Importante novità in vista della prossima stagione di Serie A e del prossimo calciomercato, quella che emerge dal termine del Consiglio Federale odierno. Come annunciato dal presidente di Lega Lorenzo Casini a margine del Consiglio federale odierno è stata modificata la regola relativa al tesseramento dei calciatori extracomunitari. Le nuove modifiche al regolamento prevedono che ogni club possa tesserare due extracomunitari senza vincolo di sostituzione (fino a questo campionato era possibile tesserare due extracomunitari, ma uno in sostituzione) con uno già presente in rosa. Una svolta importante anche per le strategie di calciomercato dei nostri club.

Ad annunciarlo è lo stesso Casini ai giornalisti presenti: “Nel Consiglio si è deciso di adeguare il numero di extracomunitari che possono arrivare in Italia ogni anno. Prima erano 2 di cui uno in sostituzione, da adesso saranno sempre 2 gli slot per gli extracomunitari, ma senza vincolo di sostituzione. Ringrazio l’Aic, che ha compreso l’esigenza delle squadre e mostrato apertura su questo fronte”. Di fatto non cambia la quota (ogni club potrà tesserare sempre due extracomuniatari), ma è stato abolito il vincolo di sostituzione di un nuovo tesserato extracomunitario con uno già presente in rosa.

fonte: skysport