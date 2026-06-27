Di fatto il toto allenatore è ripartito quasi da capo. Con il cambio, del tutto inatteso, nella casella del direttore sportivo, quello che sembrava potesse essere con ogni probabilità non sarà. E, attenzione, quello che fino a qualche giorno fa sembrava impossibile potrebbe invece anche succedere. Non stiamo a ripercorrere una storia che ormai tutti conosciamo. Di fatto, però, nella serata di ieri si è depennato anche il nome di Pietro De Giorgio, che onestamente era il profilo più vicino di tutti alla panchina azzurra. Era l’uomo scelto da Stefano Stefanelli e, guarda caso, sarà proprio lui a seguirlo alla Juve Stabia. L’Empoli, quindi, deve ripartire da capo. Alcuni profili che abbiamo già segnalato restano tuttora al vaglio: qualcuno con maggiore convinzione, qualcun altro con un interesse più marginale. Ma, come abbiamo già scritto, torna prepotentemente d’attualità un nome che sembrava davvero difficile poter riprendere in considerazione, quello di Guido Pagliuca, l’allenatore che l’Empoli aveva fortemente voluto per aprire la passata stagione e che poi ha esonerato dopo appena sette giornate.
Al momento sappiamo che il nome di Pagliuca è tornato sul tavolo della nuova direzione sportiva. Fabio Artico vuole capire se esistano i presupposti per ripartire proprio dal tecnico di Cecina. Tra l’altro, una scelta di questo tipo permetterebbe anche di non dover formalizzare un nuovo contratto. Come noto, infatti, Pagliuca la scorsa estate firmò un biennale e, non avendo trovato una nuova sistemazione in questo lasso di tempo, è ancora oggi sotto contratto con l’Empoli. Lo stesso Pagliuca, tra l’altro, è stato accostato a due o tre panchine della prossima Serie B, ma nessuna di queste operazioni si è poi concretizzata e quindi il suo profilo è tornato pienamente spendibile. È chiaro che, quando si parla di un allenatore esonerato, è legittimo avere delle perplessità. Allo stesso tempo, però, bisogna anche ricordare quale sia stato il percorso di Pagliuca. Ha gestito un’estate che è stata un cantiere aperto fino all’ultimo giorno di mercato e ha avuto poco tempo per riuscire a trasmettere realmente le proprie idee tattiche. Idee che, tra l’altro, richiedono tempo, perché Pagliuca propone un calcio molto dispendioso e una mentalità nella quale la squadra deve entrare completamente. Va ricordato anche un altro aspetto: Pagliuca venne esonerato dopo una vittoria, con la sensazione esterna – sulla quale non c’è mai stata una risposta ufficiale – che le motivazioni dell’allontanamento fossero più legate a dinamiche extracampo che non esclusivamente ai risultati, pur non essendo questi ultimi probabilmente quelli che la società si aspettava.
Non diciamo questo per voler indorare alcuna pillola. È semplicemente ciò che racconta, in maniera oggettiva, la storia di quei giorni. Poi è giusto che ognuno abbia la propria opinione. Fermo restando che stiamo parlando di valutazioni, di riflessioni e quindi di qualcosa che, ad oggi, non è ancora vicino ad una concreta definizione. Di fatto, però, il nome di Pagliuca è uno di quelli che devono tornare all’attenzione. Anche questa è una situazione che, in qualche modo, sorprende, ma siamo dentro un periodo nel quale stanno accadendo diverse cose che onestamente non avevamo preventivato. Crediamo che l’inizio della prossima settimana, con l’investitura ufficiale di Fabio Artico nel ruolo di direttore sportivo, possa iniziare a diradare un po’ le nubi intorno alla figura che guiderà l’Empoli nella prossima stagione. Senza voler stilare classifiche su chi sia avanti o indietro nella corsa alla panchina, prendiamo semplicemente atto che Guido Pagliuca è un profilo attenzionato, valutato e che l’ipotesi di rivederlo sulla panchina azzurra è, in questo momento, una possibilità da tenere assolutamente in considerazione, insieme alle altre soluzioni presenti sul tavolo di chi dovrà prendere la decisione finale.
non sarebbe la prima e nemmeno l’ultima volta che un allenatore esonerato ma ancora sotto contratto viene richiamato
si ma nello stesso campionato. Non in quello dopo.
