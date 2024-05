Prosegue la preparazione della squadra di Cannavaro in vista della partitissima di domenica con l’Empoli.

Cannavaro avrà praticamente tutti a disposizione tranne Lovric, con Thauvin che sembra possa iniziare a riprendere confidenza con il campo accomodandosi in panchina. Si va verso la conferma dell’11 che si è imposto nel Salento, visto che Davis e Pereyra non sono al 100%, ma sono armi interessanti da usare a gare in corso. Particolare attenzione sarà anche rivolta ai tanti diffidati; sono ben 8 e se la squadra non dovesse raggiungere la salvezza domenica, sarebbero a rischio di saltare l’ultima gara a Frosinone in una sorta di un vero e proprio spareggio.

Ricordiamo che lo stadio di Udine domenica è già sold-out.