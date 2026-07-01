Tra i nomi che potrebbero animare il mercato in uscita dell’Empoli c’è anche quello di Salvatore Elia. Secondo le indiscrezioni raccolte, sul laterale azzurro ci sarebbero infatti gli occhi del Palermo, club che già un’estate fa era stato molto vicino al giocatore quando ancora vestiva la maglia dello Spezia. La trattativa tra i rosanero ed Elia era infatti arrivata ad uno stadio piuttosto avanzato, salvo poi rallentare fino a fermarsi. Nel frattempo il Palermo decise di orientarsi su altri profili per completare la corsia esterna e questo, di fatto, spalancò la strada all’Empoli, che riuscì così a chiudere l’operazione e a portare il classe 1999 in azzurro.
La stagione di Elia è stata senza dubbio positiva. Tra i giocatori di movimento è stato uno dei più continui e determinanti, capace di incidere con le sue accelerazioni, la corsa e la qualità negli ultimi metri. Il finale di campionato è stato purtroppo condizionato da alcuni problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego, ma quando è stato a disposizione ha spesso rappresentato un valore aggiunto per la squadra. Ad oggi non risultano trattative concrete, ma il suo è certamente uno di quei profili da tenere monitorati nelle prossime settimane. Elia ha infatti un ingaggio importante e, qualora non dovessero esserci novità sul fronte societario con l’eventuale ingresso di nuovi soci, potrebbe rientrare tra quei calciatori in grado di garantire all’Empoli un’operazione economicamente interessante. Per il momento si resta nel campo delle attenzioni e dei sondaggi, ma il Palermo sembra essere tornato a seguire con interesse un giocatore che aveva già sfiorato dodici mesi fa. Anche il Benevento sarebbe alla finestra.
ma idee di acquisti nonché ne sono?
fino a che non c’è un dirigente ufficiale, non penso che muoveranno dito.
E poi il nostro calciomercato, lo sai, è negli ultimi 10 giorni più o meno…
anche lui
il peggio deve ancora arrivare. Basta che chiedono e noi si vende anche tutti. Ogni giorno a dire che è quello giusto ma non succede niente. Si vende tutti e basta. Vorrei essere una mosca per sentire cosa dicono lassù in collina
Siamo ai saldi di fine stagione…. si vende tutto e tutti…. e intanto si riparte dal Benzinaio…. che fine indecorosa!!!!
E’ chiaro che si rifacesse vivo, perchè in fondo a noi ci toccò l’anno scorso dopo che lo stesso Palermo lo aveva in mano quando era allo Spezia ed era in ballottaggio con Gyasi, decisero di prendere Gyasi (che non li ha soddisfatti) e visti i buoni rapporti lo prendemmo noi Elia.
Se devi lottare per la salvezza ne puoi tranquillamente farne a meno !
giocatore poco duttile dove ha solo un collegamento , creando problemi tattici , forse messo in un contesto di squadra a livello di promozione può fare il suo contributo niente di più , gol per il suo ruolo ne fa troppo pochi!
Quoto al 100%, concordo con te
Vendiamo anche le porte
Probabilmente il Palermo può ambire a meglio….Ma evidentemente è un caso opposto a come era, una volta da noi. Loro hanno i soldi, noi, avevamo, le competenze. Basti pensare che loro son 3/4 anni che provano a diritto a salire spendendo a destra e a manca, quando a noi bastò due anni per risalire..
Ovviamente quell’anno spendemmo e non poco…
Evidentemente anche allora, veniva fatto il passo più lungo della gamba che stiamo scontando, con gli interessi, in questi anni…
non possiamo chiedere al Horsi di lasciare qui su pianeta Empoli il codice iban e gli facciamo una colletta ??
situazione imbarazzante. ho voglia di bestemmiare
in poche parole, nemmeno 1 tra i migliori che abbiamo riusciranno a trattenere…
Sono sconvolto, ma sempre ottimista…
Forza Empoli sempre
Da voci di corridoio, sembrerebbe che la trattativa con gli americani di N.Y sia saltata definitivamente. Più si và in là e più rimaniamo con il cerino in mano.
Non e mai esistita una trattativa !spero soltanto che non esca ora che l’allenatore e Caserta ma non perché non c’è lo voglio e che sarebbe l’ennesima presa per il c….
Indiscrezioni parlano di un interesse concreto del Vicenza per il pulminista dei bambini, il Magnate di Monteboro vanta di incassare sui 100 euro, giusto per fare il pieno a quello che viene dopo..
Quest’ anno mi sa’ che il ruzzino finisce..
Pipino il Grande, io scrissi due giorni fa che erano saltate quelle con l’imprenditore del nord, quella di Boston e che era aperta (in attesa di rilanci) ma con poche speranze la trattativa principale con quella di NY. Ora dai conferma anche te.
Troppo esose le richieste del beatoamato…e qui si spiega perchè ora stiano per cedere i due ragazzi del vivaio, senza trattative di cessione devono foraggiarsi in qualche modo.
Se fosse stata concreta ed aperta la cessione al Fondo Americano sarebbe stato bizzarro svendere due patrimoni del settore giovanile.
oppure come fece Pontello prima di vendere a Cecchi Gori vendette in 3 gg Baggio per intascare lui. Le vendite dei 2 giovani può essere anche x questo motivo e che quindi non sia saltato nulla
No Massy non credo che sia il caso nostro.
comunque anche l articolo scritto ora da PE credo che lasci pochi dubbi, la trattativa c è, l intenzione c è, poi che vada a buon fine e in quanto tempo questo è un altro discorso. Ma non si può dire che è tutto finto.
Certo, dispiace, quando si vanno a vendere giocatori come Olivieri e un bomber come Perillo, ma prima di commentare in maniera non positiva aspetterei un attimino. Intanto se si parla di 4 milioni non sono pochi per due ragazzini bravi quanto si vuole ma che ancora hanno dimostrato il giusto. Poi c’è da valutare in cosa consistono i bonus. E se ci fosse anche in più, una recompra da cui ci mettiamo in tasca un’altra bella cifra? Bisogna aspettare le ufficialità di questa eventuale doppia cessione. Ok c’è pure il rischio che vengano rivenduti ad una cifra bassa perchè non riescono ad emergere a certi livelli, ragione di più che almeno ci hai guadagnato 4 milioni con largo anticipo.
Vergogna! Società allo sbando…pres vendiii!!!!