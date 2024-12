Gli azzurri andranno domani a far visita all’Atalanta, capolista di questa serie A. Gara sulla carta molto difficile, ma gara in cui si potrà giocare liberi di testa non dovendo avere l’obbligo affannoso del risultato. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 come modulo. Nessun dubbio in difesa e nessun dubbio sul terminale offensivo, che sarà Colombo. Da capire invece se si vorrà giocare la carta Henderson; in questo caso si aprono più scenari, lo scozzese potrebbe andare per uno tra Anjorin e Maleh o, come probabile, per Cacace con lo spostamento di Maleh più avanti. Grassi sta sempre meglio ed anche lui potrebbe essere una “sorpresa” di giornata. Torna a disposizione Fazzini dopo un lungo periodo, per lui sarà inizialmente panchina.

Gli indisponibili sono: De Sciglio, Solbakken, Brancolini, Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Haas, Pellegri, Belardinelli

Mister D’Aversa evidenzia che quella di domani è la gara più difficile che ad oggi si possa affrontare ma l’Empoli, seppur incerottato, andrà a Bergamo per giocarsela.

Sarà un 3-4-3 quello che manderà in campo Gasperini. Tridente offensivo di grande peso e qualità con Retegui, De Ketelaere e Lookman. Dubbio in difesa tra Hien e Djimsiti e tra Zappacosta e Ruggeri sul fascia sinistra. De Roon saleterà la sfida per squalifica e si unisce agli infortunati Scamacca e e Scalvini. Regolarmente in campo Ederson che aveva avuto qualche piccolo problema.

Il tecnico Gasperini non ha parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-3: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo.