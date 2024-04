Cinque giornate al termine del campionato, cinque partite che andranno a decidere chi resterà in serie A e chi no. Salutata ormai la Salernitana, restano in lizza le solite sette squadre che da settimane si battagliano per evitare gli ultimi due posti. Da dire che il Lecce, dopo il successo di Reggio Emilia, sembra davvero con un piede e mezzo salvo. I suoi 35 punti non sappiamo se potranno garantire la salvezza (oggi è un +7 dalla terzultima) ma di certo i salentini sono a “fuocherello” rispetto al bottino.

Guardando a noi, va da se che il successo con il Napoli ha dato uno slancio non da poco. Le distanze restano però sempre serrate ed i punti di vantaggio sulla terzultima sono soltanto tre. Vero però che l’Empoli è appaiato al Verona, e ad oggi c’è l’Udinese a far cuscinetto con il terzultimo posto. Se i friulani dovesse vincere il recupero con la Roma – si giocheranno circa una ventina di minuti tra tempo effettivo e recupero – si unirebbero a noi e Verona. Ad oggi l’Udinese ha, virtualmente un solo punto.

E’ davvero però tutto ancora da scrivere, anche perchè ci sono ancora diversi scontri diretti da giocarsi e poi, come si sa, nelle ultime gare conteranno molto le motivazioni delle squadre. Facciamo un esempio di parte, sperando poi che la professionalità valga sempre. Il Frosinone avrà alla terzultima un Inter già scudettata, ed alla penultima un Monza che difficilmente avrà da chiedere altro a questa stagione. Anche il Verona alle ultime due avrà squadre senza obiettivi. Gli azzurri, invece, sulla carta avranno tutte gare con avversari ancora in gioco, anche perchè resta difficile pensare che le romane avranno già il loro posto definito in Europa, e l’Udinese non sarà ne matematicamente salva, ne altro, alla penultima. Vediamo nel grafico quello che è il cammino restante, in grassetto le gare in casa:

LECCE pt 35 Monza Cagliari Udinese Atalanta Napoli CAGLIARI pt 32 Genoa Lecce Milan Sassuolo Fiorentina VERONA pt 31 Lazio Fiorentina Torino Salernitana Inter EMPOLI pt 31 Atalanta Frosinone Lazio Udinese Roma UDINESE pt 28* Bologna Napoli Lecce Empoli Frosinone FROSINONE pt 28 Salernitana Empoli Inter Monza Udinese SASSUOLO pt 26 Fiorentina Inter Genoa Cagliari Lazio

*Una partita in meno