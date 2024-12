E M P O L I 0 T O R I N O 1

70′ Adams

Al Castellani passa il Torino per 1-0 grazie ad un eurogol di Adams nella ripresa. Una sconfitta beffarda, maturata per via di un episodio in cui l’attaccante granata è stato bravo a calciare da centrocampo e segnando anche per via di un Vasquez avanzato. Il pari sarebbe sicuramente stato il risultato più giusto per quanto visto in campo, con un Empoli decisamente più intraprendente nella prima frazione ed un Toro più apprezzabile nella seconda. Stride, tra l’altro, un gol clamorosamente divorato da Cacace ad inizio del secondo tempo. La prestazione c’è assolutamente stata, con la squadra che ha fatto vedere lampi di bel calcio, carattere, coraggio e la solita difesa puntale e precisa. SI è giocato tanto in questi ultimi giorni e diversi elementi hanno dovuto fare gli straordinari, nonostante questo si è visto il solito Empoli. E’ mancato un po’ di cinismo davanti, oggi potrebbe essere questa la pecca da imputare alla squadra volendo trovare il pelo nell’uovo. Anche a livello singoli non si può andare a rimproverare niente a nessuno, nemmeno a Vasquez che nella situazione, per dove era il pallone, poteva essere li. Purtroppo siamo corti e lo si è visto anche nei cambi adoperati da D’Aversa, cambi che hanno prodotto poco. Ismajli e Pezzella sono quelli che maggiormente si sono distinti. Una sconfitta che ovviamente non può far piacere ma che la si può tranquillamente ammortizzare, per come è arrivata e per una classifica che continua a splendere. Semmai, dai dire, che al Castellani fatichiamo molto più che fuori.

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze (89′ Konate) Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (73′ Grassi) Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace (73′ Ekong) ; Colombo (80′ Sambia).

A Disp: Perisan, Seghetti, De Sciglio, Tosto, Marianucci, Bembnista, Belardinelli, Bacci, Konate, Campaniello.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

TORINO (3-5-2) : Milinkovic-Savic; Walukiewicz (74′ Dembele), Masina, Coco; Pedersen (84′ Lazaro), Linetty, Ricci, Gineitis (46′ Vlasic), Sosa; Karamoh (63′ Njie), Sanabria (63′ Adams).

A Disp: Paleari, Donnarunna, Maripan, Ilic, Tameze, Perciun.

Allenatore: Paolo Vanoli

ARBITRO: Sig. Bonacina di Bergamo. Assistenti: Preti/Ceccon VAR: Pezzuto/Meraviglia.

Espulso: 89′ De Sciglio (E) dalla panchina.

Ammoniti: 7′ Masina (T), 12′ Coco (T), 79′ Grassi (E), 83′ Pezzella (E), 83′ Pedersen (T).

94′- Il Torino con autentico jolly di Adams a metà ripresa espugna il “Castellani” superando gli azzurri per 1-0. Per quanto visto sul rettangolo di gioco il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, tuttavia nella ripresa la squadra di D’Aversa è apparsa meno precisa e più confusionaria. Anche alcune mosse del tecnico non hanno convinto pienamente.

94′- Cross di Maleh respinto dalla difesa ospite.

93′- Ultimi assalti degli azzurri, arriva una rimessa laterale.

92′- Costretto ad uscire fuori dall’area Vasquez.

91′- Finisce a terra Gyasi, stavolta Bonacina lascia proseguire.

90′- Concessi quattro minuti di recupero.

89′- Ultimo cambio anche per gli azzurri: Konate per Goglichidze.

89′- Espulso dalla panchina De Sciglio.

88′- Mischia in area del Torino, poi Bonacina assegna una punizione di difficile comprensione al Torino.

87′- Pescato in posizione di fuorigioco Adams. Punizione per gli azzurri.

86′- Punizione in favore degli azzurri.

84′- Ultimo cambio per Vanoli: Lazaro per Pedersen. Il norvegese prima di uscire dal campo viene ammonito insieme a Pezzella.

83′- Cross da sinistra di Pezzella respinto da Pedersen in angolo.

81′- Fendente di Vlasic a lato di poco.

80′- Terzo cambio per D’Aversa: Sambia per Colombo

79′- Finisce nella lista dei cattivi Grassi per fallo su Njie.

76′- Ekong si procura un calcio di punizione per gli azzurri.

74′- Nel Torino Dembele per Walukiewicz.

73′- Arrivano le prime mosse per D’Aversa: Grassi ed Ekong per Anjorin e Cacace.

71′- Adams! ancora pericoloso con il numero 18, il suo destro stavolta finisce a lato di un soffio.

70′- Si porta in vantaggio il Torino con un destro incredibile da oltre quaranta metri di Adams che scavalca Vasquez

68′- Destro di Linetty dal limite a lato. Gioco interrotto per il fallo ai danni di Viti.

66′- Esposito servito da Gyasi, il suo destro dal limite dell’area si perde abbondantemente sopra la traversa.

65′- Appare meno lucido l’Empoli in questa seconda frazione. Palleggia maggiormente il Torino nella metà campo azzurra.

63′- Doppio cambio per Vanoli: Adams e Njie per Sanabria e Karamoh.

62′- Ismajli concede il terzo angolo al Torino.

61′- Colombo servito in area da posizione defilata perde il passo, distratto anche dalla caduta di Coco in precedenza.

59′- Pezzella la spedisce sul secondo palo, allontana la retroguardia granata.

57′- Cacace premia l’inserimento di Pezzella, su di lui si porta Pedersen bloccando una eventuale linea di passaggio.

