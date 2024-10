Riprenderà oggi il lavoro degli azzurri. Non ci si può fermare visto che lunedi sera saremo ancora in campo ed ancora al Castellani. L’avversario sarà quel Como che ha grandi ambizioni ma che, al momento, sembra poter essere una squadra alla portata degli azzurri. Una gara nella quale si dovrà chiedere ai nostri, cosi come per quella di Parma, di portare a casa punti e quantomeno mantenere la media in linea con la quota salvezza. Purtroppo la gara con l’Inter non ha regalato quel tocco magico, anzi, la partita è scivolata via con un rotondo 3-0 per i nerazzurri maturato tutto nel secondo tempo. E’ una partita difficile da descrivere, raccontare ed analizzare, troppo pesante l’aver dovuto giocare per un ora con l’uomo in meno. Quello che deve essere evidenziato è che l’approccio alla gara era stato davvero interessante, fino all’espulsione di Gogli sembrava che la squadra di D’Aversa potesse essere in pieno controllo, e mentale, e territoriale. Non si ricordano grossi pericoli subiti in quello spicchio di partita, cosi come va anche ammesso che la squadra ha saputo portare bene in fondo la prima frazione. Purtroppo il gol di Frattesi (bello ma anche fortuito) dopo cinque minuti dall’inizio della ripresa ha cambiato totalmente le carte in tavola. Ci sarebbe da rivedere qualcosa sui gol presi, però anche qui si andrebbe a voler trovare l’ago nel pagliaio. D’Aversa ha provato a cambiar qualcosa con i cambi ma questi non hanno dato niente, ed il secondo tempo è stato un monologo meneghino con l’Empoli limitato ad un paio di ripartenze del solito Pezzella. Non ci sono da gettare croci addosso a nessuno, non ci sono da fare drammi generalizzati. La squadra ha provato a stare in partita e lo ha fatto anche – seppur con tutte le difficoltà del caso – in inferiorità numerica. Diverso sarebbe stato se l’atteggiamento fosse stato passivo. Una sconfitta di quelle da mettere sempre in conto nel ruolino di marcia, una sconfitta che non altera niente di quello fatto fin qui. Certo, adesso si alzano le responsabilità in vista della prossima sfida, ma questo è un discorso che affronteremo a posteriori. Anche a livello di singoli resta davvero difficile poter fare un’analisi lucida e totalmente veritiera. Si può dire che da questo Solbakken ci si aspetta di più e l’assenza di Esposito si fa senire. Fazzini non male ma deve essere un po’ più incisivo se vuol fare quel passo che lo sposti da buon giocatore a grande giocatore. Non poche le difficoltà per Cacace, ed anche qui si evince di come Pezzella sia insostituibile e poi Pellegri è altro elemento che convince davvero poco. Segnali incoraggianti invece arrivano da Maleh ma anche da De Sciglio, che con il Como sarà titolare vista la squalifica alla quale andrà incontro il difensore georgiano. Sarebbe stato divertente poter vedere questa partita undici contro undici, la sensazione che l’Empoli potesse creare dei grattacapi alla squadra di Inzaghi c’è tutta. La storia però ormai è questa e non crediamo ci sia necessità di dilungarci ulteriormente.

D’Aversa per il turno infrasettimanale decide di non stravolgere la formazione, effettuando solo due cambi: Maleh per Grassi e cacace per Pezzella. Nell’Inter inveze Inzaghi conferma la coppia Thuram-Lautaro, mentre Bissezk va in difesa. Dopo una fase di studio il primo squillo è dell’Empoli al 5′, Colombo è bravo a rubare il pallone in mezzo al campo, verticalizzazione immediata per Solbakken che entra in area ma il suo destro viene bloccato da Sommer. Gli azzurri si rendono ancora pericolosi tre minuti più tardi. Sugli sviluppi di un corner Fazzini mette il pallone sul secondo palo per l’inserimento di Gyasi che non arriva all’impatto col pallone di un soffio. L’Inter sfiora il gol al 12′, Dimarco su punizione la crossa nel mezzo trovando una deviazione di ismajli, è miracoloso l’intervento di Vasquez, che toglie il pallone dall’incrocio dei pali. I nerazzurri trovano il gol al 18′, Lautaro suggerisce in area per Darmian, che vince il rimpallo con Viti e supera Vasquez, ma dopo qualche minuto il Var annulla la rete del vantaggio per un tocco di mano dell’ex Manchester United. La partita cambia totalmente faccia al 29′: Goglichidze entra col piede alto su Thuram e inizialmente viene ammonito. Dopo controllo al Var però Marchetti cambia colore del cartellino, decidendo per l’espulsione del difensore georgiano. D’Aversa decide di non apporre cambiamenti alla formazione nonostante l’inferiorità numerica, e con grande ordine l’Empoli arriva all’intervallo sullo 0-0. Nell’intervallo il tecnico azzurro decide di rinforzare la difesa lasciando negli spogliatoi Solbakken per De Sciglio. L’Inter la sblocca al 49′, Darmian fa da sponda in area per Frattesi che calcia col mancino. Il pallone, complice una leggera deviazione di Viti, prende una traiettoria imparabile per Vasquez e finisce all’incrocio dei pali. Anche in inferiorità numerica e sotto nel risultato l’Empoli non demorde, e continua a rimanere compatta provando a ripartire sulle palle rubate all’Inter. Al 63′ è geniale l’imbucata di Fazzini per Pezzella, che a sua volta rimette in mezzo il pallone conquistandosi calcio d’angoli, ma l’arbitro annulla tutto per posizione di fuorigioco del terzino azzurro. L’Empoli torna a ruggire al 65′, col colpo di testa di Lautaro ravvicinato, ma anche stavolta Vasquez dice di no con un grande intervento. Il muro dell’Empoli crolla definitivamente un minuto dopo, quando Lautaro Martinez fa da sponda in area ancora per Frattesi, che col destro mette il pallone all’angolino basso. La verve dei toscani cala di conseguenza, l’Inter amministra senza difficoltà e mette il sigillo finale al 78′ con Lautaro Martinez, che approfitta di un passaggio sbagliato di Vasquez e col mancino sigla il 3-0 definitivo.