme da solo e guerra persa !
bella roba.. non si entra in campo…
capite perché tutti gli allenatori accostati all”empoli si dileguano ? si capisce adesso perché stefanelli ha accettato la Juve stabia ?
perché qui i sentori sono.. si va dritti dritti, senza casco e cintura, a schiantarsi sul muro delo sfascio totale
Innanzitutto grazie per il lavoro che fate: i fatti sono pochi al momento e quindi restano le voci, spesso interessate. A giugno si dava per possibile la risoluzione di quella che è la questione principale- l’assetto societario, completamente o parzialmente nuovo- risolta entro il mese.
Non è stato così: qualche voce è filtrata- il fondo con base a New York- ma le cose sembrano sempre allo stesso punto. Potrebbe esserci una accelerazione improvvisa come potrebbero passare altri 13 giorni senza novità. Nell’immediato la situazione è da emergenza: si fa quel che si può con quello che è a disposizione. Le voci parlano solo di cessioni, anche sull’allenatore non c’è nulla di certo. L’auspicio è che tutto si risolva- in un senso o nell’altro- entro questo mese. Per il nuovo d.s. è stata fissata una data per la presentazione?
infatti C’è una data per la presentazione del direttore sportivo?
Ma i c.0rsi non aveva detto che il socio sarebbe arrivato entro la fine di giugno? Parole, parole parole, anzi cazz.a.te, cazz.a.te,cazz.a.te. Basta prese per i fondelli!
Io credo che stiano, giustamente, lavorando sotto traccia per trovare una soluzione congeniale a tutte le parti. Al contrario di molti su questo sito io sono piuttosto ottimista, credo che la salvezza di quest’ anno sia la svolta per il nostro futuro. Sulle cessioni dei due azzurrini personalmente penso che sia un’ altra genialata del nostro presidente, a molti sembrano pochi ma se veramente si parla di un 50% sulla futura rivendita è un colpo da maestri. Se sono bravi e vengono fuori, e a Bergamo obbiettivamente hanno più possibilità, come dice Enrico, e su questo gli do ragione, la loro forza economica e potere di vendita porterà nelle nostre casse un gruzzoletto che non saremmo in grado di raggiungere con le nostre forze. Per il resto confido nell’ ingresso di un nuovo socio, escluderei la cessione totale della società. E lo spero vivamente, Corsi sarà come sarà ma con un socio di maggioranza a fianco riuscirà a farci dire ancora la nostra nel calcio che conta. Magari ci vorrà tempo, probabilmente non riusciremo ed avere il nuovo assetto prima dell’ inizio del nuovo campionato, probabilmente dovremo ripartire con una squadra giovane e forse incompleta, ma con lo spirito giusto, un buon allenatore e la grinta dei ragazzi sono sicuro che riusciremo a fare un campionato molto migliore di quello passato. Ci vuole pazienza ma sono convinto che a breve avremo quelle risposte che aspettiamo, belle o brutte sarà una cosa soggettiva, ma delineeranno il prossimo avvenire. Io ho fiducia in questa società, ho fiducia che saranno fatte le scelte giuste per il nostro futuro ed ho fiducia che i veri tifosi di questa squadra sappiano aspettare e stare vicini ai nostri colori.
Bravo deve entrarci da subito lo Stadio , col giusto progetto , e pure c’è stato anche un pensiero del Beatoamato di farlo più piccolo , deve seguire la seconda di scelta , non deve essere un peso il mantenimento , deve essere della giusta capienza il commerciale ottiene comunque i MT che vogliono , se tutte le città stanno basse ci sarà un perché !
Che poi fai contenti tutti e passi anche bene , e sicuramente la curva data anche un contributo maggiore in punti che do trasformano in guadagno !
E nel frattempo a Catanzaro hanno demolito la curva noi siamo ad aspettare i fondo , 65 milioni ma che passerà per i capo!
Vado controcorrente……..ma non per il discorso societario che sta’ diventando una barzelletta,ma x la rosa presenta da PE.