No per carità, allora volete che non si faccia l’abbonamento…. il benzinaio, no…. anche perché è lui che ha spaccato lo spogliatoio, offendendo giocatori e avversari…. non diventiano lo zimbello della B. PAGLIUCA NO!!!!
Se venisse davvero ripreso, perché sarebbe stato mandato via lo scorso anno??!
Tutta colpa del DS???
Sempre forza Empoli
Nonostante i risultati fossero tutto sommato accettabili, ma non lo erano per le ambizioni iniziali, il Mister aveva comportamenti discutibili nei confronti di giocatori (spesso offesi ma anche presi alle mani) e atteggiamenti fuori luogo contro gli avversari (Rif. Bianco in Empoli Monza) ….. io questo essere non lo voglio!!!! Via sto cafone maleducato!!! A tutto c’è un limite!!!!
troppo assurdo per essere vero. giuro mi sembra di vivere un incubo
tranquillo saranno tirchi piagnoni strafottenti ma scemi no
io lo riprenderei…almeno qualche mezza sega permalosa va a giocare da un altra parte
stiamo vivendo un incubo
Una seconda opportunità si può dare a tutti, quindi anche a lui.. magari lui smusserà certe “ruvidità” e la società gli darà calciatori più consoni alle sue richieste. Il suo gioco non mi era dispiaciuto nelle prime partite, almeno fino alle due espulsioni nella disgraziata trasferta di Reggio Emilia… poi tutto ha preso la piega che sappiamo ..
Pagliuca Si, io mi voglio salvare , se è riuscito a fare una discreta partenza anno , molto probabilmente già fare uguale sarebbe no buono perfetto !
mi sembra un po la favola di Esopo….venga chi gli pare e che faccia pace con presidenta e c. ora diamoci una mossa.
Speriamo che la società valuti l’opzione di cancellare l’iscrizione al campionato, se possibile, piuttosto che ripartire da pagliuca
io sarei contento, è un allenatore preparatissimo che fa giocare le sue squadre molto bene, a Empoli non ha avuto il tempo anche perché ha giocato quasi sempre con ragazzi della Primavera, e nonostante tutto i risultati erano stati discreti e i difetti della squadra non sono riusciti a correggerli corretti gli allenatori successivi.
…partirebbe in una situazione societaria e di squadra ancora peggiore adesso.
cosa vuoi che possa dare Pagliuca….tranne che farli correre
Scusate vi siete fissati questa volta io ne sono certo non fu mandato via per quello , qualche giorno prima l’ho beccato dal giubbolini e fu chiaro la sua paura principale disse giuro su ogni cosa , che Pagliuca non riuscisse a creare valore con i giovani che li avrebbe peggiorati …
ma dopo l’intero campionato ,Sua gon Dionisi , che con Caserta i giovani hanno reso meno , ed era sicuro che con Dionisi saremo arrivati ai play off…
Scrivo ammetto ogni tanto qualche cazzata non mi stupirei se lo richiama poi sarebbe una mossa troppo intelligente !
sarebbe obbligato visto che è sotto contratto…ma detto ciò per onestà va’ detto che prenderebbe in carico una situazione di rosa ancora peggiore rispetto allo scorso anno , visto che al 30 giugno si naviga nel niente .
lo ritengo un allenatore di basso livello , bastava andare a vedere i primi allenamenti per capirlo ,ed anche una persona di modesto valore ….bo la perplessità supera lo sgomento
No non e obbligato sono andato a cercare può rifiutare e stare a casa…
Siamo alla canna del Gas, Empoli merita rispetto
Per dirla breve e stata una sua scelta una sua convinzione , quella di trattare a parole i giocatori c’è chi faceva peggio , l’importante e fuori dal campo , alla fine se e tornato indietro , allora ho speranza anche per lo Stadio non dico che sia Pro Pagliuca , ma la gente va lasciata almeno la possibilità di lavora con mezzo adeguati !
poi come dico se non vai bene fuori dai coglioni !
e i mezzi adeguati chi glieli mette a disposizione?
Ora cambierebbe perché sa a cosa va incontro anno bisogna capire cosa gli hanno promesso e cambia , se non sei tranquillo lavori male specie se chi ti ha ingaggiato non mantiene la parola data …
Se a Castellammare ci ha fatto l’intera stagione non è sempre colpa di una sola parte !
richiamiamo il nonno
a me sembra una follia. Ha giocato 7 partite, con le 3 retrocesse e il sud tirol andato ai play out più il Padova. Ha preso 4 pippoli a Pescara, imbarcate difensive a Reggio e con la Carrarese in casa. A parte il Monza 6 squadre da bassa classifica. A Bolzano giochi 90 minuti in superiorità numerica e non tiri in porta. Litighi con tutti, prima bestemmi e poi ti affidi al rosario. Dai del mongoloide all allenatore avversario. Chi è andato agli allenamenti parla di esercitazioni banali non consone ai professionisti. Ma poi quando ti lasci male non ha senso ritornarci. No al benzinaio. Faccio benzina al self service.
