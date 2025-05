I PRECEDENTI, AGLI AZZURRI IL SUCCESSO CASALINGO MANCA DAL 2016 – Quella di domani sera sarà la sfida numero 29 tra Empoli e Hellas Verona. Guardando i precedenti, sono 28 ad oggi le gare giocate dalle due squadre, con un bilancio di 11 successi azzurri, 8 pareggi e 9 affermazioni venete; parlando delle sole gare giocate in Toscana, 13, sono 6 le vittorie Empoli (l’ultima nel 2016, 1-0 con la rete di Maccarone) a fronte di 3 successi dell’Hellas e 4 pareggi. La prima sfida il 12 gennaio 1947, Serie B, con gli azzurri che vinsero 4-0 con la doppietta di Degli Innocenti e le reti di Freschi e Marziani; ultimo confronto nello scorso torneo con successo veronese per 1-0 con la rete di Bonazzoli.

100 IN SERIE A PER LORENZO COLOMBO – Lorenzo Colombo sta per tagliare il traguardo delle 100 presenze in serie A. L’attaccante dell’Empoli ha giocato nella massima serie con Milan, Lecce, Monza e Empoli. Il suo esordio è datato 18 luglio 2020 nella gara: Milan-Bologna 5-1.

LE CLASSIFICHE AVULSE DI AZZURRI E GIALLOBLÙ – In caso di arrivo a pari punti con le dirette concorrenti alla salvezza, queste le classifiche avulse di Empoli e Verona. I toscani sono avanti con il Parma, con il Verona (in attesa della gara di stasera di ritorno), sotto con il Lecce, in parità con il Venezia. I veneti sono in vantaggio sul Parma, ma sotto contro Lecce ed Empoli, in attesa del ritorno di stasera.

I NUMERI NO VENETI – Il Verona è la squadra della serie A 2024/25 che ha pareggiato meno (7 volte), ha perso dopo il Monza più partite (21) e, sempre dopo i brianzoli, ha subito più reti (65) e non vince dal 16 marzo scorso, 1-0 in casa dell’Udinese, poi 5 pareggi e 3 sconfitte nelle seguenti 8 gare.

ARBITRA DOVERI, IL BILANCIO SORRIDE AGLI AZZURRI – Daniele Doveri di Roma 1 l’arbitro di Empoli-Hellas Verona. Sono 17 i precedenti con gli azzurri, con 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. La prima gara diretta da Doveri è stata Empoli-Crotone, settembre 2009, Serie B, con gli azzurri vittoriosi 3-1. Sempre in quella stagione ha arbitrato le vittorie azzurre sul Vicenza (1-0) e Mantova (4-0). Nella stagione 2010/11 ha arbitrato 4 volte l’Empoli: i pareggi casalinghi con Pescara e Varese, la vittoria sul campo del Portogruaro e la sconfitta sul campo del Torino. Nel novembre del 2011 dirige la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina vinta 2-1 dai viola. Doveri ritrova l’Empoli nel gennaio del 2015, Serie A, quando diresse la sfida contro l’Inter terminata 0-0. Doveri ha poi arbitrato le due sconfitte casalinghe, nel 2017, con il Genoa (0-2) e Sassuolo (1-3) e nel campionato 2018/19 le vittorie per 2-1 in casa col Napoli e 2-0 in casa della Sampdoria. Troviamo poi nell’ottobre del 2021 il successo per 4-2 sul campo della Salernitana ed infine la sconfitta 2-1 con il Verona del gennaio dello scorso anno, lo 0-0 casalingo dell’aprile sempre del 2024 e infine la sconfitta 3-0 sul campo dell’Udinese di febbraio. Sono 21 i precedenti con l’Hellas Verona, con 4 vittorie gialloblu, 7 pareggi e 10 sconfitte.

HENDERSON E SILVESTRI GLI EX DELLA GARA – Sono due gli ex nella sfida tra Empoli e Hellas Verona. Si tratta di Liam Henderson, che ha giocato 35 gare con tre gol tra Serie A e Serie B con il Verona nelle stagioni 2018/19 e 2019/20, e di Marco Silvestri, 106 presenze con i gialloblu tra Serie A e Serie B dal 2018 al 2021.

GARA DA EX PER MISTER ZANETTI – Ex di giornata Paolo Zanetti: prima da calciatore sommando 57 presenze e 2 gol dal 2003/04 al 2005/06, poi 10 vittorie, 13 pareggi e 21 sconfitte in 44 panchine ufficiali da tecnico, dal luglio 2022 al settembre 2023.

D’AVERSA IMBATTUTO CON ZANETTI – Sono due i confronti tecnici fra Roberto D’Aversa e Paolo Zanetti: nella A 2021/22 è stato pareggio, Sampdoria-Venezia 1-1 a Marassi, mentre quest’anno netto successo D’Aversa a Verona, 4-1.

PERFETTA PARITÀ TRA ZANETTI E L’EMPOLI – Paolo Zanetti affronta per la settima volta l’Empoli, da allenatore. Finora 2 suoi successi, 2 pareggi e 2 affermazioni toscane, con squadre del mister gialloblu sempre in rete, 8 gol totali in 540’ disputati.

D’AVERSA IN SVANTAGGIO NEI 7 INCROCI CON L’HELLAS VERONA – Roberto D’Aversa – da tecnico – in svantaggio contro i gialloblu scaligeri: 2 sue vittorie, 1 pareggio e 4 affermazioni gialloblu, con veneti sempre in gol nei 630’ presi in esame, totale di 11 marcature.