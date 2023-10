B O L O G N A 3 E M P O L I 0

21′ Orsolini, 66′ Orsolini, 93′ Orsolini

Allo stadio “Dall’Ara” di Bologna arriva la sesta sconfitta in sette gare. Vincono 3-0 i padroni di casa, ed a decidere il match è una tripletta di Orsolini che segna un gol nel primo tempo e due nella ripresa. Il terzo arriva nel recupero. E’ stata nel complesso una bella partita, giocata con veemenza da tutte e due le squadre, che non si sono risparmiate ed hanno sempre cercato di offendere. Una partita che di fatto è sempre stata viva (almeno fino al secondo gol), e questo è sicuramente il merito maggiore che va dato alla squadra di Andreazzoli. Con questo non possiamo dire che non c’è proprio niente da rimproverare, ci sono degli evidenti errori della difesa sui gol felsinei e l’attacco azzurro è tornato sterile e con poche idee, ma va sicuramento dato atto di una prova intensa ed anche divertente. Tra l’altro come non ricordare che sotto di un solo gol è arrivato un palo pieno di Maleh. Un bel passo indietro a livello di risultato, ma un ulteriore piccolo passo avanti prestazionale dopo le prime quattro. Ci sono delle prove singole che hanno convinto poco, con soprattutto un Cambiaghi che non riesce a carburare ed un Cacace in evidente difficoltà. Ovviamente inutile dire che da tutto il reparto offensivo si pretende di più. Anche se la squadra non ha movimentato poi così male il pallone, è Berisha (ma anche Skorupski dall’altra parte ha fatto grandi interventi) a risultare il migliore in campo, e non sarà facile per Caprile. Ma questa è un’altra storia. Sconfitta che fa tornare con i piedi per terra dopo l’entusiasmo di mercoledi, adesso si torna a non dover sbagliare la prossima che è alla portata.

BOLOGNA (4-2-3-1) : Skorupski; Corazza (67′ De Silvestri) Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro (54′ El Azzouzi) Freuler (67′ Aebicher); Orsolini, Ferguson, Ndoye (85′ Van Hooijdonk); Zirkzee (85′ Lykogiannis)

A Disp: Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Fabbian, Urbanski, Karlsson.

Allenatore: Thiago Motta

EMPOLI (4-3-1-2) : Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace (69′ Bastoni); Marin, Ranocchia (59′ Fazzini), Maleh; Baldanzi (69′ Destro); Cambiaghi (59′ Cancellieri), Caputo (79′ Shpendi).

A Disp: Perisan, Stubljar, Ismajli, Guarino, Kovalenko, Grassi, Gyasi.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

ARBITRO: Sig. Maresca di Napoli. Assistenti: Palermo/Margani. VAR: Serra/La Penna.

Ammoniti: 9′ Cacace (E), 39′ Walukiewicz (E), 43′ Corazza (B), 48′ Ranocchia (E), 58′ El Azzouzi (B), 80′ Cancellieri (B).

LIVE MATCH

97′- Triplice fischio di Maresca che arriva in questo momento, gli azzurri escono sconfitti per 3-0 dallo stadio “Dall’Ara”. Decisiva una tripletta di Orsolini.

97′- Maleh si procura una rimessa laterale.

96′- Ultimo giro di lancette, lo stadio “Renato Dall’Ara” è in festa, si attende solo il triplice fischio di Maresca.

94′- Sta maturando la sesta sconfitta in sette gare per gli azzurri. Il 3-0 forse è troppo eccessivo per quanto prodotto – soprattutto nel primo tempo dagli azzurri- in fase difensiva la squadra di Andreazzoli ha sofferto le accelerazioni, non solo di Orsolini autore di una tripletta ma anche di Zirkzee ed Ndoye.

93′- Orsolini cala il tris con un piatto sinistro imparabile per Berisha

91′- De Silvestri concede rimessa laterale all’Empoli.

90′- Assegnati sette minuti di recupero.

89′- Premono gli azzurri a caccia del gol, fa buona guardia della difesa rossoblù.

87′- Cancellieri la mette in mezzo per Destro, il suo colpo di testa sopra la traversa.

85′- Ultimi cambi anche per il Bologna, Van Hooijdonk e Lykogiannis per Zirkzee e Ndoye.

84′- Shpendi commette fallo da dietro ai danni di Aebicher.

83′- Con l’Empoli riversato nella metà campo avversaria si aprono praterie per le ripartenze rossoblù.

