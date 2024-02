Lo stiamo dicendo da diverse settimane, Niccolò Cambiaghi merita di segnare il suo primo gol stagionale. Lo merita perché sta facendo davvero bene e la sua pericolosità sotto porta è in crescente aumento. Anche sabato scorso contro il Genoa ci è andato davvero vicino, con anche il palo a negargli la gioia. Adesso però lo merita che con il suo numero di tiri in porta effettuati sabato, ha segnato un record negativo. Infatti Cambiaghi, che è arrivato a quota 52 tiri complessivi (non solo quelli prettamente dentro lo specchio) è il giocatore con più tiri effettuati in una singola stagione senza segnare gol.

Il record precedente lo deteneva Walter Gargano, che nella stagione 2011/12 ne aveva effettuati 51 con la maglia del Napoli. Un Gargano che poi porterà addirittura a 134 il suo numero con la stagione successiva. Nel campionato passato, guardando in casa azzurra, era stato Marin quello ad avere la sequenza più alta di tiri in porta senza segnare, con un numero di 33.

E’ quindi arrivata davvero l’ora che quel gol di Nick arrivi, per la squadra in primis, ma anche per una sua legittima soddisfazione.