Già quindici giorni fa avevamo anticipato quale sarebbe stata la rosa dalla quale l’Empoli sarebbe ripartito nel primo giorno ufficiale della nuova stagione, che arriva proprio oggi. Con il primo luglio, infatti, si entra ufficialmente nella stagione sportiva 2026-2027. Ieri abbiamo ripercorso l’elenco di tutti quei calciatori che, per varie ragioni, hanno visto scadere il proprio contratto con l’Empoli e che da oggi non sono più tesserati del club azzurro. Vediamo quindi da chi si riparte, almeno sulla carta e per quello che, ad oggi, raccontano i contratti.

È chiaro che da qui alla conclusione del mercato questa rosa verrà ampiamente rivoluzionata. Diversi dei nomi presenti oggi non ne faranno più parte e, allo stesso tempo, se ne aggiungeranno molti altri che, al momento, sono ancora sconosciuti. Il mercato dell’Empoli è infatti praticamente fermo, conseguenza di tutto il subbuglio che si sta vivendo all’interno del club, a partire dalle trattative legate al possibile ingresso di un nuovo socio o addirittura di un nuovo proprietario, passando poi per il cambio del direttore sportivo. Una situazione, questa, che abbiamo già definito inattesa e che inevitabilmente ha rallentato un lavoro che, seppur senza particolari accelerazioni, stava comunque proseguendo sotto la precedente gestione. Va detto, tra l’altro, che l’Empoli, ufficialmente, ad oggi non ha nemmeno un allenatore. Un tecnico sotto contratto c’è e si chiama Guido Pagliuca, colui che lo scorso anno ha guidato gli azzurri nelle prime sette giornate di campionato e nei primi due turni di Coppa Italia, e che proprio in questi giorni sembra essere tornato in auge, fino a riportarsi in quella posizione di pole position per la panchina azzurra. Ma, ufficialmente, al primo luglio l’Empoli non ha ancora un allenatore in carica e, a memoria, non ricordiamo una situazione simile.

All’elenco che andremo a riportare qui sotto mancano naturalmente tutti quei ragazzi del settore giovanile che saranno quasi certamente aggregati alla prima squadra almeno nella fase iniziale del ritiro. Per non fare torto a nessuno, però, preferiamo al momento non fare nomi e limitarci esclusivamente ai calciatori già facenti parte della prima squadra. Questo è quindi il primo rooster della stagione 2026-2027, provando anche a ipotizzare quello che, se questa sera l’Empoli dovesse virtualmente scendere in campo, potrebbe essere l’undici titolare. Lo facciamo adattandolo a un possibile 3-4-1-2.

PORTIERI

Perisan – Seghetti – Filippis – Brancolini

DIFENSORI

Curto – Indragoli – Guarino – Tosto.

CENTROCAMPISTI

Degli Innocenti – Elia – Magnino – Yepes – Ceesay – Ignacchiti – Belardinelli – Sodero – Asmussen

ATTACCANTI

Shpendi – Saporiti – Popov – Bianchi – Konate – Nabian

Probabile formazione 3-4-1-2: Seghetti; Curto, Guarino, Tosto; Ceesay, Magnino, Yepes, Elia; Saporiti; Shpendi, Popov