81′- Stavolta il fallo lo commette Bastoni sempre sul numero 19 del Bologna.

80′- Ammonito Cancellieri, intervento in ritardo ai danni di Ferguson.

79′- Ultima i cambi Andreazzoli: Shpendi per Caputo.

77′- Orsolini cambia campo a cercare Ndoye che ingaggia un duello rusticano con Ebuhei, il difensore azzurro subisce il fallo dell’avversario. Si riparte con una punizione per l’Empoli.

76′- Si riprende a giocare.

74′- Cooling Break anche in corso della ripresa. Ne approfittano le due squadre per fare una sorta di timeout tattico.

74′- Dalla bandierina Marin allontana la difesa di casa.

73′- Cancellieri manda in verticale Bastoni fermato in corner da Orsolini.

72′- Prova ad andare Ndoye sulla sinistra lo contiene con il fisico Walukiewicz.

70′- Gara terribilmente in salita adesso per gli azzurri con il Bologna che vola sulle ali dell’entusiasmo.

68′- Doppia sostituzione anche per Andreazzoli: Bastoni e Destro per Cacace e Baldanzi

67′- Doppio cambio per Thiago Motta: Aebicher e De Silvestri per Freuler e Corazza.

66′- Non perdona stavolta Orsolini servito da Kristensen, il suo destro ad incrociare non lascia scampo a Berisha

65′- Graziato l’Empoli in questa circostanza, sugli sviluppi di una ripartenza in campo aperto Zirkzee allarga per Orsolini che per nostra fortuna non inquadra la porta.

64′- Dalla bandierina Marin con palla all’altezza del vertice destro dell’area piccola, destro al volo di Caputo a lato.

63′- Spunto sulla sinistra di Cancellieri il suo tiro-cross velenoso obbliga alla deviazione Skorupski.

62′- Commette fallo con un intervento in ritardo Maleh su Kristiansen.

61′- Si esaurisce oltre la linea di fondo l’azione dell’Empoli.

59′- Doppio cambio per Andreazzoli: Fazzini e Cancellieri per Ranocchia e Cambiaghi

58′- Ammonito El Azzouzi per fallo su Baldanzi

57′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina cerca la deviazione Walukiewicz, la fa sua Skorupski.

56′- Ebuhei genera il secondo angolo di questa ripresa.

55′- Berisha! il portiere azzurro salva su Ferguson con un ottimo colpo di reni.

54′- Il Bologna opera il primo cambio della gara: El Azzouzzi per Moro.

53′- Movimento di Zirkzee, l’olandese prova il destro respinto da Ranocchia in fallo laterale.

51′- Caputo! sugli sviluppi del terzo tiro dalla bandierina il piatto destro del numero 9 azzurro è forte ma centrale, Skorupski devia.

50′- Cambiaghi spinge a sinistra, il suo cross attraversa l’area. Sul fronte opposto ci prova Marin respinge in angolo la difesa del Bologna.

49′- Sul capovolgimento di fronte Ndoye prova ad aggirare la difesa azzurra ma si trascina il pallone sul fondo. Proteste emiliane per un presunto tocco di un difensore azzurro, ma per Maresca si riprende dalla rimessa dal fondo.

47′- Batte direttamente in porta con palla sopra la traversa.

46′- Punizione per l’Empoli, Marin opta per lo schema ma Baldanzi non gestisce bene la sfera. Poco dopo nuovo piazzato per l’Empoli, affidato come sempre al centrocampista rumeno.

46′- Il primo pallone della ripresa lo gioca il Bologna, si riparte con gli stessi 22 protagonisti che hanno dato vita alla prima frazione.

2° Tempo

50′- Si va all’intervallo con il Bologna in vantaggio sull’Empoli per 1-0, decide al momento la rete di Orsolini. Partita divertente, gli azzurri hanno avuto tre occasioni per segnare compreso il palo di Maleh, ma hanno rischiato in altrettante circostanze di subire la seconda rete. Fondamentale Berisha.

48′- Fallo di Ranocchia su Zirkzee, poi si accendono gli animi. Maresca ristabilisce la calma. Si riparte da una punizione in favore dei padroni di casa.

46′- Altra fiammata degli emiliani, destro di Corazza che non inquadra la porta. Sul capovolgimento di fronte Baldanzi non riesce ad arpionare la palla in area, da posizione invitante.

45′- Assegnati quattro minuti di recupero.

