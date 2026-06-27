Finale scudetto Empoli Juventus

L’Under 17 dell’Empoli ha battuto in finale 4-0 la Juventus e si è laureata Campione d’Italia.

Il Presidente Paolo Bedin, a nome di tutta la Lega Serie B, si è voluto complimentare con gli azzurri:
Complimenti ai ragazzi, a mister Lorenzo Tonelli, allo staff e a tutti coloro che hanno contribuito a questo magnifico trionfo! Ma il mio compiacimento va soprattutto alla famiglia Corsi e alla gestione virtuosa dell’Empoli FC, il cui settore giovanile rappresenta un modello strategico esemplare per tutto il calcio italiano, capace di unire la sostenibilità economica alla valorizzazione del talento‘.

Articolo precedenteSETTORE GIOVANILE | La bella Stagione dei giovani azzurri
Articolo successivoToto-Allenatore | Si valuta il Pagliuca-bis
Tommaso Chelli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here