Una bufala
Massy con Monza e Carrarese in casa si gioco bene , alla fine ha dimostrato che entrambe erano più forte , a Bolzano non e stato facile per nessuno …
Col Padova al ritorno ci hai perso hai visto in che modo , con la Reggiana comunque per molti rimane il primo tempo migliore del campionato …
Pescara e stata sbagliata la partita , ma poi ne state sbagliate di più clamorose e dopo mesi che si conoscevano , Chiavari l’emblema forse la peggiore della storia dell’Empoli simile come si fece il pareggio in serie A contro L’atalanta ma li si prese il punto ,a Chiavari si è retto quasi 90 minuti .
Hanno dimostrato …
Monza e Carrarese ci presero a pallate …. forse eri impegnato a vedere il cemento del Castellani…. ma la partita no di certo…. PAGLIUCA#OUT
Un allenatore che perde facilmente la testa sia dentro che fuori dal campo, e che per riaversi ha bisogno di affidarsi al “rosario”, non può sedere su una panchina di serie B, tanto meno su quella dell’Empoli; non ci incastra niente con il calcio empolese. Quindi ipotesi neanche da prendere in considerazione; è solo un modo sibillino, per attenzionare gli altri e per vedere se, prima possibile, se lo levano di torno !
A posteriori si può in parte riabilitare il suo operato, ma sebbene avesse per le mani una squadra rivelatesi appunto oscena, bastava presenziare a due allenamenti per capire che l’approccio umano non è proprio da Empoli
Speriamo sia una mossa della società per farlo dimettere e risparmiare i soldi del suo contratto
Altrimenti che tristezza
L’ho pensato anch’io e lo spero…. spero che lui non voglia tornare e se costretto si dimette!!!! No Pagliuca proprio no!!!! Vade retro satana!!!!
Non e di legge se rifiuta lo paghi comunque!
No intendo
Partirebbe con i soliti di anno alla fine…
Se ci hanno parlato e lui dovesse migliorare gli atteggiamenti , sarebbe già un passo avanti se l’obbiettivo e fare leggermente meglio di anno …
Bo guarda io sarei molto più tranquillo ,io l’anno scorso ero molto preoccupato ma molto e lo dissi da subito , facendo questa mossa mi darebbe più tranquillità poi come sempre contano i risultati !
A questo punto, scommessa per scommessa meglio Tonelli se ha il patentino.
Di sicuro il senso di appartenenza ed il cuore per la maglia azzurra trabocca il limite.
non ha il patentino
L’ultimo mister proprio da non valutare.
Ha offeso i giocatori??? ha sbagliato a offendere , ma magari gli ha detto quello che pensava… e forse il pensiero non era nemmeno tanto sbagliato, visto il campionato indecente del 80% della squadra
Ecco rimani sdraiato, probabilmente non aveva altri metodi che offendere…. la squadra va motivata…. per carità il benzinaio no!!!
Walter che fine ha fatto??è il suo momento!
Allora mettiamo si prenda uno nuovo e fa male cosa fai sei costretto poi a mandarlo via , se parti da Pagliuca e fa male mandi via uno che comunque pagavi ! per me la mossa ne vale la candela !
Se poi hanno intenzione di fare mercato cambiando 20 giocatori, allora sicuramente mister nuovo ?
PAGLIUCA#OUT ….. ORA E SEMPRE!!!!
….vorrei l opinione di Gandalf
Poi questa cosa dell’atteggiamento io non lo capisco come fa allora Allegri ad allenare dai fa delle scenate da vergogna e pure allena ancora ed è ben pagato …
Guarda caso sono Livornesi sono cialtroni di natura …
per me siete veramente fuori dal mondo di oggi se guardate a queste cose!
No vi prego, meglio a questi punti anche cappellino che il ritorno di Rosario Pagliuca!