44′- Dalla punizione susseguente batte Marin allontana Skorupski, sul capovolgimento di fronte Ndoye percorre almeno cinquanta metri palla al piede allarga per Zirkzee, il sinistro dell’olandese a botta sicura respinto da Berisha.

43′- Spunto di Cambiaghi fermato da Corazza. Il numero 16 del Bologna viene ammonito.

41′- Manovra insistita dell’Empoli, Cambiaghi prova il cross dalla sinistra blocca Skorupski.

39′- Arriva il secondo cartellino giallo per gli azzurri, Walukiewicz per fallo in scivolata su Ndoye.

37′- Gol annullato a Caputo per fuorigioco, nella circostanza l’attaccante azzurro era stato servito da Ebuhei. Tutto invalidato dalla posizione di offside di entrambi i calciatori in avvio dell’azione.

36′- Torna a spingere con convinzione la squadra di Andreazzoli. Il sinistro di Baldanzi respinto da Beukema.

34′- Prova a ragionare l’Empoli con Ranocchia nei pressi della linea mediana del campo.

32′- Rimessa laterale in favore del Bologna, gli azzurri all’interno della propria metà campo.

30′- Ritmi abbastanza sostenuti quando abbiamo superato la mezzora, a volte le squadre sono precipitosi. Errori da ambo le parti in questa fase.

28′- Alla ripresa del gioco, autentico miracolo di Skorupski sul destro di Baldanzi da fuori area. Il portiere polacco si è disteso sulla sua destra deviando la sfera in tuffo.

26′- Cooling Break in corso, giornata molto calda con temperatura ben oltre le medie del periodo qui a Bologna.

23′- Palo di Maleh! reazione rabbiosa degli uomini di Andreazzoli, destro sporco dell’italo-marocchino a centro area respinto dal legno alla sinistra di Skorupski apparso nettamente fuori causa.

21′- Si porta in vantaggio il Bologna, l’azione nasce da un disimpegno errato di Luperto Zirkzee con il tacco pesca Orsolini. Il numero 7 rossoblù entra in area e batte berisha.

19′- Zirkzee esce dal “traffico” il suo suggerimento, complice anche una deviazione manda Ndoye davanti a Berisha. Il portiere azzurro sbarra la strada all’attaccante rossoblù.

18′- Spinge sulla destra Corazza il suo cross nel cuore dell’area dove Zirzee prova la girata con palla sopra la traversa.

17′- La punizione susseguente di Orsolini sopra la traversa.

16′- Intervento in ritardo di Maleh su Zirkzee punizione per il Bologna poco oltre la linea mediana.

15′- Si accentra Kristensen imbecca Orsolini, finta e sinistro del numero 7 rossoblù con palla sopra la traversa.

14′- Doppia finta di Orsolini su Cacace, il suo cross respinto in corner da Luperto.

12′- Se ne va Zirkzee sulla sinistra, allarga per Orsolini fermato dalla retroguardia azzurra.

11′- Gara aperta in queste prime battute, spinge Ebuhei sulla destra il suo cross troppo lungo per Caputo.

10′- Punizione per il Bologna, il cross dalla sinistra di Kristensen bloccato da Berisha.

9′- Cacace obbligato al fallo per fermare Orsolini, il difensore neozelandese azzurro è il primo a finire nella lista dei cattivi.

8′- Caputo! l’attaccante azzurro procura la seconda occasione per i nostri, il suo tiro sul primo palo respinto da Skorupski. Dalla bandierina va Marin, allontana Orsolini.

7′- Spinge Cambiaghi a sinistra il suo cross viene respinto dalla retroguardia rossoblù.

5′- Azione avvolgente del Bologna, spinge Corazza sulla destra il suo cross respinto da Luperto. Si avventa Kristensen, il suo tiro non inquadra la porta.

3′- Si procura il primo angolo della gara l’Empoli, proprio sotto lo spicchio dei tifosi azzurri. Dalla bandierina la scodella Marin a trovare la deviazione acrobatica di Ebuhei, Skorupski salva in tuffo.

2′- Caputo viene anticipato da Calafiori, l’ultimo tocco è dell’attaccante azzurro.

1′- Il primo pallone della gara viene giocato dall’Empoli in completo azzurro, tradizionale casacca rossoblù con pantaloncini bianchi per i felsinei.

0′ – Torna Caputo dall’inizio ed al suo fianco va Cambiaghi. In mezzo si rivede Ranocchia e c’è continuità per Maleh. Difesa confermata.

1° Tempo