Tra i nomi che potrebbero animare il mercato in uscita dell’Empoli c’è anche quello di Salvatore Elia. Secondo le indiscrezioni raccolte, sul laterale azzurro ci sarebbero infatti gli occhi del Palermo, club che già un’estate fa era stato molto vicino al giocatore quando ancora vestiva la maglia dello Spezia. La trattativa tra i rosanero ed Elia era infatti arrivata ad uno stadio piuttosto avanzato, salvo poi rallentare fino a fermarsi. Nel frattempo il Palermo decise di orientarsi su altri profili per completare la corsia esterna e questo, di fatto, spalancò la strada all’Empoli, che riuscì così a chiudere l’operazione e a portare il classe 1999 in azzurro.

La stagione di Elia è stata senza dubbio positiva. Tra i giocatori di movimento è stato uno dei più continui e determinanti, capace di incidere con le sue accelerazioni, la corsa e la qualità negli ultimi metri. Il finale di campionato è stato purtroppo condizionato da alcuni problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego, ma quando è stato a disposizione ha spesso rappresentato un valore aggiunto per la squadra. Ad oggi non risultano trattative concrete, ma il suo è certamente uno di quei profili da tenere monitorati nelle prossime settimane. Elia ha infatti un ingaggio importante e, qualora non dovessero esserci novità sul fronte societario con l’eventuale ingresso di nuovi soci, potrebbe rientrare tra quei calciatori in grado di garantire all’Empoli un’operazione economicamente interessante. Per il momento si resta nel campo delle attenzioni e dei sondaggi, ma il Palermo sembra essere tornato a seguire con interesse un giocatore che aveva già sfiorato dodici mesi fa. Anche il Benevento sarebbe alla finestra.