Allora……..capitolo portieri, certo che avere un portiere alla stregua di Fulignati, sarebbe manna, ma qui c’è da capire se si ha voglia di dare spazio a Seghetti o Filippis o no. Con la difesa che viene presentata un portiere con esperienza non guasterebbe.
Difesa………qui arrivano le dolenti note. Ammesso e non concesso che questi rimangano tutti almeno 2/3 arrivi da mettere subito in campo ci vogliono,gente che ha bazzicato un po’ di serie B.
Questo è il reparto che mi preoccupa di più.
Centrocampo……..qui mi limito a dire che se non viene smantellamento e con un’aggiunta di qualità,me lo tengo stretto.
Attacco…….qui mi sembra di capire che Sphendi partirà sicuramente, quindi una punta……. possibilmente di categoria ci vuole. Casomai valuterei di lasciar partire Konate e Nabian e prendere un’ altra punta,casomai anche di una buona serie C.
Riassumendo, con tutto il putiferio che stiamo vivendo mi sembra che una piccola consolazione ci venga dalla rosa…….. preciso che non puoi avere altra ambizione che la salvezza.
Dove dico questo è il reparto che mi preoccupa di più, intendo la difesa!!!!!!
Grazie Redazione, purtroppo noi tifosi alziamo i toni perchè vediamo una società allo sbando, un allenatore che non abbiamo idem per il direttore sportivo, inoltre stiamo vendendo i gioielli perchè siamo alla canna del gas!
Grazie per quello che ci raccontate
Io farei un offerta per RUGANI , per me e il momento che torni a darci una mano sacrificio che fu fatto ora potrebbe aiutare non poco !
A quel che si legge … Rugani ha un contratto che lo lega alla Juve fino al 2028 … con un ingaggio NETTO di 1,8 milioni (3,3 milioni il lordo) … una mano te la dà di sicuro, ma per dirti … “Piacere di conoscerti Enrico” …………….
Si hai ragione non sapevo prendesse ancora così tanti soldi , mi sembrano tanti per un panchinaro eterno !
Per Pipino il grande che ne pensi?
Rugani se ne aveva voglia doveva venire a darci una mano due anni fa in serie A. Ora non viene di certo……..con tutta questa incertezza non gli passa neanche dall’ anticamera del cervello.
purtroppo il 30giugno le scadenze non guardano in faccia nessuno , hai venduto cosa potevi ….
speriamo nel futuro
Leggo … Probabile formazione 3-4-1-2: Seghetti; Curto, Guarino, Tosto; Ceesay, Magnino, Yepes, Elia; Saporiti; Shpendi, Popov ……….
Magari … si ripartisse da questi rinforzando poi la rosa con 4 o 5 elementi (più qualche giovane della primavera) … Il problema è che 4 o 5 migliori dei “vecchi” … saranno ceduti … e che chi arriverà al loro posto difficilmente sarà pari al loro livello … Quando vuoi ripartire (dopo una stagione non all’altezza) di solito si riparte dai migliori giocatori che hai … e cerchi di riparare le falle in ogni reparto che ha funzionato meno con dei buoni nuovi acquisti … Quindi se la cosa non è fattibile … sarà utile capire che anche quest’anno le cose potrebbero non essere troppo positive (ma mi auguro di no) …………..
Ormai l Empoli calcio è in stato vegetativo.
Grazie alla family.
Nella rosa attuale conto almeno 12 elementi provenienti dal nostro vivaio o primavera.. e mancano ancora i vari Monaco, Campaniello, Busiello, Zanaga, Huqi e chi più ne ha più ne metta. Credo un unicum in serie A e B. Alla faccia di chi dice che non c’è programmazione e che svendiamo i nostri giovani. Certo, non tutti potranno rimanere e giocare. Ora, quando venderanno i vari Guarino, Duccio o Tosto mi aspetto le stesse proteste che ci sono state ieri per una possibile vendita dei bravi Olivieri e Perillo.
Vergogna! Società allo sbando…pres vendiii!!!!