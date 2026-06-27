L’Under 17 dell’Empoli ha battuto in finale 4-0 la Juventus e si è laureata Campione d’Italia.

Il Presidente Paolo Bedin, a nome di tutta la Lega Serie B, si è voluto complimentare con gli azzurri:

Complimenti ai ragazzi, a mister Lorenzo Tonelli, allo staff e a tutti coloro che hanno contribuito a questo magnifico trionfo! Ma il mio compiacimento va soprattutto alla famiglia Corsi e alla gestione virtuosa dell’Empoli FC, il cui settore giovanile rappresenta un modello strategico esemplare per tutto il calcio italiano, capace di unire la sostenibilità economica alla valorizzazione del talento‘.