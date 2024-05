Azzurri in campo per preparare l’importantissima sfida di domenica ad Udine. Una gara in cui i calcoli devono essere lasciati a casa, dove servirà tanto cuore e dove si dovrà ragionare unicamente in termini di vittoria. La squadra sembra star bene dal punto di vista atletico e si stanno recuperando tutti i giocatori. L’unico assente per la trasferta in Friuli è di fatto Ebuehi.

Nicola prova varie soluzioni di gioco ma il ritorno al 3-4-2-1 dovrebbe essere quasi certo. In difesa potrebbe rivedersi Walukiewcz, anche se Ismajli si è ben comportato nelle ultime uscite: questo sarà un ballottaggio. In mezzo invece è quasi certo il ritorno di Grassi che dovrebbe dividere con Gyasi la metà destra del campo. Maleh non dovrebbe essere in discussione ed al suo fianco uno tra Pezzella e Cacace. Altro gradito ritorno potrebbe essere quello di Zurkowski, il polacco potrebbe seriamente rifare coppia con Cambiaghi dietro alla punta. In questo caso sono in tre a giocarsi una maglia, visto che anche Cerri è tornato a disposizione.

La squadra si allenerà nuovamente domani mattina e questo sarà l’ultimo allenamento a porte aperte.