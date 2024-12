EMPOLI 0 CREMONESE 0

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 17a giornata di andata, Sabato 21/12/24 ore 15:00, Centro sportivo Petroio Vinci

MARCATORI:

EMPOLI: 20 Perisan, 2 Moray, 3 Majdandzic(85′ Lauricella), 4 Bacci, 27 Matteazzi, 33 Mannelli(85′ Rugani), 34 Bembnista(45′ Falcusan), 39 Baralla, 89 Campaniello(15′ Popov), 97 Olivier, 99 Gravelo(66′ Monaco)

A disposizione: 52 Versari, 8 Bacciardi, 9 Akpa-chukwu, 10 Cesari, 11 Monaco, 15 Falcusan, 18 Lauricella, 21 Trdan, 23 Huqi, 77 Popov, 91 Rugani

ALL. Luca Fiasconi

CREMONESE: 22 Malovec, 4 Duca(28′ Bassi), 5 Prendi, 8 Lottici, 9 Ragnoli(87′ Sivieri), 10 Gabbiani, 14 Tosi(76′ Nahrudny), 24 Pavesi, 27 Triacca, 29 Spaggiari, 70 Thiandoum

A disposizione: 1 Sayih, 6 Lucchini, 7 Nahrudny, 18 Achi, 23 Cantaboni, 36 Zilio, 47 Gashi, 72 Rama, 73 Bassi, 77 Sivieri, 90 Bielo

ALL. Elia Pavesi

Arbitro: Gabriele Restaldo

Assistenti: El Filali, Peloso

Ammoniti: 33′ Spaggiari (C), 58′ Gravelo, 91′ Rugani

Espulsi:

-Poco da dire sulla partita odierna che è stata noiosa e bloccata per quasi tutto il tempo. Le prime occasioni sono arrivate quasi a metà secondo tempo e per 10 minuti l’Empoli ha dato l’impressione di poter prevalere ma così non è stato. Troppa poca lucidità e troppi palloni lanciati in avanti senza che Popov avesse effettivamente la possibilità di giocarli. Nessuna delle due squadre ha dato l’impressione di volerla davvero andare a vincere ed il risultato è stata una partita con pochi sussulti, tranne per un gol annullato all’Empoli per una presunta spinta di Matteazzi. Difficile parlare oggi di peggiori e migliori, piuttosto bisogna augurarsi che i due infortuni occorsi a Campaniello e Mannelli non siano gravi e possano tornare presto in campo. Un punto che alla fine non scontenta nessuna delle due squadre che rimangono ad una misura di distanza, con l’Empoli che raggiunge quota 21 punti in classifica. Un’ultima partita dell’anno non scoppiettante ma non dovremo attendere molto prima di rivedere i ragazzi di mister Birindelli in campo visto che già il 4 gennaio si ricomincia con il derby contro la Fiorentina fuori casa.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita!

3′: Buona chiusura di Majdandzic sulla cavalcata di Triacca

6′: Fase iniziale di partita in cui le due squadre si studiano senza rischiare troppo

8′: Uscita di Perisan sul cross diretto al bomber Gabbiani

10′: Gioco fermo per l’infortunio di Campaniello

12′: Si riprende a giocare con Campaniello che dopo una brutta caduta sarà probabilmente costretto ad uscire. Empoli momentaneamente in 10

13′: Dopo la sponda di Spaggiari ci prova Thiandoum ma troppo centrale e blocca Perisan

15′: Fuori Campaniello dentro Popov

18′: Partita bloccata finora senza occasioni da gol

22′: Scambiano sulla sinistra Majdandzic e Bacci ma chiude la difesa

27′:Gioco fermo per infortunio di Duca

34′: Calcio d’angolo tirato male dall’Empoli col pallone che è uscito nella traiettoria

36′: Empoli che or prova a venire fuori ed alzare il proprio baricentro

39′: Erroraccio in uscita di Bembnista ma sprecano gli attaccanti della Cremonese

43′: Bel tocco al volo di Popov che lancia in profondità Baralla ma poi commette fallo Gravelo

44′: Tenta l’iniziativa Personale Gavelo ma viene chiuso dalla difesa avversaria

45′: 4 minuti di recupero

47′: Ottima ripartenza dell’Empoli con Baralla che arriva al tiro ma non inquadra la porta

49′: Conclusione ravvicinata che termina alta da parte di Matteazzi su sponda di petto di Popov

50′: Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo

45′: Nell’Empoli fuori Bembnista dentro Falcusan

49′: Partita con tanti contrasti e poche emozioni

52′; Prima vera occasione per l’Empoli con Popov che fa sponda per Baralla e poi chiude il triangolo calciando in porta con il portiere che devia in angolo

55′:Tenta di ripartire veloce Baralla ma viene fermato con un fallo

61′: Partita meno bloccata rispetto al primo tempo con l’Empoli che ora si fa vedere in avanti ma senza concretezza

64′: Brutto errore di Falcusan in area di rigore e Gabbiani tenta la rovesciata che finisce fuori di poco

64′: GOL ANNULLATO ALL’EMPOLI. Sulla conclusione a giro di Gravelo l’arbitro ravvisa un fallo precedente di Matteazzi

66′: Nell’Empoli fuori Gravelo dentro Monaco

70′: Buon rientro di Olivieri che sventa la ripartenza guidata da Ragnoli

74′: Transizione veloce dell’Empoli con Monaco che arriva alla conclusione, centrale bloccata dal portiere

78′: Ritmi più bassi con le due squadre che si sbilanciano in attacco ma non riescono a ripartire velocemente

80′: Infortunio per Mannelli, gioco fermo

83′: Sposta e calcia Monaco da fuori area ma senza successo

85′: Costretto al cambio Mannelli dentro Rugani, fuori anche Majdandzic dentro Lauricella

87′: Nella Cremonese fuori Ragnoli dentro Sivieri

89′: Prova l’ultimo assalto l’Empoli

90′: Gran rientro difensivo di Baccci che sventa l’azione

90′: Concessi 3 minuti di recupero

91′: Fallo di Rugani che viene ammonito e concede una punizione pericolosa sulla destra

93′: Spreca Lauricella l’ultima opportunità di mettere un cross

93′: Finisce la partita!