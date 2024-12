Si è giocata la 16a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con il ritorno al successo del Torino che espugna Empoli grazie a una rete da quasi 50 metri dell’attaccante Adams. Per l’Empoli molte occasioni fallite, su tutti una di Cacace a porta praticamente vuota e un rete annullata molto dubbia di Ismajli. L’Atalanta prosegue la sua marcia inarrestabile e vince a Cagliari con un gol di Zaniolo per la decima vittoria consecutiva restando da sola in testa alla classifica. Il Napoli va sotto a Udine nel primo tempo per poi rimontare e vincere 3-1 mentre la Juve non va oltre il pareggio in casa con il Venezia e viene contestata dai suoi tifosi. Nelle gare della domenica importantissimo successo del Lecce nello scontro diretto con il Monza; nel dopo gara i dirigenti del Monza hanno rinnovato la fiducia a Nesta in panchina. Dopo otto vittorie consecutive la Fiorentina esce sconfitta a Bologna mentre il Verona fa il colpaccio a Parma e salva la panchina di Zanetti. Grande partita del Como che batte nettamente la Roma nel finale con i gol di Gabrielloni e Nico Paz. Nel posticipo termina in parità senza reti Milan-Genoa con i rossoneri fischiati e contestati che si allontanano definitivamente dalle zone di alta classifica. Domani sera il big match Lazio-Inter.

Questi i risultati e la classifica:

EMPOLI-TORINO 0-1

CAGLIARI-ATALANTA 0-1

UDINESE-NAPOLI 1-3

JUVENTUS-VENEZIA 2-2

LECCE-MONZA 2-1

BOLOGNA-FIORENTINA 1-0

PARMA-VERONA 2-3

COMO-ROMA 2-0

MILAN-GENOA 0-0

LAZIO-INTER Lun. 16/12 ore 20:45