Ripartire da Pagliuca sarebbe un errore madornale,non scherziamo.Ma come fate a dire che con Carrarese e Monza si gioco’ bene? Il Monza si mangio’ con Alvarez tre gol fatti e con la Carrarese si prese il primo gol da amatori.Dopo il vantaggio con l’eurogol di Ceesay andarono in porta tre volte,salvati solo da un grande Fulignati.Dai ragazzi via!
Non scherziamo…Pagliuca può allenare al massimo in eccellenza!
Allora vogliono proprio farsi prendere per il c..o da tutta Italia!
Il problema per l’Empoli è che in B non lo vuole nessuno: si é troppo sput..tanato l’anno scorso !!! Scendendo di categoria, prenderebbe troppo meno e non gli conviene; i vaini a Livorno vanno avanti a tutto, anche alla propria reputazione (meno male che doveva essere una persona di grande cuore !). E poi credo che si sia impuntato con la società, e rimarrà quasi sicuramente a carico per un altro anno, nonostante questi pseudo tentativi di visibilità adottati dalla società.
PAGLIUCA#OUT…. facciamo una sottoscrizione online!!!!
Se ripreso Dionisi un dico altro…
A me sembrerebbe una scelta dettata unicamente dalla volontà di risparmiare soldi: ha un altro anno di contratto, bisogna pagarlo, lui non ha trovato una nuova squadra e quindi mettiamolo in panchina così almeno la spesa ha un senso compiuto.
Senso compiuto, ovviamente per il bilancio.
Perchè è vero che ha fatto un po’ di punti all’inizio del campionato e ci si è salvati anche grazie a quelle partite: ma i problemi e il licenziamento sono venuti fuori per il suo carattere che clima avrà lasciato nello spogliatoio? Che rapporti avrà con i giocatori che rimarranno dalla stagione scorsa? Che clima ci sarà nella preparazione della squadra al campionato?
Su questo- come su quello che ha fatto finchè è stato in panchina- sono molto scettico e spero che queste siano solo voci. Però il tempo stringe, non si vedono novità all’orizzonte e quindi tutto diventa possibile
Dopo 7 giornate risiamo punto e a capo ed abbiamo perso anche tutta la preparazione…. se fosse è una scelta incomprensibile e assurda!!!!
Il solo far passare per credibile questa cosa dimostra come ormai a livello anche giornalistico non c’è più nulla a Empoli.
Guardate che voi sottovalutate una cosa importantissima. Cioè a dire,che scegliendo Pagliuca l’Empoli ottiene il risultato che nel caso di diniego, scatterebbe automaticamente la disdetta del contratto, poiché non puoi rifiutare la richiamata di una società che ti sta’ pagando.
Pertanto o ritorna,se la società lo vuole, o in caso di rifiuto contratto annullato.
Come ho già riscritto, tra quelli fino ad ora menzionati, avrebbe il mio favore.
E infatti lo spero proprio…. ma mai da allenatore il benzinaio…. per carità no!!!
Poi esce fuori che e Caserta 😂🤣😂
perché era la promessa fatta !
Comunque siete duri non e stato mandato via per il carattere , scelta tecnica del presid,ente…
lo posso giurare su chi volete , voi!
Il carattere era solo la punta dell’iceberg…. la partita di Reggio e di Pescara…. roba da far dimenticare l’amore x questo sport…. e poi la fortuna avuta con Monza e Carrarese…. quanti pali presero i brianzolo? oh Enrico, il caldo ti dà alla testa, curati!!!!
Se una squadra richiama un allenatore precedentemente esonerato ma ancora sotto contratto, il tecnico non è obbligato ad accettare l’incarico.Nel momento in cui avviene l’esonero, infatti, l’allenatore viene sollevato dall’obbligo di svolgere la prestazione sportiva (allenare e guidare la squadra). Di conseguenza, un suo ritorno in panchina richiede necessariamente un nuovo accordo consensuale tra le parti.Le dinamiche specifiche di questa situazione si articolano come segue:Mantenimento dello stipendio: Dal punto di vista contrattuale, l’esonero solleva il tecnico dall’incarico ma non estingue il vincolo. La società è tenuta a continuare a pagargli l’intero stipendio pattuito per tutta la durata del contratto.Rifiuto dell’incarico: Se l’allenatore rifiuta di tornare in panchina, rimane un dipendente a carico della società e continua a percepire lo stipendio regolarmente, a meno che non si trovi un accordo per la risoluzione consensuale del contratto.
Io ho trovato che non possono obbligarlo a tornare può scegliere di stare a casa comunque se dice no continui a pagarlo!