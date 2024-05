Ancora due partite da giocare e poi si faranno i conti con la classifica che ci dirà chi si salverà, e di contro, chi saluterà la massima categoria. Una lotta salvezza intricata come difficilmente si era visto negli ultimi anni, con dentro sei squadre che dovranno evitare di riempiere gli ultimi due posti. La Salernitana è già da tempo aritmeticamente retrocessa. Il Verona, ad oggi, è quella messa meglio di tutti (verrebbe da dire virtualmente salva), il Sassuolo quella che più rischia. Il terzultimo posto è attualmente condiviso da Empoli e Frosinone. Ricordiamo che, in caso di arrivo al terzultimo posto di più squadre si andrà allo spareggio con gare di andata e ritorno; se le squadre fossero più di due conterà la classifica avulsa per determinare le due spareggianti.

Due giornate di campionato con ancora diversi scontri diretti che possono cambiare di minuto in minuto la situazione. Come detto ieri, guardando all’Empoli, la prossima giornata potrebbe essere decisiva in positivo, non lo sarà sicuramente in negativo. Andiamo a vedere le gare che coinvolgono le sei squadre in corsa in queste ultime due:

37a giornata

SASSUOLO – CAGLIARI

MONZA – FROSINONE

UDINESE – EMPOLI

SALERNITANA – VERONA

38a giornata

LAZIO – SASSUOLO

CAGLIARI – FIORENTINA

FROSINONE – UDINESE

EMPOLI – ROMA

VERONA – INTER