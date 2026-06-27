Di fatto il toto allenatore è ripartito quasi da capo. Con il cambio, del tutto inatteso, nella casella del direttore sportivo, quello che sembrava potesse essere con ogni probabilità non sarà. E, attenzione, quello che fino a qualche giorno fa sembrava impossibile potrebbe invece anche succedere. Non stiamo a ripercorrere una storia che ormai tutti conosciamo. Di fatto, però, nella serata di ieri si è depennato anche il nome di Pietro De Giorgio, che onestamente era il profilo più vicino di tutti alla panchina azzurra. Era l’uomo scelto da Stefano Stefanelli e, guarda caso, sarà proprio lui a seguirlo alla Juve Stabia. L’Empoli, quindi, deve ripartire da capo. Alcuni profili che abbiamo già segnalato restano tuttora al vaglio: qualcuno con maggiore convinzione, qualcun altro con un interesse più marginale. Ma, come abbiamo già scritto, torna prepotentemente d’attualità un nome che sembrava davvero difficile poter riprendere in considerazione, quello di Guido Pagliuca, l’allenatore che l’Empoli aveva fortemente voluto per aprire la passata stagione e che poi ha esonerato dopo appena sette giornate.

Al momento sappiamo che il nome di Pagliuca è tornato sul tavolo della nuova direzione sportiva. Fabio Artico vuole capire se esistano i presupposti per ripartire proprio dal tecnico di Cecina. Tra l’altro, una scelta di questo tipo permetterebbe anche di non dover formalizzare un nuovo contratto. Come noto, infatti, Pagliuca la scorsa estate firmò un biennale e, non avendo trovato una nuova sistemazione in questo lasso di tempo, è ancora oggi sotto contratto con l’Empoli. Lo stesso Pagliuca, tra l’altro, è stato accostato a due o tre panchine della prossima Serie B, ma nessuna di queste operazioni si è poi concretizzata e quindi il suo profilo è tornato pienamente spendibile. È chiaro che, quando si parla di un allenatore esonerato, è legittimo avere delle perplessità. Allo stesso tempo, però, bisogna anche ricordare quale sia stato il percorso di Pagliuca. Ha gestito un’estate che è stata un cantiere aperto fino all’ultimo giorno di mercato e ha avuto poco tempo per riuscire a trasmettere realmente le proprie idee tattiche. Idee che, tra l’altro, richiedono tempo, perché Pagliuca propone un calcio molto dispendioso e una mentalità nella quale la squadra deve entrare completamente. Va ricordato anche un altro aspetto: Pagliuca venne esonerato dopo una vittoria, con la sensazione esterna – sulla quale non c’è mai stata una risposta ufficiale – che le motivazioni dell’allontanamento fossero più legate a dinamiche extracampo che non esclusivamente ai risultati, pur non essendo questi ultimi probabilmente quelli che la società si aspettava.

Non diciamo questo per voler indorare alcuna pillola. È semplicemente ciò che racconta, in maniera oggettiva, la storia di quei giorni. Poi è giusto che ognuno abbia la propria opinione. Fermo restando che stiamo parlando di valutazioni, di riflessioni e quindi di qualcosa che, ad oggi, non è ancora vicino ad una concreta definizione. Di fatto, però, il nome di Pagliuca è uno di quelli che devono tornare all’attenzione. Anche questa è una situazione che, in qualche modo, sorprende, ma siamo dentro un periodo nel quale stanno accadendo diverse cose che onestamente non avevamo preventivato. Crediamo che l’inizio della prossima settimana, con l’investitura ufficiale di Fabio Artico nel ruolo di direttore sportivo, possa iniziare a diradare un po’ le nubi intorno alla figura che guiderà l’Empoli nella prossima stagione. Senza voler stilare classifiche su chi sia avanti o indietro nella corsa alla panchina, prendiamo semplicemente atto che Guido Pagliuca è un profilo attenzionato, valutato e che l’ipotesi di rivederlo sulla panchina azzurra è, in questo momento, una possibilità da tenere assolutamente in considerazione, insieme alle altre soluzioni presenti sul tavolo di chi dovrà prendere la decisione finale.