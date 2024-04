A poco più di un mese dalla fine della stagione, il toto ds è argomento che interessa diverse piazze. In questo, in pieno, c’è anche il nome di Pietro Accardi, vista la sensazione dei più che per lui possa essere arrivato il momento di salutare Empoli. Dopo che si è chiusa (da capire con certezza quanto si fosse aperta) la porta del Napoli, e con il vivo interesse in atto di Genoa e Samp, anche la Fiorentina va ad unirsi alla schiera di interessati all’attuale uomo mercato dell’Empoli.

La Fiorentina vivrà un restyling dirigenziale importante nel corso della prossima estate, con anche Burdisso a lasciare il proprio posto. Proprio il quasi certo addio dell’argentino, avrebbe spinto la Fiorentina a mettere con serietà il nome di Accardi tra i più papabili. Per Accardi, qualora si muova qualcosa di concreto, quella di Firenze potrebbe essere una scelta “comoda”, non spostando la famiglia da un ambiente di vita in cui si trova in maniera congeniale.

Come già detto e ridetto, niente trapela dalla stanza dei bottoni di Monteboro. Dovrà finire il campionato per capire dal diretto interessato quelle che potranno essere le proprie mosse future.