55′- L’Ex Walukiewicz guadagna il secondo angolo per il Torino . La scodella in mezzo Sosa, allontana la difesa azzurra. Ripartenza azzurra con Maleh a cercare Cacace che commette fallo in attacco.

53′- Cacace!!!!!!!!!! il neo Zelandese si mangia il vantaggio, raccoglie una palla vagante nell’area piccola: il suo sinistro finisce incredibilmente a lato.

53′- Anjorin! ha la palla del vantaggio l’inglese, ma conclude male facendosi ribattere il tiro.

52′- Guadagna il decimo angolo la squadra di D’Aversa.

51′- Colombo conquista il primo angolo della ripresa per gli azzurri.

49′- Provvidenziale la chiusura di Ismajli su Linetty lanciato verso Vasquez.

47′- Sull’altra sponda cross di Pedersen respinto da Ismajli, sinistro di Lineety alto.

46′- Cacace ruba palla in pressione ai difensori del Torino, allarga per Colombo. Il suo destro bloccato da Milinkovic-Savic.

46′- Gli azzurri giocano il primo pallone della ripresa. Paolo Vanoli ha effettuato un cambio nell’intervallo: Vlasic per Gineitis.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo a reti inviolate tra Empoli e Torino. Prima frazione piuttosto vibrante ed interessante, nella parte centrale gli azzurri hanno costruito due occasioni limpide esercitando un forcing continuo fino alla mezz’ora. Nell’ultima parte è stato il Torino a rendersi pericoloso, Vasquez è stato determinante con due interventi distinto su Ricci e Sanabria.

45′- Sfruttato male l’ottavo angolo dagli azzurri.

45′- Assegnato un minuto di recupero.

43′- La punizione susseguente calciata da Anjorin viene ribattuta dalla barriera.

42′- Esposito finisce a terra all’interno del semicerchio dell’area, il fallo lo ha commesso Linetty.

41′- Da qualche minuto il Torino a preso coraggio, colpo di testa di Sanabria sopra la traversa.

39′- Dialogano bene Gyasi e Colombo, il suo cross in mezzo all’area per Cacace che finisce a terra. Proteste vibranti degli azzurri, Bonacina lascia proseguire.

38′- Viti efficace su Karamoh all’altezza dell’out sinistro granata.

36′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Coco salta più alto di tutti, il suo colpo di testa finisce alto.

36′- Vasquez! riflessi pronti del portiere azzurro sul colpo di testa sotto misura di Sanabria su cross di Pedersen.

35′- La fa sua Milinkovic-Savic sul successivo angolo.

35′- Colombo allarga per Cacace, il suo destro viene deviato da Masina sopra la traversa.

33′- Azione avvolgente del Torino, Sosa la mette in mezzo da sinistra non trovando sul secondo palo Ricci, allontana la difesa azzurra.

32′- Vasquez! prodigioso intervento del portiere azzurro sul colpo di testa dell’ex Ricci. Azione originata da un dubbio intervento ai danni di Goglichidze.

30′- Colleziona corner l’undici di D’Aversa, arriva anche il settimo.

28′- Milinkovic-Savic costretto ad uscire di testa fuori dai pali.

26′- Sugli sviluppi dell’angolo, palla scodellata in area, c’è una deviazione sul fondo di un difensore del Torino. Sarà ancora corner.

24′- Si procura il quinto tiro dalla bandierina l’Empoli. Adesso è un vero e proprio forcing quello degli azzurri.

25′- Colombo! Esposito serve il numero 99, controlla, si gira. il suo sinistro obbliga Milinkovic-Savic alla deviazione in tuffo.

23′- Anjorin! Il suo destro dal vertice sinistro dell’area disinnescato da Milinkovic-Savic.

21′- Karamoh commette fallo ai danni di Viti. Punizione per gli azzurri.

19′- Ci prova ancora l’ex Lecce, il suo destro bloccato agevolmente dal portiere granata.

18′- Maleh va a fare pressing su Milinkovic-Savic, la palla si spegne sul fondo.

17′- In occasione del gol annullato, è stato espulso un componente della panchina azzurra.

16′- Sul capovolgimento di fronte destro immediato di Sanabria a lato.

15′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina viene annullato un gol ad Ismajli. Probabilmente viene punito il fallo di mano in mischia dell’albanese.

15′- Bella combinazione Anjorin-Gyasi, sul suo destro si immola Sosa.

14′- Gli azzurri vanno a calciare il primo angolo della partita, lo ha procurato Pezzella.

13′- Anjorin scodella il pallone in mezzo sul successivo piazzato, allontana la difesa piemontese.

12′- Finisce nella lista dei cattivi anche Coco. Punito il suo “pestone” ai danni di Esposito

11′- Buona lettura di Viti in anticipo su Karamoh.

9′- Spinge prevalentemente utilizzando la fascia destra la truppa di D’Aversa in questa fase.

7′- Arriva il giallo stavolta per il difensore italo-marocchino per fallo ai danni di Colombo.

5′- Intervento in ritardo di Masina ai danni di Esposito, Bonacina ravvisa la punizione per l’Empoli.

3′- Nota curiosa. viene sostituito il pallone in quanto non adeguatamente gonfio.

2′- Esposito guadagna una rimessa laterale in zona d’attacco per gli azzurri.

1′- Il Torino in completo bianco gioca il primo pallone del confronto.

0′ – Azzurri in campo con la formazione annunciata ieri alla vigilia.

1° Tempo