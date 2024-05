L’attaccante dell’Empoli, Francesco Caputo, è intervenuto ieri ai microfoni del Tg3 Rai Toscana, in vista della gara decisiva di domenica con l’Udinese.

Sulla gara con l’Udinese

“Se la vivi con ansia o con la consapevolezza di vincere per forza poi fai una prestazione non di livello, quindi la prima cosa che ci ha detto il Mister ieri è di viverla con serenità. Io dalla mia esperienza sono d’accordo con lui, sappiamo che è una gara importante e andremo in campo con l’idea di fare il massimo poi il campo darà il verdetto.”

Sui tifosi azzurri

“I tifosi ci hanno voluto mandare un messaggio che loro sono con noi, che ci credono ma noi siamo i primi a crederci. Vogliamo regalare questa gioia a tutto il popolo azzurro, spero che verranno numerosi a Udine perchè abbiamo bisogno di loro come sempre. Ora più che mai dobbiamo rimanere uniti per un unico obiettivo comune.”

Come state vivendo dentro lo spogliatoio queste ultime due gare?

“Sappiamo benissimo che molto dipenderà solo e esclusivamente da noi, se riusciremo a ottenere punti in queste due partite sicuramente ci salveremo. Siamo pronti a queste battaglie, dobbiamo lottare da leoni perchè nessuno ci può regalare nulla e cercheremo di raccogliere il massimo”